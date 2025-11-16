XV de France. Le plan 2027 de Galthié est-il en train de s’écrouler sous nos yeux ?

Y a-t-il un pilote derrière le coq ? Avec les quatre défaites consécutives et la victoire poussive face aux Fidji (34-21), ce 15 novembre au Stade Atlantique, qui jouent encore et toujours les trouble-fête, le rugby français commence à s’inquiéter, sérieusement. Sur cette fenêtre automnale, le XV de France ne semble pas capable de reproduire ses performances enivrantes des années passées, sur la période où les feuilles tombent. Le niveau chute et les attentes baissent pour un XV de France qui a déçu, contre l’Afrique du Sud (17-32) et les Mélanésiens.
Alors, le constat doit-il être tiré ? Où en est la stratégie mise en place par Fabien Galthié et son staff sur son second mandat ? On fait un récapitulatif des observations qui peuvent être faites autour du XV de France.
‘‘Trou noir collectif’’, le XV de France frustre la Presse face aux Fidji
2023, un traumatisme collectif
Après la défaite des Bleus face aux Springboks (28-29), en octobre 2023, la stratégie de la sélection a été mise à mal. La réalité d’une élimination inattendue en quart de finale de sa Coupe du monde, au Stade de France, a été un choc. De plus, les contestations liées à l’arbitrage n’effaçaient pas les faillites des Français, dans la discipline, le jeu aérien et en mêlée fermée. Pour se reconstruire, Fabien Galthié s’est plongé dans le mutisme médiatique, durant un temps, et a changé sa stratégie.
De 2019 à 2023, l’ancien Columérin écartait la dynamique de “l’homme en forme”. Sous ses ordres, un cadre restait un cadre. Les titulaires avaient peu de chances de bouger, sauf en cas de séries criantes de mauvais matchs ou de blessure, et la stabilité du XV de départ était évidente. Toutefois, des places étaient laissées, pour l’émulation du groupe, à des postes sans figure majeure claire et sur le banc. Fabien Galthié avait d’ailleurs eu à cœur d’arrêter d’utiliser le terme remplaçant, pour user de celui de “finisseurs”. Ainsi, le collectif était au cœur du projet de jeu et les méformes de certains bousculaient rarement la hiérarchie.
Cependant, il n’a échappé à personne que le XV de France n’a pas soulevé le Trophée Webb Ellis et des choses devaient donc être changée. La stratégie vers la Coupe du monde 2027 s’est faite dans la douleur, avec un Tournoi des VI Nations 2024 chaotique, mais elle s’est bien lancée. Cependant, ses deux premières années de mise en place ont-elles été concluantes ?
Une plainte déposée pour ''escroquerie en bande organisée'' à 27 millions € après la Coupe du monde 2023
Un XV de France renouvelé
Après la fin d’un cycle, certains joueurs partent. C’est normal. Pourtant, presque aucun joueur n’a raccroché les crampons depuis le dernier mondial. La retraite la plus marquante d’un soldat de Galthié étant sûrement celle de Paul Willemse, à presque 33 ans. Ainsi, l’effectif aurait dû rester majoritairement inchangé, non ?
Pas vraiment. Prenons comme élément de comparaison le match face à l’Irlande en mars 2025, où l’équipe affichée était la plus proche d’un XV type. Ce jour-là, près d’un tiers des joueurs avaient changé, sur la feuille de match, comparé à ceux du quart de finale contre les Boks. Le sélectionneur a donc fait des choix, mais quels sont-ils ? Et, restent-ils cohérents par rapport aux ambitions affichées ?
Pourquoi la défaite du XV de France face aux Springboks n'est pas (si) inquiétante ?
Après le mondial 2023, Fabien Galthié a mis en avant plusieurs points à corriger au niveau collectif. Tout d’abord, il a noté l’intérêt de l’expérience, lui qui faisait régulièrement appel à des formations jeunes. “L'Afrique du Sud avait une moyenne d'âge de 31 ans et 66 sélections et elle a remporté un deuxième titre de champion du monde. Dans quatre ans, notre équipe aura une moyenne d'âge de 31 ans, si elle ne change pas beaucoup. Elle sera encore plus forte et plus expérimentée”, promettait Fabien Galthié lors de sa conférence de presse post-mondial 2023.
