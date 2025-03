À 42 ans, certains font des puzzles. Nonu, lui, repart au combat avec Toulon et 'achète' un club

Patron d’un club et toujours capable de découper au plaquage avec Toulon ? Le centre néo-zélandais Ma’a Nonu repousse les limites du rugby… et de la retraite.

Le bonhomme n’en finit plus de nous surprendre. Alors qu’il s’apprête à refouler les pelouses du Top 14 à 42 ans (!) avec le RC Toulon, Ma’a Nonu ajoute une nouvelle corde à son arc : celui de propriétaire de club.

TOP 14. Un salaire de Ministre ou un SMIC pour Ma’a Nonu au RCT ?Ce mercredi, la franchise de San Diego Legion, pensionnaire de la Major League Rugby (MLR), a annoncé que le double champion du monde néo-zélandais rejoignait le groupe de propriétaires du club.

Une double vie rugbystique

Un choix fort pour Ma’a Nonu, qui a déjà porté les couleurs de San Diego de 2020 à 2024, avant de revenir en France pour un come-back à Toulon aussi improbable que savoureux. À la fois joueur actif en Top 14 et investisseur de l’autre côté de l’Atlantique, Nonu incarne parfaitement le lien entre deux mondes.

"Ce club et ses supporters ont beaucoup compté pour moi pendant ma carrière de joueur. Je crois en la volonté de développer le rugby aux États-Unis et je suis ravi de contribuer à l'avenir de la Légion, sur le terrain comme en dehors", a-t-il déclaré dans le communiqué officiel.

TRANSFERT. TOP 14. 'Let’s go' : Comment une blague a ramené Ma’a Nonu à ToulonLe centre légendaire ne cache pas son attachement à cette ville californienne où il a beaucoup donné, et beaucoup reçu. "Ma'a n'est pas seulement une icône du rugby, c'est aussi une personne formidable et un leader au sein de la communauté mondiale du rugby. Son engagement et son dévouement envers la Légion, sur le terrain comme en dehors, sont sans égal. Nous sommes ravis de l'accueillir parmi nous," a commenté Darren Gardner, membre fondateur du club californien.

Une actu toujours bien remplie

Avec ce rôle de co-propriétaire, Ma’a Nonu continue de montrer la voie aux joueurs en fin de carrière : s’impliquer, transmettre, construire. Un pas de plus vers la deuxième mi-temps de sa vie rugbystique, sans pour autant tourner le dos à l’adversité du Top 14.

TOP 14. RCT. Personne ne l’attendait, pourtant Ma’a Nonu va rejouer à Toulon à 42 ans !En attendant, c’est bien avec le RCT qu’on le retrouvera dès ce week-end, dans le groupe qui affrontera Perpignan. Et même à 42 ans, Nonu reste une menace au centre. Quand certains raccrochent, lui empile les casquettes... et les plaquages. Légende un jour, légende toujours.