''C’était bien parti… puis plus rien'', ''Aucun mental ?'' : les fans oscillent entre joie et frustration devant France/Fidji
France–Fidji a fait réagir toute la communauté rugby : entre euphorie, agacement et humour, les supporters ont donné le ton sur X. Crédit image : Screenshot TF1
Pendant France–Fidji, les supporters ont dégainé analyses, coups de gueule et blagues acérées. Un vrai spectacle parallèle en direct sur X.

Deuxième rendez-vous pour le XV de France ce samedi soir face aux Fidji. Une semaine après la défaite contre l'Afrique du Sud, les Bleus retrouvaient la sélection du Pacifique du côté de Bordeaux. Un adversaire à ne surtout pas sous-estimer. Une rencontre très attendue par les supporters.

Premier essai pour les Bleus avant la 10e minute après une grosse percée de Barassi pour Depoortere.

Jaune pour les Fidji pour un plaquage haut sur Barassi.

Deuxième essai pour la France sur un très gros ballon porté.

Troisième essai pour les Tricolores grâce à Ollivon.

Les Fidji, dans un temps, marque un premier essai. Trop de plaquages manqués côté français.

La foire aux plaquages manqués. Nouvel essai pour les Fidjiens.

Entame fidjienne avec un nouvel essai par Wainiqolo, 21 partout.

Ramos redonne 3 longueurs d'avance à l'équipe de France.

Les Bleus se rassurent en conquête avec une très bonne mêlée. Ramos ajouté une nouvelle pénalité. Mais c'est laborieux.

Très grosse occasion manquée à la 69e sur une pénaltouche.

Depoortere libère les Bleus avec son doublé.

Les Bleus terminent à 14 avec le jaune de Ramos.

Victoire 34 à 21 des Bleus dans ce deuxième match de novembre.

