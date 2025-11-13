La (nouvelle ?) stratégie assumée de Galthié pour aller chercher le titre en 2027

À l’occasion de l’annonce de la composition du XV de France pour affronter les Fidji, Fabien Galthié a clarifié la stratégie sportive qui guidera les Bleus jusqu’à la Coupe du monde 2027 en Australie. Le sélectionneur a insisté sur une idée directrice forte : “L’ambition, c’est au moins d’avoir trois joueurs par poste”.2 titularisations inattendues : le staff prépare déjà demain face aux Fidji avec une composition ambitieuseSelon lui, la progression du groupe passe désormais avant tout. Les rotations, déjà anticipées avant le match contre l’Afrique du Sud et toujours envisagées pour la suite, s’inscrivent dans cette vision de moyen terme. Galthié a aussi détaillé les difficultés traversées — notamment les défaites à domicile et la reprise après neuf mois sans match commun — tout en affirmant que ces moments “ne posent pas de problème” au staff, qui s’en nourrit pour avancer.
Une vision assumée : pourquoi trois joueurs par poste ?
L’idée peut sembler ambitieuse, mais elle répond à une logique limpide dans les propos du sélectionneur. Galthié l’a martelé : “On a compris qu’aujourd’hui il fallait développer le groupe, il fallait donner de l’expérience à d’autres joueurs, il fallait essayer d’avoir trois joueurs par poste en capacité de porter le maillot de l’équipe de France.”
Dans son discours, deux notions ressortent :
- La nécessité d’élargir le vivier, car l’équipe de France doit pouvoir traverser blessures, méformes et aléas inhérents au haut niveau. Elle ne doit pas se retrouver démunie en cas d'imprévu juste avant le Mondial et même pendant.
- La création d’un vécu commun, essentiel selon lui avec des éléments ''potentiellement capables de jouer en équipe de France. Capables, ça veut dire avoir un peu d’expérience, avoir quelques matchs, avoir quelques vécus, avoir quelques repères avec nous, parmi les 42, parmi les 28, et aussi sur les matchs internationaux.”
Dans la logique rugbystique, cette stratégie rapproche l’équipe de France des nations qui ont structuré leur réussite sur la profondeur (Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande). L’idée : chaque poste doit pouvoir basculer vers une alternative fiable sans perte dramatique de repères. On le sait, les All Blacks veulent quatre joueurs par poste tandis que l'Afrique du Sud cherche à construire deux équipes capables d'être championne du monde.
Cet aspect apporte de la valeur ajoutée : au-delà du discours, c’est un changement structurel majeur. Le staff n’est plus dans la simple gestion d’un XV titulaire, mais d’un groupe élargi évoluant par “unités”, capables d’être interchangeables selon les fenêtres internationales et l’état physique des joueurs. Si le premier mandat avait servi à construire le noyau dur de l'équipe de France. Le second est celui de la confirmation et surtout de l'évolution.
Ce que révèlent réellement ces rotations
Les propos du sélectionneur permettent de mieux comprendre certaines décisions récentes qui ont pu surprendre la communauté. Comme le fait de se passer de Grégory Alldritt face à l'Afrique du Sud avant de lui confier le capitanat samedi face aux Fidji. Les rotations parfois massives ne sont donc pas des ajustements réactifs mais une stratégie planifiée entre gestion du temps de jeu et émulation interne : “Nous sommes sur une compétition qui nous permet des rotations… envisagées avant le match Afrique du Sud et toujours envisagées pour le match après les Fidji.”
L’importance du vécu collectif
Le technicien insiste sur l’importance du temps passé ensemble : “Notre dernier match ensemble, c’était l’Écosse… c’était il y a neuf mois et on a eu cinq entraînements pour se retrouver.” Une information clé pour comprendre pourquoi le staff ne veut plus dépendre de fenêtres trop courtes pour reconstruire des automatismes. Plus le groupe élargi aura vécu de situations, mieux il répondra sous pression.
Un discours qui assume les difficultés
Galthié ne nie rien : blessures, défaites, doutes… Il parle même de nécessité : “Il faut qu’on soit en capacité de traverser des moments compliqués… Les défaites amènent le doute, amènent la pression. Mais ça ne nous pose pas de problème. Au contraire, c’est quelque chose qui nous rend plus forts.” Du quart de finale perdu face aux Boks au revers concédé à Marseille face à l'Irlande, les défaites à domicile doivent servir à élever le groupe. Et non à l'enfoncer comme on peut le faire certains 'supporters' sur les réseaux sociaux.
