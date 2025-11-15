''C’était bien parti… puis plus rien'', ''Aucun mental ?'' : les fans oscillent entre joie et frustration devant France/Fidji

Pendant France–Fidji, les supporters ont dégainé analyses, coups de gueule et blagues acérées. Un vrai spectacle parallèle en direct sur X.

Deuxième rendez-vous pour le XV de France ce samedi soir face aux Fidji. Une semaine après la défaite contre l'Afrique du Sud, les Bleus retrouvaient la sélection du Pacifique du côté de Bordeaux. Un adversaire à ne surtout pas sous-estimer. Une rencontre très attendue par les supporters.

Sowakula devient Sowukala sur TF1. Ça commence bien! #FRAFID — emoreau (@emmmoreau) November 15, 2025

Premier essai pour les Bleus avant la 10e minute après une grosse percée de Barassi pour Depoortere.

Une paire de centre qu'on avait envie de voir et qui se montre décisive avec Barassi pour Depoortère et le premier essai ! #FRAvFIJ #FRAFID — VAR'iété_Rugby (@Variete_Rugby) November 15, 2025

Un 12 qui lâche des ballons! #FRAFID November 15, 2025

Je sent que je vais l'aimer cette paire de centres. 😁#FRAFID — Olive 🇫🇷❤️💙 (@OliveOL_98) November 15, 2025

Jaune pour les Fidji pour un plaquage haut sur Barassi.

Pénalité, mais je ne sais pas si j'aurais mis de carton pour le coup.#FRAFID — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) November 15, 2025

Vraiment pas d’accord. Comment il doit défendre la? Le mec est envoyé sur lui?? #FRAFID — FCGB ⭐️ (@FCGB89900832) November 15, 2025

Deuxième essai pour la France sur un très gros ballon porté.

Troisième essai pour les Tricolores grâce à Ollivon.

Qu’est-ce qu’on régale sur ce début de match 😍 #FRAFID — CHAMPIONS D’EUROPE ⭐️❤️💙 (@paname_foot94) November 15, 2025

Ollivon quel début de match de fou #FRAFID — ❤️💙|❤️🖤 (@VITIGO4T) November 15, 2025

Ollivon en touche c'est IMPERIAL#FRAFID — Olive 🇫🇷❤️💙 (@OliveOL_98) November 15, 2025

Les Fidji, dans un temps, marque un premier essai. Trop de plaquages manqués côté français.

Montagne et Taofifenua, ça traine quand même fort la charrette, aussi bien sur les replacements défensifs que dans les zones de rucks... #FRAFID — Deux nids (@Denssss31) November 15, 2025

On a donc toutes les 3ème ligne sur le terrain dont les 3 numéros 8

Tout va bien !

Alldritt Jelonch Ollivon quelle bêtise !

Il reste les grands sur le banc.

La 2ème mi-temps va être difficile #rmclive #frafid — OlivierWinter (@olivier_winter) November 15, 2025

Arrêtez le jeu au pied, gardez la balle et faites des passes bon sang #FRAFIJ #FRAFID — MoscatoKikadi 🥕 (@MoscatoKiKaDi) November 15, 2025

Il parait qu'on devait leur rouler dessus



On avait pas précisé que c'était avec un tricycle #FRAFID — L'autre Con (@DelasalleSamuel) November 15, 2025

La foire aux plaquages manqués. Nouvel essai pour les Fidjiens.

Les 20 premières minutes des Bleus vs les 20 dernières minutes des Bleus #FRAFID pic.twitter.com/pBeaoTeZV5 — Etienne Goursaud 🇫🇷 (@EtienneGoursaud) November 15, 2025

Bon, en vrai ça va à 2 détails prés ... Genre ... Les putains de plaquages !!! Et les putains de jeux au pied !!! #FRAFID — 🇫🇷⚜️Romain Cro 🟥⬛️ 6x⭐️ (@romain_cro) November 15, 2025

Le match piège prend forme, malgré une bonne entame, les Bleus sont en difficulté, les Fidjiens ont le ballon et les Français sont indisciplinés, pas rassurant... #FRAvFIJ #FRAFID — VAR'iété_Rugby (@Variete_Rugby) November 15, 2025

20 minutes sérieuses (face à des fidjiens pas forcément entrés dans leur match) puis 20 min désastreuses.

