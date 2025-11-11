Alldritt de retour, Ntamack conforté : La compo probable du XV de France face aux magiciens des Fidji

Certains cadres des Bleus devraient faire leur retour dans le groupe face aux Fidji. Avec Alldritt en numéro 8 ou encore Charles Ollivon sur le banc.

Ils y aura forcément des changements. Car si l’on ne change pas une équipe qui gagne, quand elle perd, c’est une autre paire de manches.

Alors après la lourde défaite face à l’Afrique du Sud (17 à 35), le XV de départ des Bleus devrait donc connaître 3 à 4 changements minimum. Même si l’on attend les premiers entraînements à haute-intensité de la semaine pour avoir une idée un peu plus claire.

Déjà, le pilier gauche Baptiste Erdocio est forfait et sera remplacé par J-B Gros pour affronter les Fidji. Idem pour Mickael Guillard, touché à l'épaule, dont le blessure va entraîner le retour de Greg Alldritt en numéro 8.

Quid de Thibault Flament ? Le 2ème ligne est gêné musculairement depuis la rencontre face aux Boks et pourrait être préservé afin de ne pas prendre de risque. Auquel cas, c’est Auradou qui rentrerait en numéro 4.

Une charnière inchangée

Enfin, derrière, Nolann Le Garrec devrait de nouveau être titulaire, même si Maxime Lucu aurait certainement apprécié débuté devant son public de Bordeaux sous le maillot Bleu. Au centre, le mordant bordelais Nicolas Depoortère est pressenti pour débuter, malgré la belle prestation de Pierre-Louis Barassi face à l’Afrique du Sud.

Ailleurs, Thomas Ramos ne devrait pas glisser à l’ouverture comme beaucoup le demandent, mais bel et bien laisser Romain Ntamack dans ce rôle et rester à son poste d’arrière.

Dréan ou Grandidier ?

Alors que sur les ailes, on aurait aimé voir le Toulonnais Gaël Dréan ou le Palois Aaron Grandidier (si fort dans les airs) connaître sa première cape face aux Fidji. A priori, le staff devrait conserver son duo de titulaires depuis le Mondial 2023 : Louis Bielle-Biarrey et Damian Penaud.

En espérant que ces garçons se rattrapent face à une équipe fidjienne souvent en manque de consistance sur 80 minutes, mais si dangereuse ballon en main, entre les Tuisova, Wainiqolo, Rayasi…