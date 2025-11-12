Naufrage ou analyse trop hâtive ? Le regard lucide d’Anthony Jelonch après la défaite face aux Boks

Le revers encaissé par le XV de France face aux champions du monde sud-africains (17-32) ce samedi 8 novembre a fait couler beaucoup d’encre. Certains parlent de déroute, voire de « naufrage », comme le dit lui-même Anthony Jelonch. Mais le 3e ligne tricolore, interrogé via RugbyPass, invite à une lecture plus nuancée des événements.
“Un naufrage” ? Vraiment ?
« J’ai pas tout regardé, mais j’ai l’impression que c’était un naufrage… Quand je lis la presse, que c’était vraiment catastrophique ; on aurait dit qu’on avait pris 50 points », lâche Jelonch, lucide mais pas abattu.Alldritt de retour, Ntamack conforté : La compo probable du XV de France face aux magiciens des Fidji
Le Toulousain le sait : la perception du match a été largement influencée par les dix dernières minutes, où les Bleus ont été submergés. Mais faut-il pour autant résumer cette rencontre à ce seul passage à vide ?
70 minutes de bras de fer
Jelonch le martèle : « Pendant les 70 premières minutes, j’ai pas eu l’impression de ça. On a vu qu’on était dans le match jusqu’à la 65e ». Et il n’a pas tort. Jusqu’à l’essai d'André Esterhuizen à la 64e, les Français étaient devant au score (17-13), avec de vraies opportunités de creuser l’écart. « On fait trois incursions dans leurs 22, et on met zéro point. C’est dur, surtout contre ce genre d’équipe. » Le manque de réalisme dans les zones de marque, voilà ce qui a coûté cher. Pas un supposé effondrement collectif.VIDEO. 1, 2, 3, 4 défenseurs sur les fesses ! À 5 jours de France/Fidji, Josua Tuisova est dans une forme bestialeLà où le bât blesse, c'est justement parce que les Bleus étaient justement devenus une équipe capable de marquer sur ces temps forts. Cet échec face aux Sud-Africains fait donc souffler un vent de déjà-vu. Lorsque les Bleus n'étaient pas en capacité de rivaliser avec les meilleures nations. Et ça, les supporters comme les observateurs ne veulent pas le revoir.
Un dernier quart cruel mais instructif
« Ce qui nous a manqué, c’est de ne pas scorer entre la 40e et la 60e. » La lucidité de Jelonch tranche avec certaines analyses à chaud. Oui, les Boks ont fini fort. Oui, leur densité physique a fait mal sur la fin. Mais réduire le match à ce seul aspect serait oublier la solidarité des Bleus à 15 contre 14 pendant 40 minutes.
« On est des compétiteurs. La défaite, elle est là, c’est fait. Maintenant, il faut qu’on en tire des leçons », conclut-il. Prochain test dès ce week-end face aux Fidji : une belle occasion de rebondir. Face aux Boks, les Bleus n'avaient que deux semaines d'entrainement et de vécu commun. La défaite est presque logique face à une équipe qui a passé la moitié de l'année ensemble. Quand bien même, elle jouait avec un élément en moins.''Un garçon d’1m80 à ce poste, ce n’est juste plus possible'' : pourquoi le réservoir français inquiète à ce poste clé ?Samedi à Bordeaux, et malgré une opposition fidjienne à ne surtout pas sous-estimée, on attend justement des Tricolores qui retrouvent cet instinct de tueur dans les zones de marque. Leurs adversaires, que l'on connait très bien, ne vont pas lésiner sur les efforts pour mettre à mal la défense. C'est donc un match sérieux à tout point de vue qu'il faudra réaliser. Sous peine de subir des critiques bien plus virulentes.
Pianto
on connait le jeu sudaf, ils n'ont rien changé. On a voulu être plus fort qu'eux à leur jeu, puissance(nos plus costauds au postes d'affrontement, 2nde, 3ème et centres), jeu aérien (30% de chandelles en plus par rapport au tournoi). Résultat, ils nous ont pris devant et en l'air.
On aurait pu essayer de les prendre sur nos points forts (longueur de jeu au pied, vitesse de jeu, jeu debout) et si les avants se sont fait pas mal de passes, leur rush défense a été plus rapide que nos attaques. Nos 3/4 ne se sont que très peu fait de passes, pas de combinaisons pour fixer la défense et aller jouer ailleurs, rien d'inventif. Ah si, des combinaisons en touche dans le couloir des 5m.
Le chat est maigre.
Après, on aurait pu faire jouer à droite Setiano ou Laclayat (3 ou 4 ans plus jeunes) plutôt qu'Aldegheri qui ne fait jamais la maille en mêlée, y compris contre des nations plus faibles et surtout prévoir de jouer des mêlées rapides comme savent le faire les japonais plutôt que de prendre la marée sur nos introductions.
stef7
De la 40ème à la 60ème 3 points en dépit d' une domination, donc une mi-temps complète en dessous du niveau requis...
AKA
Et allez, on continue à se mentir! Le différentiel de points n’a rien à y voir, s’il te plaît Anthony regarde encore le match…
mic4619
La défaite est logique !
Mais beaucoup ici oublie la défaite a la piole des Bocks contre l'Australie le 16 08 et pas qu'un peu 22 -38;!
