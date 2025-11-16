‘‘Trou noir collectif’’, le XV de France frustre la Presse face aux Fidji
Ce samedi 15 novembre, les Fidji ont tenu tête à un XV de France méconnaissable (34-21) qui cristallise de nombreux doutes, selon la presse internationale.
Au Stade Atlantique de Bordeaux, les observateurs et amateurs de perches et de ballons ovales s’attendaient à une effusion de jeu, entre le XV de France et les Fidji. Pour cause, les Océaniens nous habituent à un jeu spectaculaire et les Bleus devaient prouver leur capacité à hausser leur niveau, après la désillusion contre l’Afrique du Sud (17-32). Cependant, la bande à Thomas Ramos et Grégory Alldritt ont livré une prestation déconcertante, pour une victoire capricieuse (34-21), ce samedi 15 novembre.

Sur courant alternatif, les Tricolores ont montré des failles sérieuses, en défense et dans les phases offensives, malgré quelques points rassurants, comme la conquête et surtout des lancers en touche superbement captés par Charles Ollivon et ses compères. Toutefois, ce marasme et cet ennui relatif s’est ressenti dans les médias. Bon nombre de journaux français, spécialistes et généralistes, n’ont pas été convaincus par la prestation du XV de France face à Josua Tuisova et ses compatriotes.

La Presse met son grain de sel

Pour L’Équipe, les Bleus se sont offerts un “début de match canon” en Gironde pour “une performance loin d'être parfaite” dans l’ensemble. Plus dur encore, le quotidien sportif estime que “les Fidji réveillent les inquiétantes failles d'un XV de France encore fragile” à l’occasion de cette rencontre.

Au cœur d’une analyse, solide sur ses appuis, certaines figures du média n’épargnent pas la sélection. Il compare la stratégie du XV de France à “l'histoire du type qui tombe de dix étages et qui, en passant au niveau du deuxième, se dit qu'il y a peut-être encore une chance que ça se passe bien”. Une image sans équivoque qui montre l’incompréhension autour de la stratégie globale des Bleus de Fabien Galthié.

Du côté du Midi Olympique, la clémence est de mise, tout du moins en partie. En effet, le journal spécialisé se demande si les observateurs n’étaient pas “trop durs avec ces Bleus”. Il pointe du doigt une “période creuse” et évoque de multiples “circonstances atténuantes”. La bonne dynamique des Fidji, depuis plusieurs années, est notamment soulignée, mais aussi les nombreuses absences au sein du XV de France.

Cependant, cette vision compréhensive avec les joueurs de l’Hexagone ne semble pas s’être emparée de l’ensemble de la rédaction du Midol. Dans un autre compte rendu de la rencontre, un confrère évoque un match “laborieux” et un “trou noir collectif” sur la pelouse du Stade Atlantique. Au cœur de l’article, il argue que, malgré la qualité en conquête et dans le jeu au sol, “les Tricolores se mirent à jouer à la baballe devant le rideau mélanésien”, ce samedi, après la 20ᵉ minute de jeu.

Triste vitrine pour le XV de France

Dans la presse généraliste, le constat a été contrasté. Le Monde parle d’un XV de France qui ne “chasse pas les doutes”. Le quotidien national rappelle par ailleurs que les Bleus souhaitaient seulement gagner avant le match, peu importe la manière, et explique “qu’il n’y a rien d’infamant” dans la récente dynamique de la sélection, à la vue des conditions où les adversaires ont été affrontés.

Pour Libération, les Fidji ont été battues “par un petit cru tricolore à Bordeaux” qui “n’a guère rassuré”. Le journal, habitué aux formules percutantes, s’attendaient à voir le “XV de France jouer aux matadors le reste du match”, après 20 premières minutes convaincantes. Ensuite, il a trouvé ces joueurs “fébriles” et “approximatifs” sur les 40 minutes qui ont suivi, dans une gestion de rencontre “façon sparadrap du capitaine Haddock”. Enfin, la dernière partie de rencontre aurait fait comprendre “qu’il ne fallait pas demander la lune” à ces Bleus.

