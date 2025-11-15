4e défaite, Bleus secoués : Marshall accuse, Galthié assume… qui a raison ?

La défaite contre l’Afrique du Sud rallume les débats : jeunesse, rotation, calendrier… les Bleus sont plus scrutés que jamais.

Naufrage ou analyse trop hâtive ? Le regard lucide d’Anthony Jelonch après la défaite face aux BoksAu sortir de la défaite face aux Springboks, les critiques venues de médias et de certains observateurs ont été nombreuses envers les Bleus. Face à 14 Sud-Africains, les Tricolores n'ont pas réussi à faire la différence. Manquant de réalisme et parfois d'inspiration. Une défaite que l'on peut notamment mettre sur le dos du faible temps passé ensemble par rapport aux champions du monde. Le 3e ligne toulousain Anthony Jelonch a d'ailleurs estimé que les critiques n'étaient pas forcément fondées. En dépit d'un score largement en faveur des visiteurs. Une différence qui s'est faite en toute fin de partie.

Critiques : où est la vérité ?

Au-delà de nos frontières, la prestation française n'a pas manqué de faire réagir. L’ancien All Black Justin Marshall n’a pas mâché ses mots après la défaite du XV de France face aux Springboks. Dans des propos relayés par PlanetRugby, il a vivement critiqué la politique française consistant, selon lui, à envoyer des équipes diminuées en tournée. « Du jour au lendemain, vous envoyez une équipe B en Nouvelle-Zélande… », a-t-il lancé, rappelant la série de défaites consécutives : « Vous avez perdu trois matchs tests là-bas, et maintenant vous en perdez un quatrième… ».

« À vos risques et périls »

Le sélectionneur tricolore est d'ailleurs allé encore plus loin en décrivant l'équipe envoyée en Nouvelle-Zélande comme le 3e échelon du XV de France. Les "premiums" auraient-ils fait mieux ? On ne le saura jamais. Ce qu'on sait, c'est que les Bleus ne peuvent pas se permettre d'enchaîner les revers. Marshall alerte en effet sur le tirage au sort du Mondial qui aura lieu en décembre et sur le risque « de se retrouver dans le groupe de la mort. » La (nouvelle ?) stratégie assumée de Galthié pour aller chercher le titre en 2027

Si Marshall tape fort, son analyse occulte deux réalités majeures. D’abord, Fabien Galthié ne choisit pas réellement de “se priver” de ses meilleurs joueurs : il respecte les accords entre la FFR et LNR tout en donnant aux joueurs le temps de se reposer après une saison ultra-exigeante. Le sélectionneur fait donc avec les forces disponibles, tout en assumant une stratégie de long terme pour préparer 2027.

Une tournée, un laboratoire : le pari de la jeunesse

Ensuite, cette tournée est utilisée comme un laboratoire. L’objectif ? Tester des profils différents, élargir la base de joueurs et accélérer la montée en puissance de la nouvelle génération. Face aux nations du sud, les jeunes Bleus découvrent l’exigence du très haut niveau. Et qu'importe si la victoire n'est pas au rendez-vous. Une stratégie également assumée cet automne par l'encadrement. En partie à cause de l'absence de nombreux joueurs dans les rangs français. Le groupe compte plus que l'individu, a même lancé Galthié.

Le groupe compte plus que l'individu.

Les risques d'une chute dans le classement mondial

Néanmoins, l'ancien All Black a raison, cette série de défaites impacte directement le classement mondial. Si les Bleus sont dans le haut du panier, une chute à ce niveau pourrait exposer la France à un groupe plus relevé lors du tirage du Mondial 2027. Néanmoins, cette période peut aussi révéler de nouveaux leaders et rééquilibrer la hiérarchie interne avant les grandes échéances. Tout en offrant plusieurs options si d'aventure un cadre venait à se blesser avant ou pendant la Coupe du monde.

Des tournées qui vivent d'ailleurs leurs dernières heures. Dès 2026, ces tests laisseront place à la Nations Cup, une compétition réunissant 12 nations : les six du Tournoi, les quatre du SANZAAR, plus le Japon et les Fidji. Chaque équipe affrontera celles de la conférence opposée durant les fenêtres de juillet et novembre. Pour sa première édition, le XV de France irait défier la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Japon. En novembre 2026, les Bleus recevraient ensuite l’Afrique du Sud, les Fidji et l’Argentine, avant une éventuelle finale à Londres.

Un calendrier mondial cohérent : un rêve réalisable ?

Ce nouveau cadre pourrait enfin offrir au sélectionneur tricolore un calendrier mondial cohérent, des fenêtres stabilisées et des matchs de très haut niveau avec un groupe compétitif. Ou tout du moins, avec la possibilité de pouvoir compter sur certains cadres lors d'une ou plusieurs rencontres. 19 offloads, une stat folle… et un message clair pour le XV de France : les clés face aux Fidji

La sortie de Marshall met en lumière une question clé : comment développer la relève tout en protégeant le classement mondial et renforçant l'équipe dans son ensemble ? La Nations Cup pourrait permettre d’aligner ambition sportive, contraintes des clubs et continuité dans la préparation. A condition que chacun y mette du sien, clubs, joueurs comme équipe nationale. Entre critiques venues du sud et nouveau calendrier international, les Bleus avancent dans une période charnière… mais avec une stratégie assumée.