Une sélection adaptée, assumée et contextualisée
Le sélectionneur de rappeler que là où les nations du sud peuvent passer des mois ensemble, le calendrier du TOP 14 oblige l'encadrement tricolore à des ajustements : “La meilleure équipe de France, vous l’avez cet hiver. L’équipe de la Nouvelle-Zélande, c’est une sélection qui est à peu près du troisième niveau… construite en fonction du planning et de la forme des joueurs.” On le sait, le staff doit faire avec ces contraintes, mais il se sert aussi de ces contextes variables comme opportunités pour donner du vécu à des joueurs qui en ont besoin.
Ce que ça change pour le XV de France
Un effet levier pour la Coupe du monde 2027
Si Galthié veut trois joueurs “capables” par poste, cela signifie que les fenêtres de rotation vont continuer. Les joueurs déjà installés devront conserver un niveau de performance constant, tandis que les potentiels nouveaux entrants auront davantage d’opportunités de se montrer.
On pense ici à Guillard qui a profité de la tournée face aux All Blacks pour se montrer et qui a été récompensé de son bon début de saison avec Lyon par une titularisation face aux Boks. Un parcours qui n'est pas sans rappeler celui de Jaminet, parti en Australie sans aucun match de TOP 14 dans les jambes, avant d'avoir sa chance à l'arrière. Une notion de "porte ouverte" chère à Galthié.
Même sans citer de noms, l’idée est limpide : préparer une équipe capable d'encaisser toute forme d’aléa en Australie. L’objectif affiché : “Développer un potentiel, un groupe élargi équipe de France.” Et même au-delà de 2027. Le Mondial 2031 aux USA se préparent également maintenant avec une jeune génération talentueuse incarnée par les Bielle-Biarrey, Jauneau, Le Garrec, Gailleton, pour ne citer qu'eux. Le tout, entouré de tauliers comme Dupont et Alldritt qui seront encore en âge de jouer si leur corps le permet.
Une conséquence sur la dynamique interne
Plus de concurrence, mais aussi plus de complémentarité. Chaque rassemblement devient une micro-compétition mais aussi un laboratoire tactique permettant au staff d’identifier des associations de joueurs utiles sur la durée. Sans s'en plaindre outre mesure, staff travaille avec les contraintes du calendrier, mais les transforme en avantage dès que possible. Cela clarifie la logique derrière certaines sélections estivales ou hivernales.
Avec ces déclarations, Fabien Galthié envoie un message clair : le XV de France se reconstruit avec méthode, profondeur et lucidité. Les Bleus avancent avec une vision, celle d’un groupe élargi, capable de performer malgré l’adversité, le calendrier, les blessures et les méformes. Et pour les supporters comme pour les joueurs, cela ouvre un nouveau chapitre passionnant.
potemkine09
Et beh on n'est pas sorti de la berge.
MAKABIAU
Le pire c'est qu'il emploie des mots qu'il ne connaît pas .....comme stratégie, tactique, etc.
pascalbulroland
C'est tout à fait ça...
lebonbernieCGunther
En réalité, il ne cherche pas 3 mecs, mais deux roues de secours par poste... Sinon, il n'aurait pas dit qu'il avait 80% de son XV en tête pour 2027.
Après, il y a clairement urgence en 3 (pas de relève), en 5 (les certitudes de l'an passé ont pris un coup dans l'aile), on peut aussi se poser des questions en 8, et en 12, à part Moefana, c'est le brouillard... Alors comme on a pas mal de 13 de très haut niveau, ça serait peut-être intéressant d'en "former" un ou deux en premier centre, non? Je dis ça, je dis rien...
Et sinon, toujours la même question qui me taraude: tout ça pour quel jeu? Il se pose toutes les questions, mais oublie la plus essentielle de toutes! Ca commence à me gonfler!
lebonbernieCGunther
Alors, tout d'abord, tripler les postes, c'est absolument pas nouveau, toutes les grosses nations le font et nous depuis pas mal de temps, mais d'autre part, si c'est pour donner 85% de temps de jeu au choix n°1 et des miettes aux deux autres, comme ces dernières années, je vois pas l'intérêt (voir par exemple le coucous sauce Galthié au poste d'ouvreur depuis 5 ans!). Bref, tout ça c'est de l'habillage dans sa com', en clair du blabla, voire de l'enfumage.
