Romain Ntamack, un 10 qui cristallise les critiques du XV de France

Dans un sport collectif, il n’y a jamais un unique coupable. Néanmoins, certains noms ressortent plus que d’autres dans les discussions. Après la victoire du XV de France face aux Fidji (34-21), Romain Ntamack a été la cible de nouvelles critiques. Déjà pointé du doigt après la défaite contre l’Afrique du Sud (17-32), l’ouvreur continue d’être la cible de nombreux commentaires négatifs.
Ntamack, malade en Bleu ?
Pour cause, le joueur n’a pas dévoilé son meilleur rugby, lors de ces deux premières rencontres de la tournée automnale de 2025. Très peu présent dans le jeu, il a rarement réussi à faire la différence. Romain Ntamack montre de grandes difficultés à créer du danger dans le système de Fabien Galthié, où le jeu d’avant et la fameuse “dépossession” avaient souvent bonne presse.
Cependant, il est aujourd’hui compliqué de reconnaître un plan de jeu clair du XV de France. Certes, les Bleus restent efficaces, avec 4 points inscrits en moyenne pour chaque incursion dans le camp fidjien. Ils montrent toujours une appétence pour les ballons de récupération, bien plus que pour les phases d’attaques placées. Néanmoins, ces qualités collectives se montrent de manière tellement ponctuelle, voire désordonnée, qu’il est difficile de les lier à une stratégie limpide.
Dans cette grande inquiétude liée au jeu des Bleus, beaucoup attendent que l’ouvreur fasse preuve d’un peu plus d’initiatives. Pour quelques-uns, il devrait même aller à contre-courant des instructions du sélectionneur, au moins par moment. Malheureusement, Romain Ntamack semble bien attaché aux volontés de Fabien Galthié et ce dernier le lui rend bien.
En effet, le sélectionneur du XV de France a publiquement soutenu son joueur après la rencontre face aux Fidji. En conférence de presse, selon des propos rapportés par le Midi Olympique, il aurait affirmé que “la charnière a été très bonne” face aux Océaniens.
Au moment de détailler sa vision du match de son demi d’ouverture, Fabien Galthié indique ceci : “Romain s’est énormément employé en défense. Il a énormément travaillé pour le jeu. C’est vrai que dans cette période un peu difficile, on l’a plus vu en défense qu’en attaque.” Pourtant, sur la rencontre, le Toulousain compte trois plaquages réussis pour deux manqués. Rien de quoi se réjouir.
Un as de la défense ?
Pourtant, Romain Ntamack a toujours été réputé pour être un bon défenseur. Lors du dernier Tournoi des VI Nations, alors qu’il avait un genou en mauvais état, l’ouvreur avait atteint l’impressionnant ratio de 100 % de plaquages réussis sur ses trois rencontres. De plus, il ne s’était pas défilé, puisqu’il a cumulé 28 étreintes. Le seul point noir avait été son plaquage haut contre le pays de Galles, qui lui avait valu un carton rouge.
En club, l’entraîneur en charge de la défense au Stade toulousain, Laurent Thuéry, avait fait l’éloge de son joueur dans ce secteur. “C'est un joueur qui aime défendre, qui se nourrit du défi physique en défense pour construire ses matchs. Dans ce domaine, c'est un des joueurs les plus performants à son poste dans le monde actuellement. Il donne aussi de la confiance aux autres autour de lui”, déclarait-il au Midi Olympique, en mars dernier.
En attaque, l’ouvreur n’a pas particulièrement brillé non plus. Contre l’Afrique du Sud, il avait tenté, sans réussir. Il comptait notamment trois turnovers en sa faveur et autant contre lui face aux champions du monde. Ce week-end, il n’y a pas eu de réelles améliorations. Au contraire, le Toulousain s’est effacé, avec seulement 3 coups de pieds dans le jeu, 11 mètres gagnés et un défenseur battu. Également, deux offloads peuvent être notés.
La cible des critiques
Face à des prestations peu encourageantes dans les statistiques, la Presse n’a pas manqué de souligner la mauvaise passe du joueur. Pour L’Équipe, l’ouvreur a reçu la pire note de la rencontre, à égalité avec Thomas Ramos et Romain Taofifenua, soit 4/10. Dans d’autres médias, les retours ne sont pas meilleurs. Le Midi Olympique (4/10), Le Figaro (3,5/10) et RMC Sport (4,5/10) ont tous donné la moins bonne note du match au demi d’ouverture haut-garonnais.
