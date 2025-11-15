4e défaite, Bleus secoués : Marshall accuse, Galthié assume… qui a raison ?

Naufrage ou analyse trop hâtive ? Le regard lucide d’Anthony Jelonch après la défaite face aux BoksAu sortir de la défaite face aux Springboks, les critiques venues de médias et de certains observateurs ont été nombreuses envers les Bleus. Face à 14 Sud-Africains, les Tricolores n'ont pas réussi à faire la différence. Manquant de réalisme et parfois d'inspiration. Une défaite que l'on peut notamment mettre sur le dos du faible temps passé ensemble par rapport aux champions du monde. Le 3e ligne toulousain Anthony Jelonch a d'ailleurs estimé que les critiques n'étaient pas forcément fondées. En dépit d'un score largement en faveur des visiteurs. Une différence qui s'est faite en toute fin de partie.
Critiques : où est la vérité ?
Au-delà de nos frontières, la prestation française n'a pas manqué de faire réagir. L’ancien All Black Justin Marshall n’a pas mâché ses mots après la défaite du XV de France face aux Springboks. Dans des propos relayés par PlanetRugby, il a vivement critiqué la politique française consistant, selon lui, à envoyer des équipes diminuées en tournée. « Du jour au lendemain, vous envoyez une équipe B en Nouvelle-Zélande… », a-t-il lancé, rappelant la série de défaites consécutives : « Vous avez perdu trois matchs tests là-bas, et maintenant vous en perdez un quatrième… ».
« À vos risques et périls »
Le sélectionneur tricolore est d'ailleurs allé encore plus loin en décrivant l'équipe envoyée en Nouvelle-Zélande comme le 3e échelon du XV de France. Les "premiums" auraient-ils fait mieux ? On ne le saura jamais. Ce qu'on sait, c'est que les Bleus ne peuvent pas se permettre d'enchaîner les revers. Marshall alerte en effet sur le tirage au sort du Mondial qui aura lieu en décembre et sur le risque « de se retrouver dans le groupe de la mort. »La (nouvelle ?) stratégie assumée de Galthié pour aller chercher le titre en 2027
Si Marshall tape fort, son analyse occulte deux réalités majeures. D’abord, Fabien Galthié ne choisit pas réellement de “se priver” de ses meilleurs joueurs : il respecte les accords entre la FFR et LNR tout en donnant aux joueurs le temps de se reposer après une saison ultra-exigeante. Le sélectionneur fait donc avec les forces disponibles, tout en assumant une stratégie de long terme pour préparer 2027.
Une tournée, un laboratoire : le pari de la jeunesse
Ensuite, cette tournée est utilisée comme un laboratoire. L’objectif ? Tester des profils différents, élargir la base de joueurs et accélérer la montée en puissance de la nouvelle génération. Face aux nations du sud, les jeunes Bleus découvrent l’exigence du très haut niveau. Et qu'importe si la victoire n'est pas au rendez-vous. Une stratégie également assumée cet automne par l'encadrement. En partie à cause de l'absence de nombreux joueurs dans les rangs français. Le groupe compte plus que l'individu, a même lancé Galthié.
Les risques d'une chute dans le classement mondial
Néanmoins, l'ancien All Black a raison, cette série de défaites impacte directement le classement mondial. Si les Bleus sont dans le haut du panier, une chute à ce niveau pourrait exposer la France à un groupe plus relevé lors du tirage du Mondial 2027. Néanmoins, cette période peut aussi révéler de nouveaux leaders et rééquilibrer la hiérarchie interne avant les grandes échéances. Tout en offrant plusieurs options si d'aventure un cadre venait à se blesser avant ou pendant la Coupe du monde.
Des tournées qui vivent d'ailleurs leurs dernières heures. Dès 2026, ces tests laisseront place à la Nations Cup, une compétition réunissant 12 nations : les six du Tournoi, les quatre du SANZAAR, plus le Japon et les Fidji. Chaque équipe affrontera celles de la conférence opposée durant les fenêtres de juillet et novembre. Pour sa première édition, le XV de France irait défier la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Japon. En novembre 2026, les Bleus recevraient ensuite l’Afrique du Sud, les Fidji et l’Argentine, avant une éventuelle finale à Londres.
Un calendrier mondial cohérent : un rêve réalisable ?