Dans les colonnes du Figaro, on isole les bonnes performances de certains Français, comme Oscar Jégou, Nicolas Depoortère et Maxime Lamothe, aux failles de la formation internationale exportée en province. Le quotidien pointe notamment du doigt un “problème chronique d’indiscipline” qui “met en danger (les Bleus) et relance leurs adversaires”. La performance de Romain Ntamack sur ses deux premières rencontres automnales est aussi questionnée. L’ouvreur n’a “guère pesé dans le déroulement des événements” et la rédaction “attend plus de lui”.

Après les Fidji, le Coq sous pression

Si quelques excuses sont trouvées aux joueurs à la tenue frappée du coq, les doutes s’installent sérieusement, dans la presse et aussi sur les réseaux sociaux. Si la série de quatre défaites consécutives est terminée, les Bleus vont avoir du pain sur la planche pour tenter de retrouver la confiance des observateurs. En manque d’automatismes et pénalisés par les blessures, les Tricolores semblent loin du niveau affiché face à l’Irlande, il y a seulement huit mois.

Samedi prochain, au Stade de France, pas sûr qu’une victoire, même éclatante, face à une Australie morose et en grande difficulté puisse balayer d’un revers de main toutes les craintes acquises. Pour y parvenir, Fabien Galthié et son staff devront sans doute attendre le prochain Tournoi des VI Nations, pour remettre son titre en jeu. En attendant, une belle prestation, avec des nouvelles têtes, face aux Gold & Green aurait au moins le mérite d’ajouter une teinte d’espoir.

Pas que la presse !!

FG serait-il le plus grand entourloupeur du siècle (même pas derrière Bernie qui en tant qu'entraineur n'était pas si mauvais , je parle pas du reste hein !!) ? Son ITW et l'analyse qu'il donne sont édifiants ! ... Toujours à ramener le peu de temps de prépa.
Mais je ne vois toujours pas de plan de jeu, pas de jeu de 3/4 digne de ce nom, pas vraiment d'avant non plus excepté les phases statiques et les mauls. La charnière est bien critiquée, mais comment ne pas voir cette attitude récurrente de joueurs come Lucu ou NTK qui jouent un peu comme des robots, ne faisant que répéter ce qu'on leur a demandé. (On ne peut pas nier qu'ils se sont envoyés en défense ) Même leur mine est triste. On domine en touche mais les fidjiens n'ont contesté aucun ballon, donc facile .. La mêlée , mouais ... Gros et marchand tiennent la barraque à frite, Neti et Lamothe font une bonne rentrée, mais on reste fragile même là et face à une équipe pas spécialement douée dans ce domaine. Que dire de plus ?
Le début de match ... Je lis "les français font une entame parfaite" , mais ce sont surtout les fijiens qui étaient restés dans le bus: des écarts en défense incroyables, des buts et touches ratées, un jeu sporadique etc ...On aurait cru assister à un match de réserve de régionale après un bon repas au restaurant de Sarlat (magret et Cahors ....) ... Mais lorsque les fijiens s'y sont mis, on a vu qu'ils pouvaient nous renverser. Ils peuvent s'en mordre les doigts. De plus le carton jaune .... Sérieux .... Le placage est bon et il envoie Barassi sur un joueur fijien .... Comment éviter ça ? Une pénalité à la limite aurait été juste, mais un jaune avec Bunker ? Le joueur fijien ne touche pas Barassi et le prend en pleine poire. Les Filis prennent deux essais à 14.

Après ??? On retrouve quelques joueurs qui sortent du lot : Ollivon, Jelonch, Depoortere ... Jegou pour son dévouement, Neti et Lamothe qu font une bonne entrée. Les autres dans un plan de jeu statique et simpliste.

Jusqu'à quand FG dira pour se justifier "Et toi, est-ce que tu as été meilleur joueur du monde" comme je l'ai souvent entendu dire ... Piquerronies n'a jamais été meilleur joueur du monde, ni Bru, ni Mola, ni Patat ... Bref ....

Le champion des pions du champ.