Contre l’Australie, Romain Ntamack devrait être reconduit, avant de retourner en club. Bien meilleur au Stade Toulousain qu’en sélection, le fils d’Émile a moyen de prouver que sa mauvaise forme n’était que passagère, face aux Wallabies. De plus, une bonne prestation avant l’hiver pourrait lui assurer l’immunité jusqu’au Tournoi des VI Nations. Sinon, le poste d’ouvreur pourrait devenir de nouveau le centre des débats.
Pianto
Grand défenseur de Mathieu Jalibert, de sa fantaisie, de ses prises de risque quitte à ce qu'il y ait du déchet, je trouve que les critiques sont dures avec Ntamack.
Match pas terrible, voire mauvais, c'est vrai.
Mais est-il le seul ? Sûrement pas, Tao et Penaud, si vous me lisez...
Mais c'est vrai qu'on attend du qu'il dirige le jeu et que force ets de constater que le jeu des bleus était en souffrance. Alors on met facilement tout sur le dos du staff et en particulier de Galthié mais les torts sont toujours partagés, hein...
Même avec de mauvaises consignes, il n'est pas interdit de faire un bon match.
Ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Attention de ne pas les dédouaner trop facilement.
Chez nous on leur attribue le mérite quand ils gagnent et on jette l’opprobre sur l'entraineur quand ça perd, c'est classique et même si le soudeur m'agace, je trouve cette analyse simpliste.
Ceci dit, je trouve que Romain a fait suffisamment de bons et de très bons matchs pour avoir du crédit.
Il n'est pas dans la meilleure passe de sa carrière, y compris en club ou pour un bon match, il en fait 3 sans saveur, oui, à Toulouse aussi (mais à Toulouse personne ne le tance pour ça, ni ne met ça sur le dos de l'entraineur).
J'ai confiance en lui, ça reviendra et la concurrence est trop loin pour se permettre de ne pas le faire jouer. Aucun des 10 du groupe n'est destiné à jouer dans un match qui compte. Ce sera Ntamack, Ramos ou (si le sélectionneur enlève ses œillères) Jalibert.
Donc confiance à Ntamack, Jalibert est blessé et Buros aussi donc décaler Ramos me parait hasardeux. Dans cette situation, je ne pense pas qu'il soit judicieux de lui donner du repos comme Fickou a pu en avoir (sans, se toutes façons, remettre sa place en question).
fredo69007
Ce qui m inquiète c'est pas tellement qu il soit moins bien dans son jeu, les mauvaises passes ça a toujours existé dans une carrière mais ça fait quand même depuis la prépa a la coupe du monde qu il joue avec le frein a main (plus de 2 ans donc). On l a toujours présente comme un animal a sang froid imperméable a la pression mais la dans son comportement on le sent affecté mentalement comme s il était conscient être a la rue mais sans avoir les ressorts pour rebondir et c est bien là le plus inquietant
Pianto
oui, au printemps les toulousains disaient "c'est parce qu'il a mal au genou, il se sacrifie pour le club" Là il s'est fait opérer, beaucoup disent "il faut lui laisser du temps" ou "c'est la faute de Galthié".
J'espère qu'il va retrouver ses moyens physiques parce que moi aussi, j'ai l'impression qu'il est affecté par a situation et pas seulement en bleu.
fredo69007
Au delà des systèmes de l EDF faut bien reconnaître qu il n est pas au mieux actuellement. C est des passages dans une carrière espérons qu il se reprendra face a l Australie meme si j ai peur qu avec ce que propose notre collectif ça soit pas gagné. Après c est un leader de jeu, il a de nombreux matchs références en bleu mais il a perdu je trouve ce qui faisait sa force dans sa lucidité justement a faire le choix juste entre trier les ballons et son alternance entre distribution et capacité a attaquer la ligne a bon escient. Espérons que ce soit passager mais samedi on avait presque l impression qu il avait pas envie d être là dans un match où justement il aurait dû prendre le jeu a son compte il a été bien trop effacé a mon gout.
