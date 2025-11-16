Romain Ntamack, un 10 qui cristallise les critiques du XV de France

L’ouvreur Romain Ntamack n’a pas été au mieux face aux Fidji et son nom ressort dans beaucoup de critiques autour du XV de France.

Dans un sport collectif, il n’y a jamais un unique coupable. Néanmoins, certains noms ressortent plus que d’autres dans les discussions. Après la victoire du XV de France face aux Fidji (34-21), Romain Ntamack a été la cible de nouvelles critiques. Déjà pointé du doigt après la défaite contre l’Afrique du Sud (17-32), l’ouvreur continue d’être la cible de nombreux commentaires négatifs.

RUGBY. Gourgues, Nouchi, etc. Quelles solutions pour dynamiser le XV de France ?

Ntamack, malade en Bleu ?

Pour cause, le joueur n’a pas dévoilé son meilleur rugby, lors de ces deux premières rencontres de la tournée automnale de 2025. Très peu présent dans le jeu, il a rarement réussi à faire la différence. Romain Ntamack montre de grandes difficultés à créer du danger dans le système de Fabien Galthié, où le jeu d’avant et la fameuse “dépossession” avaient souvent bonne presse.

Cependant, il est aujourd’hui compliqué de reconnaître un plan de jeu clair du XV de France. Certes, les Bleus restent efficaces, avec 4 points inscrits en moyenne pour chaque incursion dans le camp fidjien. Ils montrent toujours une appétence pour les ballons de récupération, bien plus que pour les phases d’attaques placées. Néanmoins, ces qualités collectives se montrent de manière tellement ponctuelle, voire désordonnée, qu’il est difficile de les lier à une stratégie limpide.

Dans cette grande inquiétude liée au jeu des Bleus, beaucoup attendent que l’ouvreur fasse preuve d’un peu plus d’initiatives. Pour quelques-uns, il devrait même aller à contre-courant des instructions du sélectionneur, au moins par moment. Malheureusement, Romain Ntamack semble bien attaché aux volontés de Fabien Galthié et ce dernier le lui rend bien.

‘‘Trou noir collectif’’, le XV de France frustre la Presse face aux Fidji

En effet, le sélectionneur du XV de France a publiquement soutenu son joueur après la rencontre face aux Fidji. En conférence de presse, selon des propos rapportés par le Midi Olympique, il aurait affirmé que “la charnière a été très bonne” face aux Océaniens.

Au moment de détailler sa vision du match de son demi d’ouverture, Fabien Galthié indique ceci : “Romain s’est énormément employé en défense. Il a énormément travaillé pour le jeu. C’est vrai que dans cette période un peu difficile, on l’a plus vu en défense qu’en attaque.” Pourtant, sur la rencontre, le Toulousain compte trois plaquages réussis pour deux manqués. Rien de quoi se réjouir.

XV de France. Le plan 2027 de Galthié est-il en train de s’écrouler sous nos yeux ?

Un as de la défense ?

Pourtant, Romain Ntamack a toujours été réputé pour être un bon défenseur. Lors du dernier Tournoi des VI Nations, alors qu’il avait un genou en mauvais état, l’ouvreur avait atteint l’impressionnant ratio de 100 % de plaquages réussis sur ses trois rencontres. De plus, il ne s’était pas défilé, puisqu’il a cumulé 28 étreintes. Le seul point noir avait été son plaquage haut contre le pays de Galles, qui lui avait valu un carton rouge.

En club, l’entraîneur en charge de la défense au Stade toulousain, Laurent Thuéry, avait fait l’éloge de son joueur dans ce secteur. “C'est un joueur qui aime défendre, qui se nourrit du défi physique en défense pour construire ses matchs. Dans ce domaine, c'est un des joueurs les plus performants à son poste dans le monde actuellement. Il donne aussi de la confiance aux autres autour de lui”, déclarait-il au Midi Olympique, en mars dernier.

En attaque, l’ouvreur n’a pas particulièrement brillé non plus. Contre l’Afrique du Sud, il avait tenté, sans réussir. Il comptait notamment trois turnovers en sa faveur et autant contre lui face aux champions du monde. Ce week-end, il n’y a pas eu de réelles améliorations. Au contraire, le Toulousain s’est effacé, avec seulement 3 coups de pieds dans le jeu, 11 mètres gagnés et un défenseur battu. Également, deux offloads peuvent être notés.

Connaissez-vous le record (aberrant) de matchs joués par Emile Ntamack dans les années 90 ?

La cible des critiques

Face à des prestations peu encourageantes dans les statistiques, la Presse n’a pas manqué de souligner la mauvaise passe du joueur. Pour L’Équipe, l’ouvreur a reçu la pire note de la rencontre, à égalité avec Thomas Ramos et Romain Taofifenua, soit 4/10. Dans d’autres médias, les retours ne sont pas meilleurs. Le Midi Olympique (4/10), Le Figaro (3,5/10) et RMC Sport (4,5/10) ont tous donné la moins bonne note du match au demi d’ouverture haut-garonnais.

Contre l’Australie, Romain Ntamack devrait être reconduit, avant de retourner en club. Bien meilleur au Stade Toulousain qu’en sélection, le fils d’Émile a moyen de prouver que sa mauvaise forme n’était que passagère, face aux Wallabies. De plus, une bonne prestation avant l’hiver pourrait lui assurer l’immunité jusqu’au Tournoi des VI Nations. Sinon, le poste d’ouvreur pourrait devenir de nouveau le centre des débats.

''C’était bien parti… puis plus rien'', ''Aucun mental ?'' : les fans oscillent entre joie et frustration devant France/Fidji