TOP 14. 11 blessés, 2 stars out, Bayonne peut-il s'en sortir face à Clermont ?

Alors que se profile un match sous haute tension face à l'ASM, Grégory Patat et son staff devront composer avec une avalanche de blessure, dont deux cadres.

L’Aviron Bayonnais n’avait pas besoin de ça. Alors que la saison entre dans une phase décisive, les Basques doivent composer avec une infirmerie qui ne cesse de se remplir. En déplacement à Toulouse le week-end dernier, ils y ont laissé des plumes, avec plusieurs blessés majeurs. Avant de recevoir Clermont ce dimanche (21h05), Grégory Patat doit revoir ses plans.

Lopez et Tuilagi, forfaits de taille

Le premier coup dur concerne Camille Lopez. L’ouvreur expérimenté souffre d’une déchirure aux ischio-jambiers et sera absent trois à quatre semaines. Strappé dès son entrée en jeu contre Toulouse, il a dû sortir après l’ultime essai des Stadistes. Un coup dur pour les Ciel et Blanc, qui perdent un maître à jouer essentiel dans l’animation offensive.

C’est donc Joris Segonds qui devrait endosser le rôle de chef d’orchestre. L’ancien parisien est une doublure parfaite à Lopez et soulage son équipe grâce à son coup de chausson monumental. Il a d’ailleurs été plus utilisé (916 minute contre 864) même s’il compte moins de titularisation.

Autre absence notable, celle de Manu Tuilagi. L’international anglais, qui a montré de belles choses lors de son entrée à Ernest-Wallon, souffre lui aussi des ischio-jambiers et ne sera pas de la partie face à Clermont. Avec Guillaume Martocq également blessé (épaule), la paire de centres devrait être composée de Federico Mori et Sireli Maqala, ce dernier ayant récupéré d’une fracture du nez.

Une infirmerie qui déborde

À ces absences s’ajoute une liste déjà bien fournie. Bayonne devra toujours faire sans Pascal Cotet (épaule), Torsten Van Jaarsveld (bras cassé), Baptiste Héguy (cheville), Maxime Machenaud (main cassée), Reece Hodge (genou) et Yohan Orabé (pubalgie). Pierre Castillon s’est aussi blessé au doigt contre Toulouse, tandis qu’Andy Bordelai est suspendu.

Seule éclaircie dans ce tableau noir : quelques retours potentiels. Tom Spring (pied), Cheikh Tiberghien (hanche) et Baptiste Chouzenoux (malade la semaine dernière) sont en phase de reprise. Vincent Giudicelli (épaule) pourrait aussi retrouver le terrain après trois mois d’absence, selon les informations de Sud Ouest.

Un défi de taille contre Clermont

Dans ce contexte compliqué, Bayonne va devoir cravacher pour remporter ce qui pourrait être le match le plus important de leur saison. En effet, Clermont (6ᵉ), pointe à quatre petites unités de l’Aviron (4ᵉ). En cas de victoire, les Basques se donneraient beaucoup d’air, en cas de défaite, ce sera pression maximale.

L’absence de Lopez complique les choses à la charnière, et la perte de Tuilagi prive l’Aviron d’un impact physique précieux au centre du terrain. Les locaux auront besoin d’un gros supplément d’âme et du soutien du public de Dauger pour relever le défi. Une victoire leur permettrait de rester accrochés au top 6, malgré une infirmerie qui affiche complet. Plus que jamais, l’Aviron va devoir prouver qu’il a du caractère.