Pianto
Je suis bien d'accord en tous points.
balobal
Ils ont surtout l'air de tous se faire un peu chier
noComment
Ntck fait un match terne, oui mais pour se montrer en attaque, il faut que le 10 ait des ballons à jouer: hier, les avants se sont faits tordre plusieurs fois; quand la touche fonctionnait - 1er bloc et avancée - c'était du jeu lent et droit qui se mettait en place, - pas pour le 10; quand la touche se forait - au moins 3 lancers dont 2 de lamothe -, fallait rester dans la ligne; comme le jeu était lent et des sorties de rucks très lentes, lucu jouait au pied et cela élimine le 10!
sur les essais des 3 /4, la différence s'est faite par un jeu accéléré et une alternance ntck ramos au poste 10 et un déséquilibre en face!
Malgré les 4 essais marqués, ce n'était pas une soirée pour poser du jeu ... et ne pas oublier qu'à partir de la 25eme minute, il y avait un seul centre rescapé : barassi est sorti à la 12eme, gailleton vers la 25eme ... et ça a été le début du jeu sans âme!
conséquence des changements ou suivi de la stratégie du pas de jeu en edf proposée par fg et son acolyte des lignes arrières?
Amis à Laporte
Jalibert, sors de ce corps !!!
Jak3192
Pas lu l'article, mais normal qu'il soit critiqué: il ne fait rien de ce que l'on attendre d'un 10 d'équipe nationale, sauf peut être en défense. J'attends confirmation de spécialiste contributeurs.
Perso,
1. si un autre 10 peut prendre sa place, qu'on lui donne.
2. J'ai l'impression qu'il s'em.merde sévère sur le terrain (avis de plus compétent que moi à la rescousse bis )😅
3. qu'il se repose pour jouer dans son club le plus tôt possible ou il va s'éclater
4. il sera reposé
Mon conseil 😂: Romain, fais nous une Jalibert (un bobo qui fait que à la maison dans canapé samedi avec des potes et une pizza) 🤣
Allez FaitMal fais jouer un autre 10 !
Qu'on voit la différence
dusqual
le pire c'est qu'à la base, ce match était pour jalibert. ntamack aurait du jouer afsud et aussies
en se blessant, les deux autres (jalibert et segonds) ont forcé la main à galthié.
et ce match, c'est le match piège par excellence pour la charnière. les avants sont pas autant chahutés que face aux grosses nations, mais les défenses sur l'homme ciblent fort la charnière et les attaques, la zone 10.
après, il va pas se plaindre, y a pas un an, il clamait haut et fort que le patron c'est lui. (bon j'avoue je le charrie)
mais tu vois, on retrouve cette idée comme quoi mentalement, en ce moment, il y est pas.
Jak3192
Moi aussi je charie sur MJ.
Bien sur 🤭
Après le reste, sur la stratégie, la tactique... m'en ... comment dire.... ?
"tamponne" c'est suffisamment explicite sans être ... grossier ou vulgaire ?
(grossier, ça me dérange pas, vulgaire pas glop).
Quand tu as 23 joueurs comme il a le "FaitMal", même avec un 10 pas vraiment au niveau, ou pas adapté au profil de l'adversaire, tes gars ils ne jouent pas comme on l'a vu ce WE.
Dans tous les cas de figure, NTK, il s'em.mer.de sur le terrain.
Ca, j'en suis sur.
potemkine09
C'est logique qu'il soit critiqué, il a été transparent contre les Fidji. Mais on ne verra jamais un espadon s'éclater dans un aquarium.
Il sait que s'il ouvre sa mouille, il peut dire adieu au XV de France. Il a déjà raté la dernière coupe du monde, il veut être de la prochaine, et il semble prêt à avaler pas mal de couleuvres pour ça.
Jak3192
C'est pas des couleuvres
des boas. 🫣
lebonbernieCGunther
Médiatiquement, le n°10 est le poste le plus exposé, il en prend régulièrement plein la g... dès que les résultats sont moyens. Perso, même si je préfère le style de jeu de Jalibert, je pense qu'on doit continuer à faire confiance à NTK, même s'il n'est pas au mieux en ce moment. Mais aussi donner beaucoup plus de temps sur le pré au bordelais offrirait un autre profil de jeu à l'attaque des bleus. C'est exactement ce qu'a su faire Erasmus en s'appuyant parfois, pas toujours, sur Sacha Feinberg. Et pendant que Galthié cherche "à tripler les postes", l'alchimiste sud af', lui, plus malin, double son système de jeu. Il est aujourd'hui capable de faire évoluer ses gars dans plusieurs registres complètement différents, quand Galthié, lui, peine, rame, s'embourbe à n'en appliquer qu'un seul...
P243151
Pas grave laissez le à Toulouse y a match ce week-end et la bas ils ont rien contre