Au-delà des Springboks, cette réalité s’était déjà observée chez d’autres champions du monde. En 2015, les All Blacks pointaient à 30 ans et 60 sélections, sur leur sacre mondial. Les Bleus étaient à 27 ans et 28 sélections lors du quart de 2023. À Dublin, lors du dernier Tournoi des VI Nations, la moyenne d’âge était d’environ 27 ans pour 34 sélections. En deux ans, cette volonté d’expérience ne s’est pas concrétisée, sans que cela empêche de remporter des titres.
La (nouvelle ?) stratégie assumée de Galthié pour aller chercher le titre en 2027
L’homme fort en Bleu
Également, le sélectionneur du XV de France souhaitait arrêter d’installer ses cadres dans une certaine sécurité. Avec son nouveau staff, il souhaitait bousculer ses hommes de confiance, en mettant Grégory Alldritt sur le banc ou en tribune par exemple. "La seule chose qui compte, c'est leur performance à l'entraînement et surtout le week-end", indiquait Laurent Sempéré au Midi Olympique, en début 2024.
Problème, aujourd’hui, le XV de France s’inquiète du manque de repères entre eux. Contre l’Afrique du Sud et les Fidji, Fabien Galthié a invoqué le fait que ces deux sélections du sud avaient lancé leur saison internationale depuis plusieurs mois. Après la victoire, il a tenu les propos suivants au micro de TF1 :
C’était notre deuxième match alors que les Fidji jouaient leur dixième rencontre de la saison. Ils ont plus d’automatismes.[...] Ce n’est ni un drame, ni la fin du monde. On ne peut pas tirer un bilan après un match face aux champions du monde, lancés depuis je ne sais pas combien de temps.”
''À part Greg Alldritt…'' : pourquoi la France ne forme (presque) plus de numéro 8 de niveau international ?
Cependant, à part si Fabien Galthié compte mener campagne pour changer les calendriers internationaux en moins de deux ans, cette dynamique semble impossible à changer. Le XV de France sera toujours désavantagé, en automne, alors que les Sudistes sont en pleine bourre. C’est un constat depuis une vingtaine d’années et ce n’est pas près de changer avant 2027.
De plus, certains pourront s’étonner d’un manque d’automatisme entre les Tricolores, alors même que l’ère Galthié est marquée par des dispositions spéciales. À quoi servent les conventions entre la LNR et la FFR et les listes de plus de 40 joueurs, si ces derniers ne sont pas en mesure de jouer ensemble en test-match ? Le sélectionneur fait-il sauter des étapes essentielles à certains de ses joueurs, à l’aise en championnat, mais souffrant d’inexpérience en Bleu ? Doit-il privilégier des éléments moins convaincants individuellement, mais plus affirmés dans le collectif ? Tant de questions dont les réponses sont attendues, face aux doutes d’un plan qui donne l’impression de patiner.
4e défaite, Bleus secoués : Marshall accuse, Galthié assume… qui a raison ?
Rien d’irréalisable avant 2027 ?
Pour emmener un contingent de trentenaires en Australie, la mission paraît complexe, mais pas impossible. Les automatismes, eux, peuvent se trouver en l’espace de deux ans. Après tout, Rassie Erasmus a construit le groupe des Springboks pour la Coupe du monde 2019, en seulement deux ans. Si Fabien Galthié marque le pas, il n'est pas encore à l'arrêt. Toutefois, il ne faut plus trop tarder, car le temps pour les grands travaux risquent de manquer…
‘‘Trou noir collectif’’, le XV de France frustre la Presse face aux Fidji
Garou-gorille
Le staff et les coqs : pas vraiment dorés !
Jak3192
Moi, je suis admiratif de ce "Coach National que le Monde entier nous enviait" du nom de Fabien Galthie, ayant pour nouveau sobriquet non plus " FaitBien", mais " FaitMal".
Et oui, admiratif et même ADMIRATIF.
Et oui ADMIRATIF, car comment ce type peut ils'organiser pour plomber une "équipe constituée de joueurs que le monde entier nous envie", qui quand ils jouent chez eux proposent quelque chose au minimum de Très Bien ?
