XV de France. Le plan 2027 de Galthié est-il en train de s’écrouler sous nos yeux ?

Si le XV de France a gagné face aux Fidji (34-21), le flot d’inquiétudes ne tarit pas. Fabien Galthié se serait-il trompé sur son plan pour le mondial 2027 ?

Y a-t-il un pilote derrière le coq ? Avec les quatre défaites consécutives et la victoire poussive face aux Fidji (34-21), ce 15 novembre au Stade Atlantique, qui jouent encore et toujours les trouble-fête, le rugby français commence à s’inquiéter, sérieusement. Sur cette fenêtre automnale, le XV de France ne semble pas capable de reproduire ses performances enivrantes des années passées, sur la période où les feuilles tombent. Le niveau chute et les attentes baissent pour un XV de France qui a déçu, contre l’Afrique du Sud (17-32) et les Mélanésiens.

Alors, le constat doit-il être tiré ? Où en est la stratégie mise en place par Fabien Galthié et son staff sur son second mandat ? On fait un récapitulatif des observations qui peuvent être faites autour du XV de France.

2023, un traumatisme collectif

Après la défaite des Bleus face aux Springboks (28-29), en octobre 2023, la stratégie de la sélection a été mise à mal. La réalité d’une élimination inattendue en quart de finale de sa Coupe du monde, au Stade de France, a été un choc. De plus, les contestations liées à l’arbitrage n’effaçaient pas les faillites des Français, dans la discipline, le jeu aérien et en mêlée fermée. Pour se reconstruire, Fabien Galthié s’est plongé dans le mutisme médiatique, durant un temps, et a changé sa stratégie.

De 2019 à 2023, l’ancien Columérin écartait la dynamique de “l’homme en forme”. Sous ses ordres, un cadre restait un cadre. Les titulaires avaient peu de chances de bouger, sauf en cas de séries criantes de mauvais matchs ou de blessure, et la stabilité du XV de départ était évidente. Toutefois, des places étaient laissées, pour l’émulation du groupe, à des postes sans figure majeure claire et sur le banc. Fabien Galthié avait d’ailleurs eu à cœur d’arrêter d’utiliser le terme remplaçant, pour user de celui de “finisseurs”. Ainsi, le collectif était au cœur du projet de jeu et les méformes de certains bousculaient rarement la hiérarchie.

Cependant, il n’a échappé à personne que le XV de France n’a pas soulevé le Trophée Webb Ellis et des choses devaient donc être changée. La stratégie vers la Coupe du monde 2027 s’est faite dans la douleur, avec un Tournoi des VI Nations 2024 chaotique, mais elle s’est bien lancée. Cependant, ses deux premières années de mise en place ont-elles été concluantes ?

Un XV de France renouvelé

Après la fin d’un cycle, certains joueurs partent. C’est normal. Pourtant, presque aucun joueur n’a raccroché les crampons depuis le dernier mondial. La retraite la plus marquante d’un soldat de Galthié étant sûrement celle de Paul Willemse, à presque 33 ans. Ainsi, l’effectif aurait dû rester majoritairement inchangé, non ?

Pas vraiment. Prenons comme élément de comparaison le match face à l’Irlande en mars 2025, où l’équipe affichée était la plus proche d’un XV type. Ce jour-là, près d’un tiers des joueurs avaient changé, sur la feuille de match, comparé à ceux du quart de finale contre les Boks. Le sélectionneur a donc fait des choix, mais quels sont-ils ? Et, restent-ils cohérents par rapport aux ambitions affichées ?

Après le mondial 2023, Fabien Galthié a mis en avant plusieurs points à corriger au niveau collectif. Tout d’abord, il a noté l’intérêt de l’expérience, lui qui faisait régulièrement appel à des formations jeunes. “L'Afrique du Sud avait une moyenne d'âge de 31 ans et 66 sélections et elle a remporté un deuxième titre de champion du monde. Dans quatre ans, notre équipe aura une moyenne d'âge de 31 ans, si elle ne change pas beaucoup. Elle sera encore plus forte et plus expérimentée”, promettait Fabien Galthié lors de sa conférence de presse post-mondial 2023.

Au-delà des Springboks, cette réalité s’était déjà observée chez d’autres champions du monde. En 2015, les All Blacks pointaient à 30 ans et 60 sélections, sur leur sacre mondial. Les Bleus étaient à 27 ans et 28 sélections lors du quart de 2023. À Dublin, lors du dernier Tournoi des VI Nations, la moyenne d’âge était d’environ 27 ans pour 34 sélections. En deux ans, cette volonté d’expérience ne s’est pas concrétisée, sans que cela empêche de remporter des titres.

L’homme fort en Bleu

Également, le sélectionneur du XV de France souhaitait arrêter d’installer ses cadres dans une certaine sécurité. Avec son nouveau staff, il souhaitait bousculer ses hommes de confiance, en mettant Grégory Alldritt sur le banc ou en tribune par exemple. "La seule chose qui compte, c'est leur performance à l'entraînement et surtout le week-end", indiquait Laurent Sempéré au Midi Olympique, en début 2024.

Problème, aujourd’hui, le XV de France s’inquiète du manque de repères entre eux. Contre l’Afrique du Sud et les Fidji, Fabien Galthié a invoqué le fait que ces deux sélections du sud avaient lancé leur saison internationale depuis plusieurs mois. Après la victoire, il a tenu les propos suivants au micro de TF1 :

C’était notre deuxième match alors que les Fidji jouaient leur dixième rencontre de la saison. Ils ont plus d’automatismes.[...] Ce n’est ni un drame, ni la fin du monde. On ne peut pas tirer un bilan après un match face aux champions du monde, lancés depuis je ne sais pas combien de temps.”

Cependant, à part si Fabien Galthié compte mener campagne pour changer les calendriers internationaux en moins de deux ans, cette dynamique semble impossible à changer. Le XV de France sera toujours désavantagé, en automne, alors que les Sudistes sont en pleine bourre. C’est un constat depuis une vingtaine d’années et ce n’est pas près de changer avant 2027.

De plus, certains pourront s’étonner d’un manque d’automatisme entre les Tricolores, alors même que l’ère Galthié est marquée par des dispositions spéciales. À quoi servent les conventions entre la LNR et la FFR et les listes de plus de 40 joueurs, si ces derniers ne sont pas en mesure de jouer ensemble en test-match ? Le sélectionneur fait-il sauter des étapes essentielles à certains de ses joueurs, à l’aise en championnat, mais souffrant d’inexpérience en Bleu ? Doit-il privilégier des éléments moins convaincants individuellement, mais plus affirmés dans le collectif ? Tant de questions dont les réponses sont attendues, face aux doutes d’un plan qui donne l’impression de patiner.

Rien d’irréalisable avant 2027 ?

Pour emmener un contingent de trentenaires en Australie, la mission paraît complexe, mais pas impossible. Les automatismes, eux, peuvent se trouver en l’espace de deux ans. Après tout, Rassie Erasmus a construit le groupe des Springboks pour la Coupe du monde 2019, en seulement deux ans. Si Fabien Galthié marque le pas, il n'est pas encore à l'arrêt. Toutefois, il ne faut plus trop tarder, car le temps pour les grands travaux risquent de manquer…

