‘‘Trou noir collectif’’, le XV de France frustre la Presse face aux Fidji

Au Stade Atlantique de Bordeaux, les observateurs et amateurs de perches et de ballons ovales s’attendaient à une effusion de jeu, entre le XV de France et les Fidji. Pour cause, les Océaniens nous habituent à un jeu spectaculaire et les Bleus devaient prouver leur capacité à hausser leur niveau, après la désillusion contre l’Afrique du Sud (17-32). Cependant, la bande à Thomas Ramos et Grégory Alldritt ont livré une prestation déconcertante, pour une victoire capricieuse (34-21), ce samedi 15 novembre.
Sur courant alternatif, les Tricolores ont montré des failles sérieuses, en défense et dans les phases offensives, malgré quelques points rassurants, comme la conquête et surtout des lancers en touche superbement captés par Charles Ollivon et ses compères. Toutefois, ce marasme et cet ennui relatif s’est ressenti dans les médias. Bon nombre de journaux français, spécialistes et généralistes, n’ont pas été convaincus par la prestation du XV de France face à Josua Tuisova et ses compatriotes.
Pourquoi la défaite du XV de France face aux Springboks n'est pas (si) inquiétante ?
La Presse met son grain de sel
Pour L’Équipe, les Bleus se sont offerts un “début de match canon” en Gironde pour “une performance loin d'être parfaite” dans l’ensemble. Plus dur encore, le quotidien sportif estime que “les Fidji réveillent les inquiétantes failles d'un XV de France encore fragile” à l’occasion de cette rencontre.
Au cœur d’une analyse, solide sur ses appuis, certaines figures du média n’épargnent pas la sélection. Il compare la stratégie du XV de France à “l'histoire du type qui tombe de dix étages et qui, en passant au niveau du deuxième, se dit qu'il y a peut-être encore une chance que ça se passe bien”. Une image sans équivoque qui montre l’incompréhension autour de la stratégie globale des Bleus de Fabien Galthié.
🗞️ « Toujours souffrants » : la une du journal L'Équipe du dimanche 16 novembre 2025
Pour consulter l'édition : https://t.co/ZxiVt4mtq4 pic.twitter.com/1iGZ7BbDoS— L'Équipe (@lequipe) November 16, 2025
Du côté du Midi Olympique, la clémence est de mise, tout du moins en partie. En effet, le journal spécialisé se demande si les observateurs n’étaient pas “trop durs avec ces Bleus”. Il pointe du doigt une “période creuse” et évoque de multiples “circonstances atténuantes”. La bonne dynamique des Fidji, depuis plusieurs années, est notamment soulignée, mais aussi les nombreuses absences au sein du XV de France.
Cependant, cette vision compréhensive avec les joueurs de l’Hexagone ne semble pas s’être emparée de l’ensemble de la rédaction du Midol. Dans un autre compte rendu de la rencontre, un confrère évoque un match “laborieux” et un “trou noir collectif” sur la pelouse du Stade Atlantique. Au cœur de l’article, il argue que, malgré la qualité en conquête et dans le jeu au sol, “les Tricolores se mirent à jouer à la baballe devant le rideau mélanésien”, ce samedi, après la 20ᵉ minute de jeu.
''C’était bien parti… puis plus rien'', ''Aucun mental ?'' : les fans oscillent entre joie et frustration devant France/Fidji
Triste vitrine pour le XV de France
Dans la presse généraliste, le constat a été contrasté. Le Monde parle d’un XV de France qui ne “chasse pas les doutes”. Le quotidien national rappelle par ailleurs que les Bleus souhaitaient seulement gagner avant le match, peu importe la manière, et explique “qu’il n’y a rien d’infamant” dans la récente dynamique de la sélection, à la vue des conditions où les adversaires ont été affrontés.
Pour Libération, les Fidji ont été battues “par un petit cru tricolore à Bordeaux” qui “n’a guère rassuré”. Le journal, habitué aux formules percutantes, s’attendaient à voir le “XV de France jouer aux matadors le reste du match”, après 20 premières minutes convaincantes. Ensuite, il a trouvé ces joueurs “fébriles” et “approximatifs” sur les 40 minutes qui ont suivi, dans une gestion de rencontre “façon sparadrap du capitaine Haddock”. Enfin, la dernière partie de rencontre aurait fait comprendre “qu’il ne fallait pas demander la lune” à ces Bleus.
