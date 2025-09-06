'Dupont bashing', rééducation à l’étranger : où est vraiment Antoine Dupont ? Mola répond cash

Antoine Dupont enchaîne les apparitions publiques, mais certains s'interrogent : est-il vraimen impliqué ? Ugo Mola répond cash et démonte les idées reçues.

Un programme clair, validé par le club

Depuis quelques semaines, certaines photos d’Antoine Dupont en goguette ou aux côtés d’Iris Mittenaere font jaser sur les réseaux sociaux. Certains y voient le signe d’un joueur "déconnecté" du terrain. ''Soit il est inconscient, soit il a le melon'', Mola dévoile l'objectif fou fixé par Antoine Dupont : une prophétie ?

Faux, répond Ugo Mola via le Midi Olympique, qui a tenu à remettre les points sur les i dans les colonnes du Midi Olympique. "Ne tombez pas dans le panneau de croire que chaque fois que vous le voyez en photo, il est absent d’ici", prévient le manager du Stade Toulousain.

En pleine phase de réathlétisation après sa blessure et son opération, Dupont suit un protocole bien rodé. "Dès qu’un joueur est blessé plus de 6 à 8 semaines, une partie de sa rééducation ne se fait pas au club", rappelle Mola.

Une organisation mise en place il y a déjà plusieurs années pour offrir aux joueurs une certaine fraîcheur mentale, mais aussi un accès à des compétences extérieures. Dupont va ainsi partir dans deux centres spécialisés à l’étranger. Rien d’anormal, bien au contraire.

Le "Dupont bashing", Mola n’en veut pas

"Il nous permet d’ouvrir des portes dans des endroits que nous avions envie d’explorer", admet Mola. "C’est plus facile quand c’est Antoine Dupont que quand c’est Ugo Mola ou Jérôme Cazalbou." On ne va pas se mentir, le statut ça aide. RUGBY. Raphaël Varane, Iris Mittenaere et Serie A : Dupont soigne sa reprise loin des pelousesCar contrairement à ce que certains imaginent, Dupont est "présent au club pour la grande majorité du temps", martèle Mola. Et quand il n’apparaît pas sur les stories Instagram ou dans les vidéos d’entraînement, cela ne veut pas dire qu’il bulle : "Le jour où il n’est pas sur les réseaux sociaux, il est peut-être à l’entraînement et on ne le filme pas."

Depuis sa blessure, Antoine enchaîne les apparitions publiques : photo de classe du Stade, investissements dans le Toulouse Basket Club avec Bigflo & Oli, escapades en amoureux… Un agenda bien rempli, mais encadré. Comme tous les blessés de longue durée au Stade, il suit une ligne directrice claire.

La priorité reste évidemment son retour sur le pré. Et s’il prend le temps de bien faire les choses aujourd’hui, c’est aussi pour revenir à 100%. Ugo Mola l’assure : "Ne vous inquiétez pas, Antoine est souvent avec nous." Ce n’est pas une disparition, c’est une transition. Patience, le phénix rouge et noir renaîtra bientôt. Mbappé, Riner… Ou se situe Antoine Dupont dans le sport français en termes de salaire ?