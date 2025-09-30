Sous les yeux de son 'bro' Conrad Smith, Ma'a Nonu est entré un peu plus dans l'histoire du Top 14 face à Bayonne

Ma'a Nonu vient encore de prouver qu’il n’est pas seulement une légende : c’est une anomalie. Une anomalie magnifique, dont on espère qu’elle durera encore un peu.

À 43 ans bien tassés, Ma'a Nonu possède probablement le plus grand vécu de l'histoire du rugby professionnel. Logique pour celui qui a débuté en 2002 en Super Rugby, à une époque où une bonne poignée de ses coéquipiers actuels (comme Domon, Quere-Karaba, Ferté, Cowie...) du RCT n'étaient même pas encore nés.

Vous savez, je connais très bien Ma’a et j’ai toujours su qu’il jouerait plus longtemps que moi, disait déjà Conrad Smith en 2018, son acolyte de toujours, au moment de raccrocher les crampons. C’est un athlète incroyable, il adore le rugby, il ne parle que ça et il a toujours dit qu’il jouerait aussi longtemps que possible.

"The Snake" a beau avoir partagé avec les dreadlocks les plus célèbres du monde du rugby près de 200 matchs professionnels au centre (dont 62 avec les All Blacks), pensait-il qu'il retrouverait son ami de Wellington 7 ans plus tard, à marquer sur la pelouse de Jean-Dauger ?

Les champions du monde 2011 et 2015 se sont en tout cas retrouvés après la défaite de Toulon à Bayonne, comme filmé par les caméras de Canal Plus.

43 ans et 127 jours

Un poil moins fit et plus grisonnant que lors de leur dernier affrontement en Top 14, Ma'a Nonu a donc disputé ses premières minutes de la saison avec le RCT et a même marqué un essai, tout en puissance.

Une sacrée performance pour l'homme aux 103 sélections qui demeure évidemment le plus vieux joueur de l'histoire de notre championnat à avoir inscrit un essai, à 43 ans et quelques 127 jours.

Le coup de vieux intervient surtout lorsque l'on sait que cette saison, à l'inverse, le plus jeune marqueur se nomme Valentin Hutteau. Le jeune demi de mêlée de l'UBB impressionne déjà, a tout juste 18 ans. Soit 25 de moins que la légende des All Blacks, qu'il pourrait d'ailleurs affronter en décembre, lors de UBB vs RCT.

Le genre de scène habituellement réservées à la Régionale, où les quarantenaires déambulent un peu partout. Mais en Top 14, c'est une première... Et on en redemande !