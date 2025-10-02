XV de France. Antoine Dupont aux côtés des Bleus en novembre pour la revanche face aux Boks, mais pas que...

Toujours en réathlétisation après sa blessure, Antoine Dupont se rapproche du groupe France. Il accompagnera les Bleus en novembre, sans jouer, mais avec toute son aura.

Toujours éloigné des terrains depuis sa blessure au genou l'hiver dernier, Antoine Dupont continue de suivre un protocole de réathlétisation rigoureux. Après des étapes de rééducation en Suisse, aux États-Unis, puis au Moyen-Orient chez un centre de pointe affilié au PSG, le capitaine du XV de France entrevoit enfin le bout du tunnel. Après la Suisse et les USA, Dupont poursuit sa rééducation chez un partenaire du PSG... au Moyen-Orient !



Présent (mais pas encore opérationnel) pour la tournée de novembre

Selon les informations du Midi Olympique, le demi de mêlée toulousain accompagnera les Bleus en novembre lors de la préparation des trois test-matchs de la tournée d’automne. Une idée du staff des Rouge et Noir selon nos confrères. RUGBY. Le Top 14 au garde-à-vous, Dupont donne une date de retour !

Une présence avant tout symbolique et fédératrice, car il ne devrait pas encore postuler à une place sur la feuille de match. Une manière aussi de rester connecté au groupe, alors que les Bleus affronteront l'Afrique du Sud, les Fidji et l'Australie en trois semaines.

Une montée en puissance progressive

Dupont ne veut pas précipiter son retour. Son objectif assumé est de pouvoir jouer au meilleur de sa forme le plus longtemps possible. Et surtout d'être à 100 % lors des prochaines grandes échéances internationales comme le 6 Nations et surtout la Coupe du monde 2027.

Il travaille actuellement sur la phase de réathlétisation avancée, avec des séances ciblées sur la mobilité et le renforcement, mais sans contact pour l’instant selon les dernières informations.

Le staff du Stade Toulousain et celui du XV de France sont sur la même longueur d’onde : pas question de griller les étapes. Le retour sur les terrains n’interviendra qu’une fois les voyants au vert.

Une présence précieuse pour le groupe France

Même sans numéro 9 dans le dos, la simple présence de Dupont suffit à rebooster une équipe. Charisme, leadership, expérience… il incarne ce lien entre générations, et cette fameuse “aura” qu’on prête aux grands capitaines. Les supporters devront encore patienter avant de le voir à nouveau franchir une défense, mais le voir auprès des Bleus en novembre est déjà une excellente nouvelle. Coupe du monde. 24 équipes, un format inédit... et un tirage au sort qui va tout redistribuer : la date dévoiléeLes Tricolores seront particulièrement attendus cet automne face aux Boks. Il y aura comme un air de revanche dans l'air. Mais surtout, il est impératif pour les hommes de Galthié de s'imposer pour ne pas perdre de points au classement mondial. Le tirage au sort des poules pour la Coupe du monde étant programmé le 3 décembre.