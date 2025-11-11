Alldritt de retour, Ntamack conforté : La compo probable du XV de France face aux magiciens des Fidji
Greg Alldritt jouera en numéro 8. Screenshot : France 2
Certains cadres des Bleus devraient faire leur retour dans le groupe face aux Fidji. Avec Alldritt en numéro 8 ou encore Charles Ollivon sur le banc.

Ils y aura forcément des changements. Car si l’on ne change pas une équipe qui gagne, quand elle perd, c’est une autre paire de manches.

Alors après la lourde défaite face à l’Afrique du Sud (17 à 35), le XV de départ des Bleus devrait donc connaître 3 à 4 changements minimum. Même si l’on attend les premiers entraînements à haute-intensité de la semaine pour avoir une idée un peu plus claire.

La presse fait l’éloge du magicien Thomas Ramos, l’éclaircie dans le naufrage du XV de FranceLa presse fait l’éloge du magicien Thomas Ramos, l’éclaircie dans le naufrage du XV de FranceDéjà, le pilier gauche Baptiste Erdocio est forfait et sera remplacé par J-B Gros pour affronter les Fidji. Idem pour Mickael Guillard, touché à l’épaule, dont le blessure va entraîner le retour de Greg Alldritt en numéro 8.

Quid de Thibault Flament ? Le 2ème ligne est gêné musculairement depuis la rencontre face aux Boks et pourrait être préservé afin de ne pas prendre de risque. Auquel cas, c’est Auradou qui rentrerait en numéro 4.

Une charnière inchangée

Enfin, derrière, Nolann Le Garrec devrait de nouveau être titulaire, même si Maxime Lucu aurait certainement apprécié débuté devant son public de Bordeaux sous le maillot Bleu. Au centre, le mordant bordelais Nicolas Depoortère est pressenti pour débuter, malgré la belle prestation de Pierre-Louis Barassi face à l’Afrique du Sud.

Ailleurs, Thomas Ramos ne devrait pas glisser à l’ouverture comme beaucoup le demandent, mais bel et bien laisser Romain Ntamack dans ce rôle et rester à son poste d’arrière.

Dréan ou Grandidier ?

Alors que sur les ailes, on aurait aimé voir le Toulonnais Gaël Dréan ou le Palois Aaron Grandidier (si fort dans les airs) connaître sa première cape face aux Fidji. A priori, le staff devrait conserver son duo de titulaires depuis le Mondial 2023 : Louis Bielle-Biarrey et Damian Penaud.

VIDEO. 1, 2, 3, 4 défenseurs sur les fesses ! À 5 jours de France/Fidji, Josua Tuisova est dans une forme bestialeVIDEO. 1, 2, 3, 4 défenseurs sur les fesses ! À 5 jours de France/Fidji, Josua Tuisova est dans une forme bestiale

En espérant que ces garçons se rattrapent face à une équipe fidjienne souvent en manque de consistance sur 80 minutes, mais si dangereuse ballon en main, entre les Tuisova, Wainiqolo, Rayasi…

XV de France
1
Gros
2
Marchand
3
Montagne
4
Flament
5
Meafou
6
Jelonch
8
Alldritt
7
Boudehent
9
Le Garrec
10
Ntamack
11
Bielle-Biarrey
12
Fickou
13
Depoortère
14
Penaud
15
Ramos
Perso j aimerai bien voir cette equipe
Gros-Marchand-Montagne
Auradou-Meafou
Jelonch-Ollivon-Woki
Lucu-NTK
BB-Depoortere-Barassi-Drean
Ramos
Lamothe-Neti-Laclayat-Maximin-Boudehent-Aldritt
Le Garrec-Gailleton