🤣
Franchement, avant le CdM 2023 j'avais aucun espoir de resultat probant.
Juste après la CdM et la prestation rocambolesque me suis dit: "il va réagir le gonze et ça va tourner mieux, car je crois avoir distingué certains signes qui font qu'il va progresser par un travail intelligent". Au final, ya 2 mots en trop: travail intelligent.
C'est râpé pour la prochaine avec une buse pareille.
FG coach* aux 🚽!!!!!!
* ya plus de majuscule à Coach pour ce tocard, et lui, il l'a paumé définitif
JFMA
C'est un plan qui manque de relief.
maskaly971
Un seul etre vous manque et tout est dépeuplé.......
On est pourtant abreuvé d'article sur DUPONT mais quand son absence est marquante,...plus rien.
FG a construit son équipe autour de DUPONT, le système de jeu: " donnez la balle à toto et suivez", ne fonctionnera plus tant qu'il ne sera pas de retour....
Le Stade a appris à jouer et gagner sans Toto, pas la france.....
p.coutin
Les demi finalistes de CdM sont en général sans surprise. L'Equipe de France était demi finaliste évidente en 2022, Mais moins en forme et plus prévisible en 2024. La version 2025 semble un peu moins forte individuellement, moins confiante, son jeu moins en progression que certains autres prétendants. (Angleterre...Ecosse). Un peu dans la situation de l'Irlande. Les Australiens qui reçoivent (C'est un très gros avantage), les argentins et les Blacks stagnent. la situation du moment (Blessés, turn over) peut se révéler un avantage. Le reste c'est une affaire de staff. Les Sud Af sont loin devant. Les Anglais semblent avoir trouvé le bon. (Et les Italiens aussi mais c'est une autre histoire. Sauf catastrophe l'EDF est toujours favorite pour une place en demie. Mais assez loin quand même d'être une favorite pour le titre.
Manu
FG a peut être changé sa stratégie de sélection en décidant désormais d'écarter les cadres en méforme (Baille, Alldritt)
Cependant, il n'a pas changé sa stratégie de communication tout en diplomatie (ici, le mot est synonyme, comme souvent, à hypocrisie)
Pour lui, quand le XV de France perd la tournée estivale, c'est parce que les joueurs Français arrivent épuisés en fin de saison.
Mais quand les sudafs arrivent en fin de saison en automne, les français perdent car les Boks sont mieux rodés collectivement puisque jouant ensemble depuis des semaines avec le rugby championship... Et donc il nous ressort le sempiternel discours du manque de disponibilité des joueurs pour travailler, joueurs qui se connaissent pourtant depuis plus de 4 ans (à part les absents pour blessure ou méforme)
Bref, il cherche toujours des excuses en nous répétant qu'il suit la feuille de route jusqu'au mondial 2027 et qu'il faut se nourrir de ces défaites
Mais une fois qu'il nous a dégueulé sa dialectique, que reste t il ?
Pas grand chose à part des doutes chez des joueurs faisant sûrement partie de la meilleure génération de l'histoire du XV de France. Car on a vraiment senti sur le terrain les joueurs douter. Et Jelonch ne s'est pas caché d'utiliser lui-même le terme de doute après le match (cf déclaration sur rugbyrama)
FG est admiratif des Boks et d'Erasmus. Ce dernier affiche devant les médias beaucoup de détermination et de certitudes
FG essaie de faire de même depuis la défaite en quart. Son bilan effectué en conférence de presse un mois après la défaite sur nos terres n'était fait que de certitudes étayées par des statistiques bien utilisées.
La réalité l'a rattrapé ces derniers jours
FG n'est pas Erasmus
les Bleus ne sont pas les Boks
Nous avons du talent et une génération riche mais on ne sait pas la valoriser, en utiliser toutes ses compétences
Erasmus, lui, sait le faire même en jouant deux fois à 14 contre la France puis avec son équipe B contre la talentueuse Italie
Erasmus sait faire de ses joueurs des guerriers
Car l'equipe Afrique du Sud a une âme tirée de valeurs patriotiques
La France, elle, est perdue dans son talent et ses statistiques.
math1907
Les sud af arrivent après une longue série de matchs bien plus étalés dans le temps quand nos joueurs sortent d'une série d'une dizaine de matchs sur autant de semaines donc plus intense et avec bien moins de temps de récupération.
