Un dernier défi en Top 14 à 42 ans ? Mais pourquoi Ma’a Nonu est de retour au RCT cette semaine ?

Le club varois cherche un centre puissant et de calibre international pour remplacer Fainga’anuku. Est-ce pour cela que Nonu est à Toulon cette semaine ?

Si vous êtes un enfant de Mayol ou que vous ne suivez le RCT qu’occasionnellement pour la douceur de vivre de la Rade et la folie des supporters varois, vous connaissez certainement l’un des enjeux du club rouge et noir.

Si cette saison, tout se passe bien pour l’instant (3ème du Top 14, qualifié pour les 8èmes de Champions Cup), Toulon est très sérieusement en train de se chercher des centres pour la saison prochaine, puisque le bulldozer Fainga’anuku s’en ira, tout comme Paia’aua, alors que l’avenir de Jeremy Sinzelle, qui fêtera ses 35 ans cette année, est incertain.

Pour cela, le club varois cherche en premier lieu un centre puissant et de calibre international pour remplacer son Néo-Zélandais. Problème, les candidats sont rares, en ce moment…

Ma'a Nonu au RCT Campus

Est-ce pour cela que Ma’a Nonu est actuellement du côté du RCT Campus, alors ? On sait que le All Blacks aux 103 sélections jouait encore en Top 14 en 2021 et a aimé faire durer le plaisir jusqu’à ses 42 ans en MLR, aux Etats-Unis.

Malheureusement pour vous, supporters toulonnais, l’homme aux dreadlocks les plus célèbres de la scène internationale des années 2010 n’a plus les jambes qu’il faut pour faire un retour fou en Top 14. Dommage, car le puissant numéro 12 aux 93 matchs avec Toulon entretient toujours de très bonnes relations avec le club varois.

Pour preuve, Ma'a Nonu est actuellement au RCT Campus, qu'il a rejoint en ce début de semaine. Le champion du monde 2015 va en effet temporairement travailler aux côtés du staff toulonnais afin de se former à future carrière d'entraîneur, indique le RCT.

Ce lundi, il était donc aux côtés de Pierre Mignoni, Sergio Parisse et consorts, afin d’apprendre à leurs côtés. Et définitivement tourner la page avec le terrain, qu’il aura foulé chez les professionnels pendant plus de 20 ans…