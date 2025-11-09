La presse fait l’éloge du magicien Thomas Ramos, l’éclaircie dans le naufrage du XV de France

Avant le naufrage de la fin de rencontre, quelques éléments se sont démarqués. Ce samedi 8 novembre, à Saint-Denis, le XV de France a subi les assauts de l’Afrique du Sud, pour s’incliner sur le score de 17 à 32. Ainsi, les Bleus lancent difficilement leur saison internationale, mais tous les joueurs n’ont pas manqué le rendez-vous. Au contraire, certains se sont même faits remarquer d’une bien belle manière, comme l’arrière Thomas Ramos.
Décisif sur les deux essais français, il a servi Damian Penaud avec une classe sans pareille, au pied puis à la passe, à la 5ᵉ et 25ᵉ minute de jeu. S’il a eu peu d’occasions d’enquiller, le Toulousain est aussi auteur d’un 100 % face aux perches. Remuant, il a été le Français qui a le plus porté le ballon, avec 12 courses, et s’est affirmé comme le joueur le plus inspiré de la ligne arrière.
TOP 14. ''Exigeant, intelligent, compétiteur'', comment Thomas Ramos tire tout le Stade Toulousain vers le haut
Thomas Ramos donne vie au XV de France
Après cette performance collective décevante, le XV de France a connu quelques critiques dans la presse, mais Thomas Ramos échappe souvent à ces dernières. Auprès de L’Équipe, par exemple, il fait partie de ceux qui ont reçu la meilleure note. Il récolte un 6/10 de la part du quotidien sportif, connu pour baisser ses évaluations en cas de défaite. “Qui dit grand match dit Thomas Ramos.[...] Mais ça n'a pas suffi”, indique le journal.
Pour le Midi Olympique, le Haut-Garonnais n’a pas été impérial dans tous les domaines et lui donne un 5/10. Il pointe notamment “une soirée difficile dans les airs” et une attitude parfois dangereuse où il a “joué avec le feu”. Globalement, le média spécialisé reste moyennement convaincu par la performance du joueur. “Le Toulousain a été l’un des trois-quarts bleus les plus inspirés, avec en point d’orgue ses deux offrandes”, argue le Midol.
« Il faudrait qu’ils jouent à 12 » : Tensions, punchlines, frustration... les supporters sortent les crocs après France/Afrique du Sud
À l’international, Rugbypass a eu une très bonne impression du numéro 15 français et lui réserve un 8/10 pour sa prestation. “Peu de joueurs sont capables de créer la magie à partir d'une demi-occasion comme Ramos”, détaille le média anglo-saxon. Il met en avant un joueur audacieux et en réussite qui a “soulagé à plusieurs reprises les moments défensifs chaotiques de la France”.
Après la rencontre, le joueur s’est exprimé face à la presse. Évidemment, il n’a pas été en mesure de se concentrer sur son bon match, tant la défaite est amère. “On est quand même très déçus ce soir, mais nous sommes tombés sur plus forts que nous”, actait Thomas Ramos face aux journalistes. Selon des propos rapportés par Rugbyrama, il identifiait un “manque de justesse technique” qui empêchait aux Bleus de “finir les coups.”
Le XV de France crucifié, mais comment les Springboks ont renversé les Bleus ?
Quelques Bleus dans le coup
En dehors de Thomas Ramos, d’autres français ont fait bonne impression. Dans le pack, Paul Boudehent et Anthony Jelonch ont été particulièrement actifs, en défense et dans leurs volontés d’aller au contact avec le ballon. À la charnière, Nolann Le Garrec a fait preuve d’inventivité, mais a parfois manqué de rapidité pour accélérer le jeu français. Derrière, Damian Penaud est logiquement resté dans les esprits, grâce à son doublé. Il lui permet de devenir le meilleur marqueur de l’histoire du XV de France, avec 40 essais au compteur, devant l’illustre Serge Blanco.
VIDEO. 39 ! Penaud frappe d'entrée face aux Boks et devient le meilleur marqueur de l'histoire du XV de France
pascalbulroland
Une statistique du match qui est faible, c'est le temps de jeu effectif : 32,37 mn
Vieille Gloire
Sans me répéter puisque je l’ai déjà dit sur l’autre article avant même que celui-ci ne sorte : meilleur joueur français sur le terrain hier soir, et de loin. Il devrait être titularisé en 10, car il est largement au-dessus de Ntamack, mais aussi de Jalibert, et encore plus quand Dupont n’est pas là.
lebonbernieCGunther
C'est le meilleur 10 français dans le non-jeu de Galthié, car très obéissant, très bon pied, pas trop distributeur à la main comme FG le demande. Mais dans le rugby pur et pour ce poste, NTK est devant (plus de variété) et Jalibert aussi (plus de prises d'initiative, ce qui est totalement proscrit chez le binoclard). Un 10 créatif, il n'en veut pas. Il veut un soldat aux ordres et rien d'autres. Dans ce rôle, Ramos est parfait! Un gâchis de plus...
pascalbulroland
Je trouve qu'on a vu les carences techniques et tactiques de notre staff.