Comme quoi le premier match d'une tournée ou d'une compétition est un sacret piège !
Ce qui est plus inquiétant pour l'EdF c'est le fond de jeu/ou le style de jeu !
Je ne vois pas depuis longtemps ou va FG, encore plus depuis le nouveau staff apres la CdM (pour moi c'est un gros manque de compétences) et le fait d'avoir mis de côté Ibanez n'arrange rien !
stef7
Le premier match est dur, on n'est jamais prêt. Par contre cela peut-être inquiétant contre les Fidji, sauf réaction énorme...
dusqual
c'est pas un naufrage, ça l'est peut être pour ceux qui réalisent à quel point on est dans le faux,
mais ça date pas de ce week end. c'est juste la conséquence inhérente à la perte de vitesse d'une méthode qui ne marche pas.
quand galthié a commencé son projet, il était tout à fait acceptable dans le sens où il posé la base pour construire quelque chose de grand.
mais en fait c'était tout, y avait pas de suite à ça.
la logique voudrait qu'on parte de ce qui existe et qu'on le diversifie, qu'on l'enrichisse, mais ça fait 6 ans qu'il tourne en boucle. il a remis un peu de neuf quand ils ont modifié les règles et surtout la tolérance sur les grattages, mais ça n'a pas suffi, il a pas trouvé la parade. erasmus lui a vendu le bomb squad, il l'a acheté et maintenant il se la mange sa bomb squad en mousse...
bref, il a une base de travail très intéressante, un groupe unique, il lui manque qu'à mettre le feu en créant une attaque de branque avec les avions de chasse qu'il a derrière, mais il a aucune imagination pour le faire et il brime ceux qui essayent d'aller en ce sens.
y a pourtant pas besoin d'inventer l'eau tiède, il suffit juste de prendre le temps, d'accepter de perdre s'il le faut au nom du jeu, pour que les joueurs puissent se roder au jeu total. et dans deux ans, ce sera en place et les essais pleuvront. mais ça demande du courage et ça, le petit mec, il en manque cruellement.
lebonbernieCGunther
Le gros oeuvre mais pas le second oeuvre. D'où ce sentiment de chantier inachevé, avec ses finitions bâclées...
Docsound
Il oublie également que les Boks ont évolué quasiment une mi-temps à 14, avec un avant de moins et qu'ils nous ont quand même mis à mal devant...
En revanche, sur la 1ère mi-temps, je trouve que l'arbitre les a laissé faire un peu ce qu'ils voulaient dans nos rucks, ce qui nous a empêcher de jouer et considérablement ralenti tous nos ballons d'attaque...
p.coutin
Jelonch oublie que le 10 Boks rate deux pénalités faciles, se trompe (entre la 40eme et la 60eme) la France à marqué 3 points. Mais c'est vrai que parler de naufrage c'est exagéré. Finalement la hiérarchie réelle à juste été respectée. Ce n'est pas de sitôt que les français rivaliseront sous les ballons haut, mais les Blacks qui sont aussi irréguliers gagnent quand même quelques matchs. Le sentiment est cependant que depuis 2022 l'EDF progresse moins vite que ses rivaux. C'est comprendre pourquoi qu'il serait important de tirer de ce match. Et là, Flament fait un peu la langue de bois. Parce que je suis assez certain que les joueurs identifient clairement les problèmes.
Flanquart St Lazare
Flament dit “Je trouve qu'on a des ressources en interne, une expérience qu'on n'a pas bien exploitée aujourd'hui. Je suis très confiant pour la suite.” Et ceci après avoir dit qu'ils n'ont pas été au niveau...
Ce n'est pas ce que j'appelle de la langue de bois.
p.coutin
Un peu quand même, parce que c'est son avis sur le pourquoi "on a pas bien exploiter" qui serait interessant.
Faillite collective? Individuelle ? Fatigue ? Plan de jeu raté ? Fébrilité. Parce que les ressources pour gagner les deux prochains matchs, c'est certain qu'elle sont là, mais pour une CDM c'est une autre histoire.
lebonbernieCGunther
Il faut être lucide! Ils nous ont bouffés dans tous les secteurs. Devant, on devait les prendre en mêlée fermée, rien, et en touche, ils nous ont laissés sauter pour mieux nous amener exactement là où ils voulaient. Derrière, on a été incapables d'enchainer trois passes (pas assez de profondeur, pas de vitesse dans les transmissions, pas d'imagination, pas d'adaptation avec du jeu au pied par dessus par exemple...). Les ballons en l'air et le jeu au pied, c'était aussi globalement pour eux... Reste le jeu au sol, il faudrait revoir ça de près, mais y'a pas grand chose de positif. Et si on a longtemps été devant au score, c'est uniquement dû à la faillite inhabituelle de leur buteur (8 ou 10 pts laissés en route), sans ça, on n'en prend pas 50, ok, mais 40 sans problème.
potemkine09
Exact, si leur buteur n'avait pas laissé de points en route, ils tournent devant à la mi-temps. On a eu de la chance de mener à ce moment-là.
Amis à Laporte
Cela me rappelle une chanson de Blondie : "Déni Déni" !
lebonbernieCGunther
Et moi une autre de Sim: "C'est pas moi, c'est ma soeur!"