Sur ce point c'est une réalité et un constat qu'il ne peut éviter.
Après le plan de jeu qui veut qu'on rende bien trop de ballons à des équipes qui nous sont physiquement supérieures et savent très bien attaquer, c'est encore un autre problème à mon avis bien plus discutable.
Manu
Les Boks sortent quand même de 4 mois et demi de matchs internationaux
Les français jouent se sont reposés un mois et sont en compétition depuis 2 mois et demi. Ils devraient être plus frais physiquement et mentalement
Pourtant, ils semblent usés et non inspirés. Il leur manque quelque chose. Ce n'est pas le talent et la condition physique. Pour moi, ce qui leur fait défaut, c'est un vrai projet commun qui les transcenderait. Un énergie commune avec un vrai plan de jeu de guerriers. Pour cela il faut un grand inspirateur. FG ne l'est apparemment pas.
Jak3192
En accord sur ton analyse,
juste 1 point de vue différent sur le dernier point.
Peut-être les SudAfs ont un sentiment patriotique important, chais pas,
chez NOS rugbymen, je sais pas plus, mais ce dont je suis sûr, c'est que, sur le terrain
une des 2 équipes s'em.mer.de.
Laquelle ? 🤭
Manu
Il faut regarder le reportage sur les Boks passé sur Canal. Il retrace leur préparation de la dernière coupe du monde. Ces gars défendent leur maillot par amour quand FG préfère se réfugier dans les outils du rugby moderne (ça le rend plus intelligent) : statistiques, entraînements à haute intensité...
Les Boks les utilisent aussi et y rajoutent leur âme. Il y a toujours derrière des champions du monde de grands gourous qui vous font vous transcender. Je ne parle pas de technicien mais de gourou qui utilise les outils du management mais également les leviers humains. Et si on en croit Quercy.... CQFD
fredo69007
La seule certitude c'est qu on en a plus beaucoup de certitudes malheureusement...
On dirait que le staff malgré un renouvellement n a pas su faire évoluer l équipe dans la bonne direction et qu on est plutôt en phase de régression depuis un an. J en veux pour preuve tout d abord la construction du groupe dans la sélection des profils et des choix douteux alors que sur le premier mandat les choix étaient rarement discutables.
Ensuite l incapacité du staff a faire évoluer notre fond de jeu vers quelque chose de plus aboutie ce qui s est parfaitement reflète depuis le début de la tournée entre des cellules stéréotypées d avant inefficaces car décryptées et une charnière incapable de peser sur la rencontre, pour ne pas dire complètement paumée quand on voit le fantôme de NTK incapable de prendre la moindre initiative. Même stéréotype dans notre manière systématique d'aller en bout de ligne pour glisser un jeu de pression au pied sans jamais la moindre variation alors que parfois la conservation du ballon serait la bonne décision pour relancer le jeu. On a les joueurs pour le faire notamment avec nos profils de 3eme ligne dont un pourrait être détaché en soutien de l ailier, et je ne dis pas que cette solution n est pas par moment la meilleure mais elle est devenu trop systématique et prévisible ce qui la rend inneficace.
L autre préoccupation c'est qu on se fait bouffer physiquement alors qu on a a peine 3 mois de compétition dans les pattes et qu historiquement c est plutôt la période où on est avantage physiquement. Est ce lié à la prépa du top 14 ou cherche t on pour cette année un pic de forme pour le tournoi? Ce qui est sur c est qu on est cramés, avec des premiums blessés ou hors de forme alors qu ils ont été exemptés de tournée cet été. Cela interroge quand même au delà des spécificités liées à notre championnat c'est de mémoire la première fois que je nous vois autant a la peine sur le plan physique a cette période de l annee.