Aucune variétés dans les touches , aucune sortie de mêlée rapide alors qu'on est dominé dans ce domaine, aucune profondeur dans le placement de nos 3/4 face à une rush défense et enfin, la tare nationale pourtant travailler à l'entrainement, une grosse faiblesse sur les ballons hauts.
Pas de plan B quand le plan de jeu est contré, et enfin, un coaching encore une fois qui n'amène rien...
Alors oui, il manquait des joueurs, mais ça n'explique pas l'implosion des 20 dernières minutes.
Les joueurs qui étaient sur le terrain ne sont pas des "manches", mais sont-ils bien exploités..?
Arlettaz et Sempéré sont-ils des coachs du niveau international ?
Servat n'arrive-t-il pas au bout de ses capacités ? Tout comme FG d'ailleurs.
Beaucoup de questions qui resteront sans réponse pour le moment, mais je pense qu'il faudra y répondre, et assez vite, sinon on va au devant de grosses déceptions, déjà que...
Amis à Laporte
Pas de plan B ? Encore faut-il un plan A...
pascalbulroland
Le plan A est toujours le même depuis que FG est à la tête des Bleus...peut-être est il connu de nos adversaires, je ne sais pas 😉
fredo69007
Au jeu des notes je mettrai
Erdoccio 4,5 trop discret dans le jeu
Marchand 5,5 il a rivalise
Montagne 3,5 en difficulte
Flament 5 au niveau
Meafou 4 encore un peu court
Jelonch 5,5 actif a défaut d' être determinant
Guillard 4,5 a subit
Boudehent 5 brouillon
Le Garrec 4 mauvais jeu au pied, des absences défensives et n' a pas réussit à dynamiser même quand on était dans l avancee
NTK 4 mauvais jeu au pied, n a pas pesé dans l' animation et s'est trouvé sur quelques ballons hauts
BB 3,5 joue mal le coup en remettant intérieur a Penaud au lieu de servir Barassi, son carton jaune et peu efficace malgré de l' engagement sur les ballons hauts
Fickou 5 une passe en tribune sur un bon coup à jouer, tjs essentiel en defense (sa sortie va de paire avec la désorganisation défensive des bleus), globalement a rivalise
Barassi 5,5 bon en défense et le plus tranchant offensivement chez nos 3/4
Penaud 5 2 essais certes mais pour le reste...
Ramos 6 en difficulté sur les ballons hauts mais le meilleur bleu malgré tout avec 2 passes décisives
Le banc a été globalement insuffisant Gros n' a pas les caractéristiques d' un finisseur ( dommage de ne pas avoir osé Moukoro), Cramont trop tendre, Aldegherri cata, Tao usé, Jegou note dans le défis physique, Auradou n apporte rien comme finisseur, Lucu et Depoortere sont difficiles a juger
Jak3192
Heureusement que TR a eu ses 2 traits de génie, seule petite lueur surprenante dans un tunnel bien long.
Jouer à la main c'est pas de la tarte.
Faut un vrai collectif.
lebonbernieCGunther
Pour Ramos, je suis plutôt de l'avis du Midol, assez friable sur les ballons hauts, notamment. Et je lui reproche surtout de pas avoir joué ce ballon de relance à +/- 10 mn de la fin, depuis nos 22, alors qu'on a 8 pts de retard. Comme je l'ai dit hier soir, à Toulouse, il aurait sûrement tenté le coup, mais sous Galthié, c'est interdit! Le problème est surtout là selon moi: les joueurs, derrière, ont l'interdiction formelle de jouer dans le désordre, alors que c'est là qu'ils excellent. Cherchez l'erreur...
jujudethil
Exactement trop de coups de pieds lointains qui équivalent à des ballons rendus à une équipe qui monte aussi vite sur le porteur du ballon. Tu donnes un petit coup de pied par-dessus comme ça au bout de trois actions, ils vont revoir leur méthode mais non nous on tape loin, voire dans les 22. Ça ne sert à rien tout le plan de jeu est à revoir. Quand tu dois Milé que le ballon sort, tu ouvres de suite, tu tentes pas une progression combien on a rendu de ballon suite à des mauls improductifs
lebonbernieCGunther
En touche, ils ont bien rigolé! Ils nous ont laissés sauter pour mieux nous cueillir en bas et nous amener exactement là où ils voulaient! Là encore, chapeau Erasmus!
dusqual
mouais, je serais pas à le viser trop sur le jeu aérien. ce que je veux dire, c'est que si on peut lui faire quelques reproches, les sudafs étaient simplement plus à être forts dans ce secteur, mieux organisés, avaient ciblé des faiblesses.
