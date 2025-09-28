RUGBY. Le Top 14 au garde-à-vous, Dupont donne une date de retour !

Présent au Parc des Princes, ce samedi, Antoine Dupont a été interviewé par le média du PSG et a indiqué une éventuelle date de reprise sur les pelouses.

Depuis plusieurs mois, on voit Antoine Dupont dans beaucoup d’endroits et de situations variées, mais pas sur un terrain de rugby. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, il n’a plus joué depuis le 8 mars dernier. En pleine rééducation, le capitaine du XV de France donne de ses nouvelles au compte-gouttes.

Dernière sortie en date, le demi de mêlée était de passage au Parc des Princes. Dans la capitale, il assistait à la rencontre de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’AJ Auxerre, ce samedi 27 septembre. Avant la nette victoire du PSG (2-0), le joueur du Stade Toulousain est venu au micro du média du club de football, pour discuter avant le coup d’envoi.

Dupont, reprise en sécurité

Pendant quelques minutes, Antoine Dupont a parlé de la beauté du stade du 16ᵉ arrondissement, des qualités collectives du club parisien et de son intérêt pour le football. En conclusion, le rugbyman a communiqué une date de retour pour “fin novembre ou début décembre”. Aucun retard ou retour précipité n’est donc prévu et il a précisé que sa rééducation se “passait bien”.

En complément, ce dernier a donné quelques précisions sur sa convalescence et le soin qu’il accorde à sa remise en forme. “Se remettre d'une rupture des ligaments croisés, c'est quand même long. En plus, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. J'ai envie d'être patient, de faire les choses comme il faut pour revenir dans les meilleures conditions”, indique-t-il aux communicants du PSG.

En juillet déjà, Antoine Dupont avait indiqué qu’il ne souhaitait pas se presser pour un éventuel retour sur les pelouses. “Je ne suis pas sûr que ce serait très intelligent de se presser, même si c'est toujours dur de manquer des rendez-vous internationaux. Il me reste encore quelques années de carrière, et des genoux, je n'en ai que deux, dont un qui est déjà bien abîmé. Il faut donc que j'en prenne soin”, confiait-il à L’Équipe.

Alors que le XV de France affrontera l'Afrique du Sud, les Fidji et l'Australie, en novembre, le Toulousain ne sera pas de la partie. Ainsi, ce dernier pourrait plutôt revenir après la fin de la fenêtre internationale, sous les couleurs du Stade Toulousain. Sa reprise pourrait ainsi avoir lieu à l’occasion du déplacement à Montauban (22 novembre), pour la réception du Racing 92 (29 novembre) ou lors des premières affiches de Champions Cup.

Lors de son retour, Antoine Dupont aura sûrement déjà soufflé sa 29ᵉ bougie et se préparera à entamer un nouveau cycle. Avec le Stade Toulousain, ce dernier l’amènera vers la quête d’un nouveau Bouclier de Brennus et d’une troisième Champions Cup, à son palmarès. Sous l’écusson du XV de France, le capitaine des Bleus souhaitera sans doute aller chercher un nouveau Tournoi des VI Nations, puis aura la Coupe du monde 2027 en ligne de mire.

