Gourgues ou Barré sur le banc, fraîcheur et pragmatisme, la compo probable des Bleus face à l’Australie

Les Bleus affrontent l’Australie samedi, entre blessure et soif de résultat, voici le XV que pourrait aligner Fabien Galthié.

Les Bleus vont clore ce chapitre automnal samedi avec la rencontre face aux Wallabies dans un Stade de France plein à craquer.

Si certains n’ont pas attendu la dernière rencontre pour tirer le bilan de cette tournée d’automne 2025, le match contre l’Australie reste un indicateur fiable à moins de deux ans du Mondial. La 7e nation majeure sort de trois défaites de suite, mais reste une sélection dominante, finaliste de l'édition 2015 de la Coupe du monde.

Il faut être tout de même objectif, l'Australien subissent un creux générationnel important. Mais comme évoqué, de ce résultat dépendra également la place de la France lors du tirage au sort pour composer les poules du Mondial 2027.

Entre blessures de longue date et indisponibilités, Fabien Galthié pourrait se laisser tenter par un peu de fraîcheur, en sélectionnant quelques nouveaux joueurs pour compléter la feuille de match samedi.

Au centre, un chantier qui pourrait profiter à certains

Paradoxalement, c’est le poste auquel la France possède le plus de talent, avec des révélations régulières ces dernières saisons en Top 14.

Taccola, Braue-Boirie, Gourgues ou Néné sont, entre autres, ces jeunes joueurs que l’on pourrait rapidement voir revêtir le maillot bleu, d’autant qu’ils ont déjà tous été convoqués au moins une fois par Fabien Galthié. D'ailleurs, Fabien Braue-Boirie et Kalvin Gourgues sont actuellement à Marcoussis pour préparer la rencontre face à l'Australie.

Mais celui qui tient la corde pour une première cape samedi, c’est Kalvin Gourgues. Son début de saison en dit long sur son potentiel : 7 matchs, 2 essais, et une facilité déconcertante à créer des espaces. Il pourrait apporter aux Bleus sa fraîcheur et toute la fougue qui le caractérise. En moyenne, le Toulousain bat 5 défenseurs par match et gagne 120 mètres ballon en main.

Il est toutefois assez évident que Fabien Galthié alignera l’expérimenté Gaël Fickou au centre, accompagné de Nicolas Depoortère, très en vue face aux Fidji. Une place se libérerait sur le banc, et Kalvin Gourgues pourrait en profiter, bien que l’arrivée de certains joueurs à d’autres postes pourrait rebattre les cartes...

L'option Léo Barré dans les 23 face à l'Australie

Et si c’était le Parisien qui faisait son retour face à l’Australie, un peu comme lors du dernier Tournoi des Six Nations contre l’Italie ? Certes, il avait été aligné à l’arrière dans le XV de départ, mais sa polyvalence pourrait modifier la composition du banc samedi.

Capable de jouer aussi bien à l’arrière qu’à l’ouverture, il a parfois dépanné au centre. Son profil athlétique (1,89 m, 93 kg) et sa capacité à faire jouer après contact pourraient faire pencher la balance.

De plus, Fabien Galthié a convoqué trois autres numéros 15 avec les Bleus, en la personne de Thomas Ramos, Théo Chabouni et Cheikh Tiberghien. On peut donc supposer que Léo Barré pourrait être aligné ailleurs qu'à son poste de prédilection à l’entraînement. Pas de boule de cristal, mais des signaux que chacun interprétera comme bon lui semble.

Léo Barré's try for France is crowned! 👑 This team try is the winner of the Round 3 'Try of the Round' 😍 Stunner!#GuinnessM6N pic.twitter.com/YdCnmiqdpR — Guinness Men's Six Nations (@SixNationsRugby) February 27, 2025

Ollivon de retour en troisième ligne, Flament et Meafou alignés

Charles Ollivon est l’une des rares satisfactions du XV de France face aux Fidji. Fidèle à lui-même, il a réalisé un sans-faute en défense avec 17 plaquages réussis et un essai. Le roi Charles a brillé en deuxième ligne, pas vraiment son poste de prédilection.

En l’absence de Paul Boudehent, il pourrait retrouver sa place de flanker, aux côtés de Grégory Alldritt, lui aussi performant lors du dernier match, et de l’incontournable Anthony Jelonch.

Enfin, si Ollivon a été précieux en touche, l’absence de Thibault Flament dans ce secteur a pesé face aux Fidji, (deux touches perdues). Lui et son compère Emmanuel Meafou devraient être associés face aux Australiens.

La première ligne devrait rester inchangée, Gros, Marchand et Montagne compléteront ce pack qui a fière allure.

#FRAFID

Bonjour je m'appelle CHARLES OLLIVON

Après 8 mois out, je suis déjà titulaire et homme du match.

Bcp de monde m'oublie régulièrement qd ils s'amusent à faire des rankings

Les pti jeunes dont tout le monde parle, faudra qu'ils attendent 2028 pour me prendre ma place en edf pic.twitter.com/jL1KbtVSl2 — Rugby Passion (@RugbyPassioon) November 15, 2025

Deuxième cape pour Maxime Lamothe et Jimi Maximin

Plutôt actif dès son entrée en jeu, Jimi Maximin s’est rapidement fondu dans la torpeur de ses coéquipiers. Sans pour autant déjouer, celui qui est régulièrement associé à Hugo Auradou en club n’a pas eu l’occasion de se montrer pleinement face aux Fidji.

Devant, le faible taux d’activité de Romain Taofifenua, pénalisé à deux reprises et coupable sur au moins un essai fidjien, Fabien Galthié pourrait donner l’avantage au Palois contre l'Australie.

Enfin, Maxime Lamothe devrait naturellement prendre place sur le banc pour suppléer le talonneur toulousain. Malgré la présence de Guillaume Cramont dans le groupe, le Bordelais devrait être privilégié en raison de sa plus grande expérience du haut niveau.