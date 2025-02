TRANSFERT. TOP 14. 'Let’s go' : Comment une blague a ramené Ma’a Nonu à Toulon

À 42 ans, le All Black Ma'a Nonu signe un improbable retour au RCT après un enchainement inattendu. Explications.

Il était venu pour observer, il repart avec un contrat. À 42 ans, Ma’a Nonu rechausse les crampons pour un troisième passage au RCT. Une pige improbable, née d’une blague de Pierre Mignoni et d’une série de coïncidences qui ont convaincu le club de lui offrir un rôle de joker médical, selon Rugbyrama. Plongée dans les coulisses d’un come-back aussi surprenant qu’excitant.

Un simple stage qui prend une autre tournure

L’histoire commence il y a quelques semaines, en pleine trêve internationale. Désireux de valider ses diplômes d’entraîneur, Nonu demande à Toulon de l’accueillir en immersion. Pierre Mignoni et son staff acceptent sans hésitation. Après tout, qui refuserait un double champion du monde (2011, 2015) en stage ?

Dès son arrivée, le centre néo-zélandais impressionne. Chaque matin, il est l’un des premiers à la salle de musculation, enchaînant les séances avec une discipline de fer. Rapidement, Mignoni et son staff lui proposent de participer aux entraînements avec les joueurs. Et là, c’est une évidence : Nonu n’a rien perdu de son talent ni de son impact.

Une simple phrase, un déclic

Un jour, après une séance d’opposition, Mignoni lâche, à moitié pour rire :

- "Tu es vraiment à la retraite ou prêt à faire une pige ?"

Sans hésiter, le Néo-Zélandais réplique :

- "Let’s go."

Le ton est donné. Mais avant d’aller plus loin, Mignoni veut s’assurer que l’idée est viable. À 42 ans, pas question de prendre un pari risqué. Les tests médicaux sont passés au crible, l’état de forme est analysé sous toutes les coutures. Verdict ? Impeccable.

Un recrutement éclair

Le timing fait le reste. Antoine Frisch blessé pour trois mois, Duncan Paia’aua encore indisponible, Toulon cherche un centre expérimenté. Nonu, lui, n’a pas encore tourné la page du rugby. L’affaire est vite conclue.

Reste un dernier détail : obtenir l’accord de son épouse. Lundi soir, il rentre en Nouvelle-Zélande avec une mission. La réponse tombe dans la nuit : feu vert. Dès 8 heures le lendemain matin, Toulon envoie son dossier à la LNR. Nonu est officiellement joker médical de… Charles Ollivon !

Avec les petits jeunes du RCT c’est Ma’a Nounou https://t.co/E12azZTuzo — On n'Est Pas Douché (@OEPD_sport) February 25, 2025

Nonu, toujours un leader naturel

Si Toulon a sauté le pas, ce n’est pas seulement pour les restes d’un grand joueur. "Il impacte tellement les autres par sa simple présence", confie Mignoni au Midi Olympique. "Je n’ai vu cette aura que chez Jonny Wilkinson et Tana Umaga."

Le manager du RCT ajoute : « Avec Ma’a Nonu, on ne recrute pas une figure Panini. On est sur une autre dynamique, on s’est simplement demandé si cet homme, ce joueur, cette personnalité pouvaient apporter un plus. Aujourd’hui, après l’évaluation mentale, physiologique et les quinze jours ici, je dis oui. Même s’il n’a pas encore joué, je dis oui à 100 %. »

Retour sur la pelouse pour l’USAP

Nonu devrait rejoindre le groupe dans les prochains jours. Et si tout se passe bien, il pourrait postuler pour la réception de Perpignan le 22 mars. L’histoire serait belle. Son dernier passage à Toulon, en 2020, avait laissé un goût d’inachevé.

À 42 ans, Ma’a Nonu n’avait certainement pas prévu de revenir jouer au plus haut niveau en France. Mais le rugby, lui, en a décidé autrement.