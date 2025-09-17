Dupont surmédiatisé ? Max Guazzini sort du silence et vole au secours de la star des Bleus
Critiqué pour son hyper-présence médiatique, Antoine Dupont a trouvé un soutien de taille. L’ancien patron du Stade Français n’a pas mâché ses mots pour défendre la star du XV de France.

Antoine Dupont n’a jamais autant occupé l’espace médiatique qu’en 2025.

Blessé au genou et éloigné des terrains depuis de longs mois, le capitaine du XV de France profite de sa convalescence pour explorer d’autres univers : festival de Cannes, Roland-Garros, immersion en NFL à Los Angeles ou encore lancement d’un nouvel iPhone en Californie. De quoi alimenter les critiques de certains observateurs, lassés de voir le demi de mêlée du Stade Toulousain sous le feu des projecteurs. Mais face à ce "Dupont bashing", un soutien de poids vient de s’exprimer : Max Guazzini.

"Il est libre de faire ce qu'il veut"

L’ancien président du Stade Français connaît mieux que quiconque les rouages de la médiatisation dans le rugby. Dans les années 1990 et 2000, il avait révolutionné le paysage en faisant des joueurs de véritables icônes, multipliant les opérations marketing et médiatiques. Autant dire que son avis sur le cas Dupont est intéressante. Invité par Midi Olympique, il n’a pas mâché ses mots : « Antoine Dupont est libre de faire ce qu’il veut. Seulement, il y aura toujours des pisse-vinaigre pour critiquer, pour dire qu’on le voit trop dans les magazines, qu’il ne pense pas assez au rugby. »

Guazzini est allé encore plus loin, qualifiant d’« imbéciles » ceux qui s’agacent de voir le Haut-Pyrénéen en dehors des terrains. Pour lui, l’essentiel est ailleurs : « Moi, j’adore Antoine Dupont. Qu’il aille en Suisse ou à Los Angeles, on s’en fout. En plus, il est toujours bon sur un terrain. Le monde du rugby devrait se réjouir d’avoir Antoine Dupont. »

Ugo Mola monte lui aussi au créneau

Ces déclarations font écho à celles d’Ugo Mola, qui avait déjà défendu son joueur il y a quelques semaines en appelant à ne pas « tomber dans le Dupont bashing ». Le manager toulousain avait rappelé que son demi de mêlée restait pleinement impliqué dans son processus de rééducation, et que ses escapades extrasportives n’avaient rien d’un caprice mais faisaient partie de sa récupération et de son équilibre.

Derrière cette polémique se cache une question plus profonde : le rugby français est-il prêt à accepter qu’une de ses stars dépasse le cadre du terrain pour devenir une personnalité grand public ? Dans un sport qui a longtemps refusé la "peopolisation", la notoriété de Dupont dérange. Mais à ce jour, la présence d’un joueur capable d’incarner ce rôle d’ambassadeur est une chance pour le rugby tricolore.

Reste à voir si, au moment de son retour à l’automne, Dupont saura une nouvelle fois répondre sur la pelouse aux doutes exprimés en tribunes ou dans les médias. Jusqu’ici, son histoire a montré qu’il n’avait jamais échoué quand il s’agissait de faire taire les critiques.

L'overdose Dupont dans les médias, je m'en fous! Ce qui me dérange en revanche, c'est l'overdose Dupont dans le jeu de Galthié: il le fait surjouer, il est sur-utilisé! Et la première conséquence, sur le principe des vases communicants, est une sous-utilisation de nos autres armes, notamment offensives. Et puis, pour le collectif, c'est pas bon et ensuite, le jour où on va tomber sur des mecs qui sauront le verrouiller, on va faire quoi? Se rappeler qu'on a une ligne de 3/4 de feu? Ca sera peut-être un peu tard...

  • il y a 9 minutes