Et quand j'ai lu le titre -"nouvelle stratégie"-, j'ai eu le fol espoir qu'il évoque le jeu. Tout simplement le jeu... Un tabou?
Ronnie64
La stratégie de Galthié, c'est un peu 'continuer de tirer pour faire croire à l'ennemi qu'on a encore des munitions'. 🏈
dusqual
non mais qu'est ce que tu parles d'élargir le groupe quand tu gardes taofifenua sur ta feuille de match?
on en parlait encore hier sur le site, c'est la possibilité de donner une place de titu à auradou (et pourtant je suis loin d'en être fan) et il fait quoi? il rappelle ollivon pour le mettre 2de latte???
à la limite tu veux ollivon tu le mets sur le banc et il te couvre les deux postes. tu gagnes au moins ça...
mic4619
A croire que le père à Auradou possèdent des cassettes compromettantes ! 😉
Toujours dans les 23 mais ne joue que quelques minutes, 7 contre les Bocks alors que ceux qui étaient sur le pré "couinaient" depuis la 55 ème !
Autant dire que le groupe etait de 22 !
Je dirai même, qu'il pique une place a un joueur qui serait utile a l'EdF.
dusqual
hahaha en vrai, j'avais évoqué le fait que david auradou et galtoche étaient certainement potes. j'avais pas pensé à la sextape... ;o§)
Yonolan
Ah ce Galtoche
Stratégie ou rêve pieux ?
Ca me rappelle ce que nous disait un de mes profs en stratégie de communication il y a déjà longtemps
Tu vas préparer ta négociation et tu vas imaginer plusieurs stratégies
Et le jour J si tu gagnes ce sera surement avec une autre
Mais qui ne pourra exister que parce tu auras travaillé toutes les autres sans te mettre des œillères
Et qui ne sera gagnante que parce tu auras su t'adapter à la réalité du moment et d'en face
Me demande de plus en plus si Galtoche sais s'adapter à la réalité du moment...
Ce qui semble être une des forces d'Erasmus loin des datas
Là je préfère faire confiance à nos joueurs ...
Uther
Beaucoup de mots pour dire pas grand chose en fait.
Oui, il y a des blessés, oui il y a des méformes, oui, il y a des joueurs qui sont parfois à bout de souffle et qui ont besoin de repos et oui, c'est bien de pouvoir avoir un N°2 ou un N°3 quasiment au même niveau.
Maintenant si on parle spécifiquement de la CDM, il y a deux mois de préparation, 3 ou 4 matchs de préparation, n'est-ce pas suffisant pour construire un groupe qui pré-existe déjà ?
Sweet Charlot
3 ou 4 matchs de prépa ça peut être aussi casse-gueule, souvenons-nous de la prépa physique catastrophique de la dernière CM, si FG phosphore en tenant compte de l'expérience, qu'il pense aussi à ça...
mimi12
Ne navigues-t-il pas à vue en moment ? Il n'y a pas si longtemps, il nous disait qu'il avait 80 % de son ossature pour 2027 ?
lebonbernieCGunther
En termes de com', il est complètement tombé dans l'improvisation! Quel dommage que ces joueurs n'y aient pas droit, à l'improvisation!
dusqual
et sa vue porte pas bien loin il semblerait...
AKA
Galtoche nous prends vraiment pour des tanches, les 3 joueurs par poste de même niveau ne vont pas tomber des nues! Toute personne qui a tâté de la formation à haut niveau dira que ce n’est pas d’ici 2027 que l’on pourra trouver tout ce beau monde, là WC c’est demain!!!
Amis à Laporte
Tu peux même avoir 12 mecs par poste, si tu n'as pas de plan de jeu ou t'adapter aux mecs qui sont en face, ça ne servira pas à grand chose...
Do-go-let
Avec Dupont et Mauvaka tu peux aussi avoir 12 postes par joueur 😁
çoisfrandutrain
Mais oui, tu as raison : 12 Mauvaka + 11 Dupont et hop, voilà une équipe complète avec remplaçants.