Dans les colonnes du Figaro, on isole les bonnes performances de certains Français, comme Oscar Jégou, Nicolas Depoortère et Maxime Lamothe, aux failles de la formation internationale exportée en province. Le quotidien pointe notamment du doigt un “problème chronique d’indiscipline” qui “met en danger (les Bleus) et relance leurs adversaires”. La performance de Romain Ntamack sur ses deux premières rencontres automnales est aussi questionnée. L’ouvreur n’a “guère pesé dans le déroulement des événements” et la rédaction “attend plus de lui”.
RUGBY. Frayeur, boulettes et conquête : le XV de France arrache une victoire amère contre les Fidji
Après les Fidji, le Coq sous pression
Si quelques excuses sont trouvées aux joueurs à la tenue frappée du coq, les doutes s’installent sérieusement, dans la presse et aussi sur les réseaux sociaux. Si la série de quatre défaites consécutives est terminée, les Bleus vont avoir du pain sur la planche pour tenter de retrouver la confiance des observateurs. En manque d’automatismes et pénalisés par les blessures, les Tricolores semblent loin du niveau affiché face à l’Irlande, il y a seulement huit mois.
Samedi prochain, au Stade de France, pas sûr qu’une victoire, même éclatante, face à une Australie morose et en grande difficulté puisse balayer d’un revers de main toutes les craintes acquises. Pour y parvenir, Fabien Galthié et son staff devront sans doute attendre le prochain Tournoi des VI Nations, pour remettre son titre en jeu. En attendant, une belle prestation, avec des nouvelles têtes, face aux Gold & Green aurait au moins le mérite d’ajouter une teinte d’espoir.
RUGBY. L'Australie ou la triste mort d'un géant qui ne veut pas changer
Jacques-Tati-en-EDF
Pas que la presse !!
FG serait-il le plus grand entourloupeur du siècle (même pas derrière Bernie qui en tant qu'entraineur n'était pas si mauvais , je parle pas du reste hein !!) ? Son ITW et l'analyse qu'il donne sont édifiants ! ... Toujours à ramener le peu de temps de prépa.
Mais je ne vois toujours pas de plan de jeu, pas de jeu de 3/4 digne de ce nom, pas vraiment d'avant non plus excepté les phases statiques et les mauls. La charnière est bien critiquée, mais comment ne pas voir cette attitude récurrente de joueurs come Lucu ou NTK qui jouent un peu comme des robots, ne faisant que répéter ce qu'on leur a demandé. (On ne peut pas nier qu'ils se sont envoyés en défense ) Même leur mine est triste. On domine en touche mais les fidjiens n'ont contesté aucun ballon, donc facile .. La mêlée , mouais ... Gros et marchand tiennent la barraque à frite, Neti et Lamothe font une bonne rentrée, mais on reste fragile même là et face à une équipe pas spécialement douée dans ce domaine. Que dire de plus ?
Le début de match ... Je lis "les français font une entame parfaite" , mais ce sont surtout les fijiens qui étaient restés dans le bus: des écarts en défense incroyables, des buts et touches ratées, un jeu sporadique etc ...On aurait cru assister à un match de réserve de régionale après un bon repas au restaurant de Sarlat (magret et Cahors ....) ... Mais lorsque les fijiens s'y sont mis, on a vu qu'ils pouvaient nous renverser. Ils peuvent s'en mordre les doigts. De plus le carton jaune .... Sérieux .... Le placage est bon et il envoie Barassi sur un joueur fijien .... Comment éviter ça ? Une pénalité à la limite aurait été juste, mais un jaune avec Bunker ? Le joueur fijien ne touche pas Barassi et le prend en pleine poire. Les Filis prennent deux essais à 14.
Après ??? On retrouve quelques joueurs qui sortent du lot : Ollivon, Jelonch, Depoortere ... Jegou pour son dévouement, Neti et Lamothe qu font une bonne entrée. Les autres dans un plan de jeu statique et simpliste.
Jusqu'à quand FG dira pour se justifier "Et toi, est-ce que tu as été meilleur joueur du monde" comme je l'ai souvent entendu dire ... Piquerronies n'a jamais été meilleur joueur du monde, ni Bru, ni Mola, ni Patat ... Bref ....
