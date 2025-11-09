La presse fait l’éloge du magicien Thomas Ramos, l’éclaircie dans le naufrage du XV de France

Alors que le XV de France a été globalement peu convaincant face à l’Afrique du Sud, le Toulousain Thomas Ramos s’est fait remarquer à Saint-Denis.

Avant le naufrage de la fin de rencontre, quelques éléments se sont démarqués. Ce samedi 8 novembre, à Saint-Denis, le XV de France a subi les assauts de l’Afrique du Sud, pour s’incliner sur le score de 17 à 32. Ainsi, les Bleus lancent difficilement leur saison internationale, mais tous les joueurs n’ont pas manqué le rendez-vous. Au contraire, certains se sont même faits remarquer d’une bien belle manière, comme l’arrière Thomas Ramos.

Décisif sur les deux essais français, il a servi Damian Penaud avec une classe sans pareille, au pied puis à la passe, à la 5ᵉ et 25ᵉ minute de jeu. S’il a eu peu d’occasions d’enquiller, le Toulousain est aussi auteur d’un 100 % face aux perches. Remuant, il a été le Français qui a le plus porté le ballon, avec 12 courses, et s’est affirmé comme le joueur le plus inspiré de la ligne arrière.

Thomas Ramos donne vie au XV de France

Après cette performance collective décevante, le XV de France a connu quelques critiques dans la presse, mais Thomas Ramos échappe souvent à ces dernières. Auprès de L’Équipe, par exemple, il fait partie de ceux qui ont reçu la meilleure note. Il récolte un 6/10 de la part du quotidien sportif, connu pour baisser ses évaluations en cas de défaite. “Qui dit grand match dit Thomas Ramos.[...] Mais ça n'a pas suffi”, indique le journal.

Pour le Midi Olympique, le Haut-Garonnais n’a pas été impérial dans tous les domaines et lui donne un 5/10. Il pointe notamment “une soirée difficile dans les airs” et une attitude parfois dangereuse où il a “joué avec le feu”. Globalement, le média spécialisé reste moyennement convaincu par la performance du joueur. “Le Toulousain a été l’un des trois-quarts bleus les plus inspirés, avec en point d’orgue ses deux offrandes”, argue le Midol.

À l’international, Rugbypass a eu une très bonne impression du numéro 15 français et lui réserve un 8/10 pour sa prestation. “Peu de joueurs sont capables de créer la magie à partir d'une demi-occasion comme Ramos”, détaille le média anglo-saxon. Il met en avant un joueur audacieux et en réussite qui a “soulagé à plusieurs reprises les moments défensifs chaotiques de la France”.

Après la rencontre, le joueur s’est exprimé face à la presse. Évidemment, il n’a pas été en mesure de se concentrer sur son bon match, tant la défaite est amère. “On est quand même très déçus ce soir, mais nous sommes tombés sur plus forts que nous”, actait Thomas Ramos face aux journalistes. Selon des propos rapportés par Rugbyrama, il identifiait un “manque de justesse technique” qui empêchait aux Bleus de “finir les coups.”

Quelques Bleus dans le coup

En dehors de Thomas Ramos, d’autres français ont fait bonne impression. Dans le pack, Paul Boudehent et Anthony Jelonch ont été particulièrement actifs, en défense et dans leurs volontés d’aller au contact avec le ballon. À la charnière, Nolann Le Garrec a fait preuve d’inventivité, mais a parfois manqué de rapidité pour accélérer le jeu français. Derrière, Damian Penaud est logiquement resté dans les esprits, grâce à son doublé. Il lui permet de devenir le meilleur marqueur de l’histoire du XV de France, avec 40 essais au compteur, devant l’illustre Serge Blanco.