Si le banc a autant d’impact que contre les Sud-afs, ça va être très compliqué…#FRAFID — Mathias Babin (@Mathias_Bab1) November 15, 2025

"Pas se faire pénaliser"

40 secondes et on se fait déjà pénaliser...#FRAFID — Aurélien (@AurelienSal) November 15, 2025

Entame fidjienne avec un nouvel essai par Wainiqolo, 21 partout.

Coup d’envoi de la 2e MT par les Fidjiens. Ballon perdu par les Français à la réception. Essai 😒 #FRAFID — Philippe Gault (@Philippe_Gault) November 15, 2025

Cette équipe n’a aucun mental #FRAFID — Alexandre Fournier (@Alfou1997) November 15, 2025

On vient de se prendre un 21-0.



On commence la mi-temps comme on a fini la première.



Je ne reconnais plus le XV de France. #FRAFID — Olive 🇫🇷❤️💙 (@OliveOL_98) November 15, 2025

L'équipe de France était meilleure sur France 2 ! #FRAFID — Dannoot Francis (@danespla) November 15, 2025

Depoortere vient vraiment d’assoir Tuisova avec une main la ? #FRAFID — Theo Camblong (@TCamblong) November 15, 2025

Ramos redonne 3 longueurs d'avance à l'équipe de France.

Les Bleus se rassurent en conquête avec une très bonne mêlée. Ramos ajouté une nouvelle pénalité. Mais c'est laborieux.

#FRAFID Ce qui inquiète le plus avec cette EDF c’est que (comme contre l’Afrique du Sud) elle commence sur les chapeaux de roue, puis elle se désagrège complètement au fil du match ! Problème physique ou problème mental ? En tout cas, Galthié a encore du pain sur la planche ! — Sentinelle (@100inL) November 15, 2025

0 ambiance à Bordeaux

Match chiant

Décidément elle est pourrie cette tournée d'automne #FRAFID — Σφυιλα (@otinesl) November 15, 2025

Depuis la coupe du monde et les changements dans le staff on ne retrouve plus notre jeu d'attaque. #FRAFID — Florent (@Fl0_Vincent) November 15, 2025

150 plaquages pr l’EDF 56 pr les Fidjiens 😂 voilà voilà #FRAFID — FCGB ⭐️ (@FCGB89900832) November 15, 2025

Cette stat est inquiétante : à l’heure de jeu, le #XVdeFrance a plaqué 3 fois plus que les Fidji. On ne maîtrise pas du tt le ballon #FRAFID pic.twitter.com/mGoHFGLIXC — Clément Mazella (@ClementMazella) November 15, 2025

On fait plus rien. Aucun lancement à part du jeu au pied. C’est triste après ce qu’on a vu dans le premier quart d’heure #FRAFID #FRAFIJ — MoscatoKikadi 🥕 (@MoscatoKiKaDi) November 15, 2025

Très grosse occasion manquée à la 69e sur une pénaltouche.

Le french flair est sacrément bien enrhumé #FRAFID — Chris 🐝 (@cristime04) November 15, 2025

Depoortere libère les Bleus avec son doublé.

Incroyable, on joue a la main avec des joueurs de classe internationale et on marque, qui l’aurait deviné ? #FRAFID — Thomas (@ThomasFrjl) November 15, 2025

Depoortere est un des rares au niveau avec Aldritt... #FRAFID — Tommy6795 (@Tommy6795151321) November 15, 2025

L'essai de Depoortère qui va probablement donner la victoire aux Bleus, c'est même pas un soulagement tant le match est triste ! #FRAvFIJ #FRAFID — VAR'iété_Rugby (@Variete_Rugby) November 15, 2025

Le niveau de la charnière ce soir c'est très inquiétant #FRAFID — Maxime (@MaximeL52763699) November 15, 2025

Les Bleus terminent à 14 avec le jaune de Ramos.

Mais à quel endroit il y a faute là?! Sérieux ça devient ridicule les règles du Rugby il faut un Bac +8 pour tout saisir #XVdefrance #FRAFID — Ricci (@rikkmikk33) November 15, 2025

Les fidjiens tu leur apprend a lancer et a jouer au pied ce soir ils gagnent #FRAFID — loutarnai (@loutarnai) November 15, 2025

Victoire 34 à 21 des Bleus dans ce deuxième match de novembre.