Ce nouveau cadre pourrait enfin offrir au sélectionneur tricolore un calendrier mondial cohérent, des fenêtres stabilisées et des matchs de très haut niveau avec un groupe compétitif. Ou tout du moins, avec la possibilité de pouvoir compter sur certains cadres lors d'une ou plusieurs rencontres.19 offloads, une stat folle… et un message clair pour le XV de France : les clés face aux Fidji
La sortie de Marshall met en lumière une question clé : comment développer la relève tout en protégeant le classement mondial et renforçant l'équipe dans son ensemble ? La Nations Cup pourrait permettre d’aligner ambition sportive, contraintes des clubs et continuité dans la préparation. A condition que chacun y mette du sien, clubs, joueurs comme équipe nationale. Entre critiques venues du sud et nouveau calendrier international, les Bleus avancent dans une période charnière… mais avec une stratégie assumée.
Blowdy
Je suis complètement d'accord avec Justin Marshall, ça n'a aucun sens d'envoyer une équipe 3 en tournée. Une rotation pour intégrer des nouveaux joueurs doit être décidée par le staff' pas imposée par un calendrier absurde. On (les médias, la fédé, les clubs) peut toujours jouer la carte corporate en mode "cool des nouveaux joueurs", la réalité c'est que ça fait 3 matchs internationaux en moins par an (sur 11!) pour les premiums, ça nous fait descendre dans le classement IRB, nous empêche d'avoir des joueurs devenir des légendes (nombre de sélections, essais marqués, prestige d'une victoire dans l'hémisphère sud), cela réduit aussi la cohésion et le vécu d'équipe et entraine une diminution de l'enjeu de ces matchs... ça fait beaucoup !
Et les coupables on les connait : les clubs qui ne veulent pas partager le gâteau financier... Il serait tout à fait envisageable de réduire le top 14 à 12 clubs, finir la saison fin mai et laisser les joueurs aller en sélection plus longtemps, ils gagneraient en temps de repos et en travail au niveau international.
potemkine09
Pour se faire l'avocat du diable, la plupart des clubs sont dans une situation financière précaire. Supprimer des recettes veut dire pour certains mettre la clef sous la porte. On n'est pas très loin de la situation anglaise. 10 clubs de Top 14 ont fini la saison 2023-2024 dans le rouge, et seul l'apport de nouveaux sponsors ou des millionnaires à leur tête les sauve du dépôt de bilan.
"Les pertes en 2023-2024 sont plus de deux fois supérieures à la moyenne des cinq exercices précédant le Covid (de 2014-2015 à 2018-2019). Cette situation a amené les actionnaires des clubs à procéder à des abandons de dettes, pour ramener la perte nette à près de 35 millions d'euros, selon la Ligue nationale de rugby (LNR), ce jeudi."
Le nouveau président de la LNR est pour une baisse du salary cap... même si lui va maintenant toucher un salaire de 250 000 à 280 000 euros bruts annuels.
Jak3192
Sans déc'
l'avis de ce vénérable Monsieur est il important ? 😄
Qui plus est, il vient se mêler d'un truc qui est loin de lui sur le comment on fonctionne ...🤭
Chers hôtes,
utile de relayer un tel propos ?🤔
pascalbulroland
Selon un récent sondage sur l'EDF,plus de 80% des supporters connaissant le rugby (?) trouvent que FG est l'homme de la situation...
C'est dire si ici, dans ce forum, on fait parti des 20% de non convaincus...pour la majorité des intervenants.
dusqual
d'ailleurs, y avait un sondage sur RR il y a peu qui demande si galthié à raté son coaching.
sur RR, je vais pas dire qu'il y a que des connaisseurs, mais t'en as quand même un certain nombre et c'était 90% de oui.
s'il était soutenu par 80% des connaisseurs, y en aurait eu plus qui l'auraient défendu...
dusqual
ah les sondages, c'est comme les datas, on leur fait dire ce qu'on veut. ;o§)
de nos jours, la plupart des sondages sont faits sur le net et les sondés sont ceux qui vont sur les sites de sondage.
donc on a déjà un biais, parce que ceux qui le font sont pour la plupart des gens qui veulent influencer l'opinion en leur sens.
au delà de ça, il n'est certainement pas vérifié que les gens qui se disent des connaisseurs le sont vraiment, ni à quel degré ils le sont.
je suis un ancien joueur, éducateur, analyste vidéo. ce matin même, j'ai aidé un ancien international français à plus de 50 sélections à préparer son atelier pour trois clubs.
est ce qu'on peut me considérer comme quelqu'un connaissant le rugby? surement un peu.
mais que vaut ma voix à côté de ce même international?
ou de jean-michel je-connais-à-peut-prêt-les-règles???
ça veut rien dire un sondage et en effet, j'ai bien plus de respect pour l'avis de ceux qui discutent ici que de ceux qui vont sur les sites de sondage...
mic4619
Marshall, il ne connaît pas le contexte des compétitions domestiques en Europe,donc qu'il se taise !