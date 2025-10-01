Connaissez-vous le record (aberrant) de matchs joués par Emile Ntamack dans les années 90 ?

Aujourd'hui, on parle beaucoup et à juste titre du temps de jeu des joueurs... Mais saviez-vous que ce n'était pas mieux avant ?

À vrai dire, c'est du documentaire L'odyssée du Top 14, diffusé à l'issue de la dernière finale du championnat pour célébrer les 30 ans de la création du rugby professionnel, que la (lointaine) statistique nous est revenue.

Et puisqu'elle colle parfaitement avec l'actualité et la limitation du nombre de matchs pour les internationaux par World Rugby... Il est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde est unanime pour affirmer que les cadences des joueurs professionnels du rugby français sont infernales, même si cela tend à s'améliorer.

Joue-là comme Dupont : World Rugby serre (enfin) la vis sur le temps de jeu maximum des internationauxUn problème qui n'est pas inhérent à notre sport, quand on voit ce qui se passe chez nos voisins du football (63 matchs joués par le PSG en 2024/2025 !). Et surtout, qui ne date pas d'hier !

Les 54 matchs de Milou

En août 1995, le rugby se professionnalisait. Dans le documentaire Canal Plus dans lequel des figures emblématiques du rugby français témoignent de l'évolution du championnat de France en commentant des archives, tout y passe !

En se refaisant l'histoire, Émile Ntamack met d'ailleurs le doigt sur un sujet plus qu'actuel. Il rappelle que l'année de la professionnalisation du rugby, entre le club et la sélection, les joueurs avaient menacé de faire grève et affiché haut et fort leur position suite à un trop grand nombre de matchs joués.

Vos Matchs de Rugby Bayonne/Toulouse et Bordeaux/Lyon à quelle heure et sur quelle chaîne ?En se souvenant d'une "cinquantaine de matchs" rien que pour lui lors des premières saisons de professionnalisme. À vrai dire, on raconte que "Milou" avait même disputé 54 matchs en 1995/96 (même s'il est difficile de retrouver la trace de chacun), ce qui lui avait d'ailleurs valu une belle pubalgie l'éloignant durant près de 2 ans de l'équipe de France en suivant...

Et même si les rencontres n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui en termes de temps de jeu et d'intensité, soyez sûrs que cela équivaudrait bien à une quarantaine de matchs actuellement. Comme quoi, ce n'était pas forcément toujours mieux avant...