Vidéo. Il y a 7 ans, le monde découvrait Gabin Villière, ce chien de talus aux pattes de feu

Avec France 7, Gabin Villière a découvert les joies du maillot bleu, l’occasion d’impressionner le monde par la qualité de ses appuis.

Il y a sept ans, souvenez-vous : personne ne connaissait encore l’existence du Covid-19, ni celle de Gabin Villière, alors fraîchement transféré à Toulon.

Les passionnés de ballon ovale l’avaient néanmoins déjà repéré grâce à son statut de meilleur marqueur de Fédérale 1 lors de la saison 2016-2017, avec 26 essais en 23 apparitions sous le maillot de Rouen.

Des performances qui avaient attiré l’œil de Jérôme Daret, alors chargé de développer la section France à 7. Le technicien n’avait pas hésité à faire appel à la pépite de Fédérale 1, avant de ne plus jamais la lâcher, sélectionnant Villière à 43 reprises.

Souvenir marquant de l’un de ses derniers tournois avec l’équipe de France à 7 : Gabin Villière s’était arraché pour battre successivement trois All Blacks Sevens, excusez du peu.

VIDEO. RCT. Gabin Villière déploie son talent et surprend les Stormers en Champions Cup

Gabin Villière, auteur de 20 essais avec France à 7

Arpentant tous les tournois du circuit mondial à 7 aux quatre coins du globe, Gabin Villière est rapidement devenu une référence du rugby à 7. À Hong Kong en 2019, il est tout simplement insaisissable, inscrivant quatre essais au cours du tournoi.

Nommé meilleur joueur de la compétition, Villière mystifie alors la défense des All Blacks Sevens pour s’offrir un essai en solitaire, après avoir battu trois défenseurs.

Parti au ras d’un ruck, fidèle à son style de véritable chien de talus, il s’arrache, fait parler sa puissance et résiste au retour d’un adversaire avant d’aplatir entre les perches. Cette année-là, les Bleus repartent de Hong Kong avec la médaille d’argent.

Itinéraire d'un demi de mêlée rattrapé par ses cannes de feu

Si son parcours n’a rien de linéaire, rien ne laissait présager que Gabin Villière serait un jour nommé meilleur marqueur du Tournoi des Six Nations et figurerait parmi le XV des meilleurs joueurs de la compétition en 2022.

Cette prouesse, Villière la doit avant tout à son goût du travail et à sa détermination sans faille, mais aussi à un petit coup de pouce du destin.

Richard Hill, alors entraîneur de Rouen, entend parler de ce jeune demi de mêlée aux jambes de feu. Convaincu par ses qualités, il décide de le repositionner à l’aile… et la suite, tout le monde la connaît.

Avec Rouen en Fédérale 1, Villière martyrise les défenses, inscrivant 44 essais en 55 matchs. Depuis son arrivée au RCT, et malgré quelques blessures qui ont freiné son ascension, il continue de figurer parmi les meilleurs éléments tricolores à son poste.

XV de France. Essai, défense, mental, Gabin Villière revient en force et fait taire les critiques