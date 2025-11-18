Le phénomène Bielle-Biarrey face à 3 Springboks, peut-il remporter le titre de meilleur joueur de l'année 2025 ?

Un seul Français face à trois monstres sud-africains : Bielle-Biarrey peut-il vraiment décrocher le titre ultime de World Rugby ?

Les nominations sont tombées

Qui remportera le titre symbolique mais reconnu de meilleur joueur de l'année 2025 ? Dans la catégorie reine du Joueur à XV de l’année, on retrouve un joueur du XV de France. Louis Bielle-Biarrey s'invite en effet sur la short-list aux côtés de trois Sud-Africains : Pieter-Steph du Toit, Malcolm Marx et Ox Nche.

La liste a été établie par un panel prestigieux d’anciennes légendes (Parisse, Read, Monye, Matfield...), garantissant une reconnaissance « par les pairs », comme l’a rappelé World Rugby. Les lauréats seront dévoilés le samedi 22 novembre sur les réseaux officiels.

Pourquoi Bielle-Biarrey est (largement) légitime ?

À seulement 22 ans, l’ailier du XV de France a explosé ces deux dernières années sur la scène internationale et nationale. Entre ses coups d’éclat avec l'UBB et dans le Tournoi des 6 Nations, sa lecture du jeu toujours plus mature et sa régularité sous pression, il a confirmé son statut d’arme fatale des Bleus.

Bielle-Biarrey ne se contente plus de finir les coups : il les initie, les sent, les transforme. Il a notamment été l’un des seuls Français constants dans une année en dents de scie pour les hommes de Galthié. C’est d’ailleurs la première fois depuis Antoine Dupont qu’un joueur français est nominé dans cette catégorie. Un symbole fort. VIDEO. TOP 14. 36,9km/h ! Bielle-Biarrey flashé en excès de vitesse en plein centre de BordeauxIl n’a pas l’impact physique d’un Nche, ni la science du grattage d’un Marx, mais sa capacité à faire basculer un match d’un éclair le rend unique. Déjà élu meilleur joueur du Tournoi l'hiver dernier après le sacre des Bleus, il avait égalé le record d'essais inscrits (8) en une édition, avant de remporter la Champions Cup avec Bordeaux. Une année pleine.

La France dans la lumière

La nomination de Bielle-Biarrey, dans une liste ultra-dominée par les Springboks, envoie un message fort : le XV de France a encore des leaders en devenir. Même si elle est bousculée par moment, cette reconnaissance vient valider la nouvelle génération tricolore, et pourrait relancer la dynamique autour du groupe France en vue du prochain Tournoi et de la Coupe du monde.

D’autres annonces suivront : le 25 novembre, World Rugby dévoilera sa Dream Team de l’année, tandis que le vote du plus bel essai est encore ouvert. On y retrouve notamment le Fidjien Tagitagivalu ou encore Tupou Vaa’i, auteur d’un chef-d'œuvre contre la France en juillet.

« Les nommés de cette année ont brillé sur la scène mondiale en 2025, incarnant véritablement les valeurs et l’esprit du rugby », a déclaré Brett Robinson, président de World Rugby. Qu’il reparte avec le trophée ou non, Louis Bielle-Biarrey s’inscrit désormais parmi les grands. Et ça, c’est déjà une victoire pour le rugby français. La recette simple et efficace de Louis Bielle-Biarrey (UBB) pour rester détaché et performer au plus haut niveauPour rappel, Pieter-Steph du Toit a déjà été titré l'an passé et presque été de toutes les victoires sud-africaines depuis cet été. Des Boks qui dominent le classement mondial et qui ont remporté le Rugby Championship en dominant avec la manière leurs adversaires. C'est justement ces performances en tant qu'équipe qui pourrait être déterminante dans le choix du meilleur joueur de l'année. Un succès tricolore contre l'Australie, avec un (ou plusieurs) essai de Louis Bielle-Biarrey pourrait faire pencher la balance en sa faveur. Le Bordelais n'ayant toujours pas marqué dans cette tournée.