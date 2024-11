XV de France. Essai, défense, mental, Gabin Villière revient en force et fait taire les critiques

Gabin Villière a profité de la tournée d’automne pour rappeler l’étendue de son talent. Contre l’Argentine, l’ailier du RCT a brillé et relancé la concurrence au sein du XV de France.

Une opportunité saisie avec détermination

De retour dans le groupe du XV de France pour la tournée d’automne, Gabin Villière a prouvé qu’il n’avait rien perdu de son mordant. L’absence de Damian Penaud, figure incontournable à l’aile, a offert au Toulonnais l’opportunité de montrer qu’il reste un candidat sérieux pour figurer dans la rotation tricolore. Un peu rouillé contre les All Blacks, il a monté le curseur ce vendredi. Avec un essai inscrit contre l’Argentine et des prestations solides, l’ailier du RCT a envoyé un message clair au staff : il est prêt à répondre présent. « Peu importe que je sois premier, deuxième ou troisième au poste, l’objectif est de ne pas lâcher. C’est ma mentalité », a-t-il confié à Rugbyrama.

Fabien Galthié n’a pas caché son admiration pour l’état d’esprit de son joueur. « Un joueur de l’équipe de France doit être capable de traverser des moments difficiles comme c’était le cas pour Gabin. Quand on lui a demandé s’il voulait revenir, il a dit oui, sans concession », a expliqué le sélectionneur via sixnationsrugby. Il a salué un comportement exemplaire et a rappelé que Villière incarne les valeurs du collectif : « Le groupe est plus fort que tout. C’est un sport d’équipe et très collectif. L’individualité nourrit le groupe. »

Une prestation remarquée face aux Pumas

Contre l’Argentine, Villière a brillé avec un essai en première mi-temps et une activité constante. Selon RugbyPass, il a été « jugé sur sa capacité à marquer, ce qu’il a fait avec un essai à la 33e minute tout en impressionnant dans le jeu général ». Sud Ouest l’a qualifié de « revanchard », mettant en avant sa combativité et son rôle dans des phases de jeu variées, notamment en défense et sur les ballons portés. Avec une note globale de 7/10 selon plusieurs médias, le Toulonnais a rassuré après une année marquée par des blessures.

Villière n’est pas seulement un finisseur. Son travail en défense a été salué par ActuRugby, qui a souligné « une activité importante bloquant un maul des Pumas devant la ligne d’en-but » et sa capacité à rattraper un adversaire ayant franchi le rideau défensif. Même constat du côté d’Eurosport, qui a noté son intervention dans les rucks et sa vigilance dans les airs. En attaque, sa tonicité et sa vivacité lui ont permis de battre plusieurs défenseurs, illustrant sa polyvalence sur le terrain.

Villière face à la concurrence

Dans un XV de France où Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey semblent indéboulonnables, Villière reste une option précieuse même avec un Théo Attissogbe apte à jouer. Sa prestation lors de la tournée d’automne pourrait convaincre Galthié de l’inclure dans la rotation, notamment pour le Tournoi des 6 Nations 2025. « C’est chouette d’avoir des profils différents et du monde à chaque poste », a déclaré Villière, insistant sur l’importance de la concurrence pour maintenir un haut niveau d’exigence.

Le surnom de « Pitbull » que Villière porte à Toulon illustre bien son style de jeu et son mental à toute épreuve. Sa capacité à se relever après des coups durs a marqué les esprits. Comme l’a souligné Le Parisien, « on a retrouvé le Gabin Villière du Grand Chelem 2022, combatif pendant 80 minutes ». Ce retour en force après une période difficile rappelle l’importance de sa résilience et de son engagement sans faille.

Et maintenant, le Tournoi ?

Avec cette tournée réussie, Gabin Villière a regagné des points aux yeux du staff et des supporters. S’il n’est pas encore assuré d’un rôle clé dans les prochaines échéances, il a prouvé qu’il pouvait répondre présent au plus haut niveau. Son énergie, sa polyvalence et son état d’esprit font de lui une pièce importante du puzzle bleu. Le Tournoi des 6 Nations 2025 pourrait bien être l’occasion pour lui de s’installer durablement dans le groupe. « J’ai essayé tout simplement de saisir l’opportunité », résume Villière. Mission accomplie.