Top 14. Indémodable, Ma’a Nonu pourrait battre ce record vieux de 119 ans !

Plus vieux rugbyman à avoir déjà joué et marqué en Top 14, Ma'a Nonu pourrait battre un autre record de longévité avec le RC Toulon cette saison.

Ma'a Nonu est aussi immortel que indémodable ! Ce samedi 14 juin, au stade Félix-Mayol, l’ancien All Black aux 103 sélections continue d’allonger sa carrière et de repousser la retraite. Ainsi, il a inscrit son premier essai depuis son retour à Toulon en début d’année. C’était lors du barrage de Top 14, face au Castres Olympique, lors de la large victoire du RCT dans le Var (52-23).

Ma'a Nonu dans l’histoire du Top 14

À 43 ans et des brouettes, il est donc devenu le plus vieux joueur à inscrire un essai en Top 14. De plus, le Néo-Zélandais était déjà le joueur le plus âgé à disputer une rencontre de la première division du championnat de France, sous l’ère professionnelle. À chaque apparition, Ma'a Nonu ajoute, par ailleurs, quelques jours à ce dernier.

Au-delà de cette performance, déjà stupéfiante, un autre record pourrait être battu. Pour cause, si Ma'a Nonu remporte le Top 14 avec le RC Toulon, il deviendra le plus vieux joueur à soulever le Bouclier de Brennus de toute l’histoire du rugby hexagonal. Actuellement, le record en place est détenu depuis pas moins de 119 ans.

Carlos Deltour, doyen des champions

En effet, c’est le passionné (et passionnant) Frédéric Humbert qui révèle cette ligne d’histoire sur ses réseaux sociaux. Grand passionné de l’histoire du rugby et véritable bible du ballon ovale, il indique que le doyen des champions de France n’est personne d’autre qu’un certain Carlos Deltour, athlète français né au Mexique.

#cultureRugby le doyen des champions de France est au Stade Bordelais, parent de l’UBB



Carlos Deltour, français avait 42ans quand il gagne son 4eme titre en 1906... contre le SF



C'était aussi une pointure en aviron, champ. de France, d'Europe et médaillé Olympique en 1900

Ce dernier a été sacré pour la dernière fois en 1906, avec la formation du Stade Bordelais. À 42 ans, Carlos Deltour avait participé au quatrième sacre des Girondins, face aux malheureux du Stade Français. Par ailleurs, c’était la troisième fois que le natif de Guadalajara devenait champion de France, puisqu’il avait déjà été titré en 1899 et 1904.

De plus, Carlos Deltour s'était aussi illustré dans d’autres disciplines sportives. Ainsi, aux Jeux olympiques d'été de 1900 à Paris, il avait été médaillé de bronze en aviron à l'épreuve de deux avec barreur. En parallèle, il avait aussi été champion d’Europe de cette discipline à trois reprises, entre 1899 et 1904.

Ainsi, si Ma'a Nonu parvient à aller au bout de son aventure varoise, il pourrait rentrer encore un peu plus dans l’histoire du rugby français. En demi-finale, le RCT affronte l’Union Bordeaux-Bègles du côté de Lyon, le samedi 21 juin prochain. Sur terrain neutre, les hommes du Sud-Est auront fort à faire face aux champions d’Europe en titre.