ça je le mettrais plus sur le compte du staff.
je vais plus me mettre dans la mouvance où il est impliqué sur tous les points, notamment le 1er essai qui vient clairement de sa créativité et de son exécution technique.
lebonbernieCGunther
Oui, il est déterminant sur les deux essais, mais il se fait prendre quelques ballons sur la tête, pour reprendre une expression devenue célèbre. Par Kolbe, ce géant, en tout début de match, par exemple (oui, je sais que Kolbe a un super "jump", mais quand même...)
dusqual
on le sait que ramos est pas le roi des airs. il est pas là pour ça.
galthié aurait pu mettre un 15 plus aérien et le décaler en 10.
mais comment l'aurait on interprété???
lebonbernieCGunther
Ca voulait dire sortir NTK et ça, c'est pêché! Et puis, en 15, surtout dans ces situations, on pense au même joueur, hein? Mais il revient juste et je crois que Galthié a égaré son 06...
dusqual
même sans aller sur buros, je suis pas un grand fan de barré mais il reste plus fiable que ramos dans les airs et ce ne sont pas les seuls.
en fait galthié est devenu prisonnier de sa rigidité.
ne pas mettre ntamack serait un désavoeu pour le joueur. il a tant usé de la mise en avant avec ses premiums, ses rankings et toutes ses postures condescendantes et élitistes qu'il en oublie l'essentiel.
et l'essentiel, c'est que c'est un sport collaboratif. la coopération est la base et lui passe son temps à taper sur les égos pour créer de la concurrence, croyant que ça les rendra meilleurs. et à diviser pour mieux régner...
alors qu'erasmus, il teste, il change, il ne s'arrête pas à ce qu'il croit, il va voir au delà. t'as un avis différent de ce qu'il propose? il va l'écouter et s'il s'est déjà penché dessus (ce qui est probable) il pourra te dire pourquoi là il a fait comme ça.
y a aucun joueur qui est sûr de jouer parce que si la stratégie peut nécessiter de se faire avec un autre. et un autre jour ce sera toi parce que la stratégie le veut.
erasmus sera là où on l'attend pas.
bon beh galthié, lui, il est exactement là où on l'attend...
et jamais il écoutera un avis autre que le sien.
non, lui, il te farcit d'éléments de langages alors que c'est pas un politicien véreux qu'on veut, c'est un mec capable d'exploiter ses ressources au mieux et de revoir l'infini des possibles pour en écrire la suite.
lebonbernieCGunther
Oui, tu le lis bien! Sinon, c'est quels minots que tu entraines à Bègles?
dusqual
j'entraine pas à bègles.
je suis pas du tout du côté de bordal.
et cette année, j'entraine pas, je suis blessé.
lebonbernieCGunther
Ah tiens, j'avais compris que tu étais du côté de Musard...
dusqual
non, du tout. par contre j'ai un pied à terre tout prêt et des oreilles qui parfois y trainent...
Amis à Laporte
6 sur 10 par l'Equipe ? Waooww, quelle masterclass 🙂
Et pas un mot sur Barassi ?
lebonbernieCGunther
Barassi? Au charbon et uniquement au charbon. Franchement, il peut être mieux employé (comme tous les autres, d'ailleurs...)
pascalbulroland
Derrière, c'est le seul qui a avancé, malheureusement ses soutiens étaient trop lent et le bénéfice de ses avancés étaient vite annuler par cette lenteur.
lebonbernieCGunther
Ils ont su pourrir nos transmissions derrière. Je ne me souviens pas de 3 passes enchainées... Donc, Barassi comme les autres, s'est retrouvé pris dans l'étau. Ca + les consignes de non-jeu, et on comprend un peu mieux. D'ailleurs, ce matin, je disais à un ami que le jeu de Galthié, en termes de créativité, c'était le même que celui de Castres. Oui, je sais, c'est méchant (pour Castres, pour Galthié...)
pascalbulroland
C'est là où tu vois une équipe qui est ensemble depuis 4 mois contre une équipe réunit depuis 2 semaines...C'est sur les détails qu'ils font la différence.
dusqual
je trouve pas qu'ils aient fait la différence sur les détails. je pense que l'ensemble du match a été orchestré comme ça.
au départ, il se font un peu surprendre, mais je pense que le but était de rester au contact le long du match pour finir fort sur les 20 dernières minutes.
si de jager prend pas un rouge, on aurait peut être pris cher dès la 40e, je pense qu'erasmus a revu son plan à la baisse pour préserver les joueurs en début de 2de mi-temps et appuyer sur le dernier quart-temps.
lebonbernieCGunther
Y'a pas que ça. Galthié dispose de moyens inédits!
pascalbulroland
N'avons nous pas vu tout simplement les limites de FG et de son staff..? Voir mon commentaire plus haut.
lebonbernieCGunther
Ah mais Galthié n'est absolument pas un innovateur! Son rugby n'est rien d'autre que celui de Laporte (son mentor), il ne fait qu'un tout petit peu moderniser la chose. Mais ça reste avant tout basé sur une grosse défense (qui commence sérieusement à être déchiffrée et se fissure), une prise impérative de l'axe du terrain (nos centres ne font plus de passes mais vont taper systématiquement dans le mur) et un refus d'envoyer du jeu, de laisser une part d'impro et d'initiative hors cadre... C'est vraiment un triste rugby qu'il propose, surtout avec les joueurs dont il dispose, lesquels doivent être vraiment frustrés à force d'être bridés de la sorte!
Ma conclusion c'est: Galthié, dehors! Mais ça n'arrivera pas avant 2027...