Enfin aux niveaux stratégiques et techniques des faiblesses et carences avec notre incapacité a construire un banc efficace avec des profils adaptés, une incapacité a s'adapter aux réalités d un match que ce soit en matière de coaching ou de plan de jeu et la dessus le staff est clairement le premier responsable. Incapacité à changer de schéma d animation face aux boks en cherchant à se sortir de l' étau dans lequel ils nous enfermaient que ce soit par du jeu au pied par dessus, du jeu dans le dos des leurres, des cellules plus variées autour du 10 ou pour seulement revenir aux basiques une plus grande prise de profondeur des 3/4. Inversement face aux Fidji alors qu il aurait fallu les resserrer en bordures de ruck on a systématiquement fait du large large, incompréhensible... J en reviens au premier point mais alors que les blessures permettaient de rebattre les cartes se priver d impacts players comme Moukoro, Falatea, Gazotti, Nene démontre qu entre l objectif stratégique d un banc qui fait mal et le choix des hommes il y a clairement un manque de cohérence dans les choix du staff.
Bref a 2 ans de l échéance il est urgent que ce staff se réinvente et offre un fond de jeu plus varié et souple aux joueurs que sur ce match j ai senti sans envie ni solutions
Barraka
D'accord sur à peu prêt tout.
Surpris aussi de ne pas voir ces joueurs dans les 42 (sauf Falatea qui revient juste à la compét), mais par contre je les vois mal faire une feuille de match dès leur première sélection dans la liste.
Pianto
ce n'est pas toujours le repos qui protège des blessures, parfois, c'est juste pas de chance, nos cadres blessés (Mauvaka, Atonio, Cros, Dupont, Moefana) le sont de longue date et seuls Cros (genou) et Moefana (épaule) se sont blessés cette saison sans qu'on puisse vraiment accuser le manque de repos ou une mauvaise prépa.
Falatea s'est blessé en septembre et a joué 25 min il y a 3 journées avant de sortir du groupe. Moukoro et Gazzotti ne sont pas des évidences pour moi, Moukoro parce qu'à part marquer des essais, je ne sais pas ce qu'il abat comme boulot ni sa valeur en mêlée et Gazzotti, je ne vois pas à la place de qui il s'imposerait, il semble manquer encore de puissance, je suis plus intéressé par Nouchi par exemple en 3ème ligne dont je trouve le début de saison excellent.
Nene fait un très bon début de saison mais quel 3/4 centre ne mérite pas lui aussi d'être sélectionné ? Gourgues et Brau-Boirie ont fait eux-aussi un énorme début de saison et pour ma part, je regrette qu'on n'ai vu ni l'un, ni l'autre face aux fidjis, peut-être en verra-t-on un des deux contre l'Australie ? Je sens qu'il va plutôt nous mettre Fickou-Depoortère et Gailleton en remplaçant...
fredo69007
Je parlais de ces profils par rapport a la volonté du staff d avoir un banc de finisseur qui apporte de l impact physique. Certains profils sont intéressant pour débuter, d autres ont cette faculté a pouvoir créer des différences en fin de match. L exemple type Auradou qui est excellent depuis le début de saison, soit tu le titularise en acceptant ses forces et ses faiblesses soit tu le laisse en tribune car sa présence sur le banc n apporte rien, pareil pour Erdoccio.
Pour moi un binôme Gros-Moukoro par ex est donc plus complémentaire selon moi qu un duo Gros-Erdoccio
Yonolan
Quel plan pour 2027 au delà de certitudes tranchantes qui finiront par se transformer en autant de concessions au gré des aléas ?
Y a-t-il eu un inventaire réel sur ce premier mandat et cette désillusion de la CDM en France ?
Non et on sait que c'est forcé et contraint que Galtoche s'est exprimé avec cet hallucinant circulez y a rien à voir puisque les datas montraient que si on rejouait ce match on le gagnerait 9 fois sur 10..
Donc rien à changer au final surement ni dans l'approche humaine ni dans la stratégie terrain
Et les analyses de Galtoche sur les deux premiers matchs de novembre n'échappent pas à la règle puisque compte tenu de la différence de vécu commun avec les adversaires , rien de plus logique dans ces résultats et dans la manière
Heureusement il nous reste une génération de joueurs talentueux
Mais franchement je n'ai plus d'espoirs qu'en elle
Amis à Laporte
"Où en est la stratégie mise en place par Fabien Galthié". Woaw !!! Je suis content de savoir qu'il en a une !
