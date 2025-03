À 42 ans, Nonu est-il (vraiment) le plus vieux joueur de l’histoire du Top 14 ?

Âgé de 42 ans, l’ancien All Black Ma’a Nonu a créé l’évènement en rentrant avec le maillot du RC Toulon contre Castres, ce samedi, en Top 14.

Personne n’y croyait, mais Nonu l’a fait. Ce samedi 29 mars, à Castres, le centre du RC Toulon est entré en jeu pour la 20e journée de Top 14. Une sacrée performance quand on sait que l’ancien All Black fêtera ses 43 ans, le 21 mai prochain. Rentré à la 60e minute de jeu, sous quelques sifflets du stade Pierre-Fabre, il n’a pas paru largué par son âge de 42 ans, 10 mois et 8 jours.

À 42 ans, certains font des puzzles. Nonu, lui, repart au combat avec Toulon et 'achète' un club

S’il n’a pu éviter la défaite de son équipe (28-26), Ma’a Nonu a su se montrer utile. Il a été l’auteur de quelques charges puissantes et a délivré une passe décisive, seulement deux minutes après son entrée en jeu, pour l’essai de Wainiqolo à la 62e minute de jeu. Cependant, son entrée en jeu pose une question assez naturelle : le Néo-Zélandais est-il le joueur le plus vieux à n’avoir jamais joué en Top 14 ?

Avant Nonu, les papys du Top 14

Par le passé, rares sont les joueurs à avoir dépassé la barre des 40 ans en Top 14. Parmi eux, l’exemple récent du Moldave iconique de l’Union Bordeaux-Bègles Vadim Cobîlaș revient à l’esprit. À 40 ans et 35 jours, il avait dépanné une ultime reprise à la mêlée, en tant que joker Coupe du monde en 2023. Cependant, malgré sa belle longévité, le pilier reste loin du compte. Dans le style, on pouvait aussi nommer le Fidjien Sireli Bobo, qui a joué environ jusqu’à ses 40 ans et deux mois en première division française.

RUGBY. Comme Ma'a Nonu, ces papys qui ont fait de la résistance chez les pros passé 40 ans

En réalité, le joueur le plus vieux à avoir déjà évolué en Top 14 est le pilier droit néo-zélandais Karena Wihongi, avec le Castres Olympique. En effet, ce dernier avait joué lors de la saison 2019-2020 et était apparu sur une pelouse de première division pour la dernière fois le 5 janvier de cet exercice. Il était alors âgé de 40 ans, 3 mois et 7 jours.

Ainsi, le champion du monde néo-zélandais est bel et bien le joueur le plus vieux à avoir disputé une rencontre de Top 14. Il pulvérise même le précédent record. Avec deux Coupes du monde (2011 et 2015), mais aussi cinq Tri-Nations/Rugby Championship (2008, 2010, 2012, 2013 et 2014) Ma’a Nonu rêve sûrement de partir à la retraite avec un titre en club. Une belle occasion de le faire avec le RC Toulon, où il avait déjà évolué de 2015 à 2018 et sur la saison 2020-2021.

Un dernier défi en Top 14 à 42 ans ? Mais pourquoi Ma’a Nonu est de retour au RCT cette semaine ?

Un record du monde ?

Par ailleurs, il serait même devenu le plus vieux joueur à avoir disputé une rencontre dans un “championnat majeur”, soit Top 14, Premiership, URC ou Super Rugby. Dans des championnats professionnels de moindre envergure, des joueurs de 42 ans ont déjà été alignés comme l’arrière Orene Ai'i en MLR avec les L.A. Giltinis ou le talonneur Jason Rutledge avec Southland en Mitre 10 Cup.

Néanmoins, le record absolu serait détenu par Sireli Bobo, précédemment cité. En effet, il y a 6 ans, il avait rejoint la franchise de Global Rapid Rugby des Asia Pacific Dragons, pour les débuts de ce championnat aussi burlesque qu’éphémère. Pour rappel, cette compétition professionnelle qui se voulait révolutionnaire a disparu en 2020, avec la pandémie de Covid_19. Alors âgé de 43 ans, 3 mois et 7 jours, il avait disputé son ultime rencontre en tant que rugbyman professionnel, le 5 mai 2019.

WTF - Mais au fait, que devient le légendaire Sireli Bobo ?