''Me voilà dans la rue avec la cape sur les épaules'' : L'anecdote délirante de Gabin Lorre au sujet du XV de France

L'arrière du LOU Gabin Lorre est un garçon facétieux. Souriant, drôle et avenant, ce nouveau talent du Top 14 raconte une anecdote qui donne le sourire.

Gabin Lorre a beau être un golden boy sur le pré, le gamin de Lodève reste quelqu'un de simple.

Et n'y voyez pas un quelconque changement sous prétexte qu'il a rejoint le LOU en juillet, joué récemment ses premiers matchs de Top 14 et même été convoqué avec le XV de France cet été.

Une anecdote qu'il raconte au Midi Libre au sujet de son appel à Marcoussis à la fin du mois de juin, illustre bien cela. Prévenu qu'il demeurait parmi dans le groupe des 5 réservistes pour disputer le match amical contre l’Angleterre, il n'est finalement pas la liste officielle et profite donc de ses vacances dans son Hérault fétiche, peu de temps avant son déménagement à Lyon.

Et puis, le mercredi : "Alors que je suis chez le coiffeur, Fabien Galthié m’appelle. Je dis au coiffeur : « Désolé, faut que je sorte là ». Me voilà dehors, dans la rue, avec la cape sur les épaules. Le sélectionneur m’a dit : « Léo Barré a une grosse béquille, tu es dispo ? ». Il était midi. J’étais dans le train à 15h."

Statut ou pas, l'arrière de 23 ans continue donc d'aller se faire la coupe à la ville, comme tout bon citoyen voulant éviter de se retrouver avec la coupe de Nicolas Depoortère avant ses débuts en pro (allez faire la recherche sur le web).

Cardio, cardio, cardio

S'il n'a pas (encore) pu porter la tunique frappée du coq, il confie avoir apprécié ses quelques jours à Marcoussis.

Je suis arrivé le mercredi soir. Jeudi, les gars étaient off donc j’ai fait du cardio. Vendredi, mise en place à Twickenham, et moi, cardio. Samedi, je suis 24e sur la feuile, donc cardio. Dimanche, retour en France. Lundi, cardio. Et mardi, c’était mon seul entraînement, j’ai pu faire deux-trois lancements. C’était beaucoup de plaisir. Et il y avait 4-5 mecs du LOU, j’ai pu commencer à les connaître et ça a facilité mon intégration à Lyon.

Si bien que ce garçon très solaire est déjà pleinement au vestiaire lyonnais, grâce à sa sympathie, son sourire, sa simplicité, et ses qualités rugbystiques, évidemment. À Montauban lors de la 2ème journée, c'est d'ailleurs lui qui s'occupait de faire le porteur d'eau. Fidèle à lui-même, Top 14 ou pas...