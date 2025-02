TOP 14. Un salaire de Ministre ou un SMIC pour Ma’a Nonu au RCT ?

Ma’a Nonu touchera le salaire minimum légal en Top 14 lors des prochains mois à Toulon. Mais la légende n’est pas revenue pour l’argent.

C’est probablement l’actualité de la semaine en Top 14. Légende des All Blacks (103 sélections) passé 2 fois par le RCT depuis 2015, Ma’a Nonu va de nouveau porter les couleurs toulonnaises.

A 42 ans, le champion du monde s’est en effet engagé en tant que joker médical jusqu’à la fin de la saison avec Toulon. Il sera donc le plus vieux joueur de l’histoire du Top 14.

Alors, puisque le centre aux dreadlocks les plus célèbres du monde du rugby n’est plus dans la forme de sa vie, le club rouge et noir a-t-il dû débourser gros pour s’offrir ses services ?

Il semblerait plutôt que l’ancien fer de lance des Hurricanes s’offre un dernier kiffe sur la Rade, pour les besoins du RCT. "Ce n’est pas une question d’argent", assurait Pierre Mignoni au Midi Olympique.

En effet, le puissant (1m82 pour 108kg en poids De forme) centre devrait recevoir moins de 5 000 euros par mois à en croire le bihebdomadaire.

Soit peu ou prou le SMIC du Top 14, qui s’élève à 42 000 euros bruts annuels. Preuve que Nonu n’a pas accepté la proposition pour se remplir les poches, mais plus pour la passion du jeu.

Un peu comme l’avait fait déjà fait à Mayol Juan Martin Fernandez Lobbe en 2017, qui avait réduit son salaire au minimum légal pour que Toulon lui laisse le plaisir de disputer une dernière saison sous les couleurs rouge et noire. Pour l’amour du terrain et du maillot, assurait "Corcho"…