Pianto
sur les deux matchs de l'automne, on peut voir une stratégie commune :
- dans nos 35 derniers mètres on tape loin et on rend le ballon "pour ne pas s'exposer"
- entre les 35m d'un côté et de l'autre, on tape des quilles et on récupère un quart des ballons environ
dans les 35 derniers mètres, on lance du jeu en essayant de se rappeler comment on fait pour se faire des passes et comment il faut se positionner pour gêner l'adversaire. Dans le doute, on fait une sautée à l'aile ou on tape derrière le rideau.
J'ai pas dit qu'il y avait une bonne stratégie mais il y en a une...
Jacques-Tati-en-EDF
C'est la stratégie des trois tiers ? 😊
César (Raimu, dans la trilogie de Pagnol Marius/Fanny/César) avait une meilleure stratégie: celle des quatres tiers dans un même verre !!
Pianto
éh, ça dépend de la grosseur des tiers
JFMA
Vu l'hécatombe chez nos 3/4, on a peut-être intérêt à passer aux 4/3.
Amis à Laporte
Pas faux ! 😀
potemkine09
Article intéressant mais il manque un point essentiel: quelle est sa stratégie de jeu ? A lire l'article, s'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il n'y en a pas.
Un point aussi, il y a eu un gros changement depuis 2023: le staff autour de lui: exit Labit, Ghezal, Giroud et arrivée de Sempéré, Arlettaz, Jeanjean.
Ronnie64
'les feuilles tombent. Le niveau chute'
L'automne ne sera pas le printemps de Galthié, c'est écrit.
pascalbulroland
Lors de la CDM, il y a eu un gros clash dans le staff parait-il...
Ibanez a été "écarté" alors que Labit et Ghezal avaient décidé de partir après la CDM.
Giroud est allé à Bordeaux, seul Servat et Edwards sont restés...et FG a eu tous les "pouvoirs décisionnels".
Or , on sait que FG tout seul n'est pas performant sans quelqu'un qui lui tient la bride, voir le contredit.
Grill dit lui faire confiance alors qu'en fait le virer lui couterait cher et la fédé n'a pas les moyens.
Je crois, comme je l'ai déjà écris, que nous voyons les limites de ce staff et surtout les limites du règne de FG, et quand je vois la déliquescence du rugby des Bleus ( je viens de voir le match d'hier), je crains que cela dure...
Certains pensent que Dupont remettra de l'ordre, mais dans quel état allons nous le récupérer.?
Oui, il y a quelque chose de pourri au royaume du rugby Bleu.
lebonbernieCGunther
Le problème ne vient définitivement pas des joueurs (on a un vivier exceptionnel) mais du plan de jeu, ou plutôt de non-jeu, de Galthié. Quand il aura admis ça, et en tirera les conséquences en acceptant de s'appuyer sur nos forces offensives, on pourra envisager la timbale. Pas avant.
fredo69007
Vivier exceptionnel pas tant que ça on a une masse de bons joueurs pro (peut être la plus importante au monde) mais y a une réalité de passage a l échelon supérieur ou l écrémage est également très important. A t on autant de potentiels que ça ayant réellement ou potentiellement le niveau international rien n est moins sur et même si le statut Jiff a permis d améliorer le réservoir global on a encore clairement un problème à accompagner un plus grand nombre a l échelon superieur
Aristaxe
Je pense effectivement qu'on surestime très largement le réservoir français, et la qualité des joueurs qu'on a. Quand je vois le déchet technique de certains hier, où le manque d'impact physique d'autres joueurs, je me dis vraiment qu'on renifle nos prouts des fois, surtout quand on voit des gens réclamer Gourgues en EDF alors qu'il n'a qu'une dizaine de matchs de Top 14 au compteur...
Le niveau international c'est pas le Top 14 ou la Champions Cup, et pleins de joueurs peuvent être bons voir dominants avec leur club mais ne pas avoir les plumes pour exister au niveau international. Déjà parce que le niveau est plus élevé, mais aussi parce que c'est un rugby qui se base plus sur la puissance et le combat.
On a une bonne génération, mais pas nécessairement meilleure que d'autres, et surtout pas intrinsèquement meilleure que les autres nations.