Le champion des pions du champ.
Jak3192
Tout bien .
Ce pseudo mini coach prouve surtout, et une fois de plus, qu'un grand joueur (j'ai pas mis de Majuscule) n'est pas forcément un Grand Entraîneur.
Par contre un crétin... c'est pas antinomique 😄
Amis à Laporte
Bon, zappons 2027 et en route pour 2031 !
mic4619
Il y a une solution interne à la FFR et qui coûte rien, c'est de lui remettre dans les pattes IBANEZ, qui a été poussé dans un placard doré (pour ma part je pense que c'est une manigance de FG) et ou je ne suis pas si sûr que Ibanez soit si heureux que cela !
Jak3192
1. Pas sur que FG Président s'introduise dans un tel mer.dier.
Et pourquoi le ferait il ? Il n'est pas responsable de la signature du contrat de l'Éminent que l'on se pelle aujourd'hui.
De plus, comme il avance en terrain miné avec tout un tas de malfaisants qui n'attendent qu'un détail pour le flinguer...
2. Constat similaire pour le beau frère (parait qu'ils le sont 🤔🤭): qu'est ce qu'il irait s'emmerdouiller dans un bins' pareil à tenter de donner son avis ?
Et pi,
fait préserver les réu familliles ! 😅
Yonolan
Je sais pas vous mais je commence à développer tous les symptômes d' une pré allergie à Galtoche
Je le trouvais ampoulé dans son premier mandat à manier de façon très personnelle des concepts comme la flèche du temps, la théorie de Darwin et à ériger les datas comme maitre et juge , comme pour prendre de la hauteur et même de la distance avec les critiques de la famille du rugby
Sur son deuxième mandat, je le trouve terne et comme absent de la réflexion
Il y a eu une vraie cassure avec cette défaite en quart et pas de réel inventaire sur ce premier mandat et pas de nouvelle trajectoire
Depuis on attend le démarrage de cette nouvelle quête vers le Graal
La tournée d'été ne pouvant pas l'être pour les raisons qu'on connait , on espérait en ce mois de novembre
Et hier son analyse avec Ca s’est passé exactement comme on l’imaginait m'a semblé totalement surréaliste et digne des commentaires de TF1 ...oui je sais c'est méchant mais pas faux non plus
Je pense qu'on peut nourrir de légitimes inquiétudes sur ce staff et ses aptitudes à bonifier ces joueurs qui nous prouvent en club leur capacité à développer d'autres choses que ce qu'on semble leur demander en EDF
Oui je commence à avoir des boutons qui me grattent
Jak3192
Dire la vérité n'est jamais méchant
Et comme disait Lino / Audiard:
"la vérité n'est jamais bonne à dire, c'est pour ça qu'on la dit jamais" ("Les barbouzes").
Sinon fg coach (là j'ai supprimé toutes les majuscules 🤭), c'est, pour moi, au niveau medical (c'est toi qui en parle) un cancer: tu crois que c'est fini et que ça va aller mieux après un traitement...
Et bé non, ça revient 😔
Et c'est pire, parceque tu croyais que 😵
J'aime pas les incompétents avec le melon.
loufenec
N'oublions pas qu'une partie du staff est partie apres la coupe du monde... pour ma part je pense que ca y fait pour beaucoup.
Jak3192
Qu'ont ils fait de plus ?
80% de victoires en carton ?
Yonolan
le qualitatif en aurait pris un coup ?
pascalbulroland
Il y avait surtout de fort caractères qui pouvaient défendre leur vision du jeu...
Et on sait que FG n'aime pas être contesté.
gilbertgilles
Si rien ne change, l'Angleterre va revenir nous mettre des tôles et l'Italie nous faire peur! Galthié ou le non-jeu!
potemkine09
Le signe qui parle, c'est la moustache, Brunel a dû prendre possession de son corps.
dusqual
hahaha. je regardais le match de l'italie face au boks hier et je me suis dit: " mais c'est quoi ce truc qu'ils font avec la balle?" c'était des passes...
Jak3192
Ah purée !
J'ai pas vu le match
Tu finis de gacher mon WE rugbystique ! 😵
😅
Aristaxe
L'Italie c'est 113 passes face aux Boks, la France c'est 136 face aux Fidji, 144 face aux Boks la semaine dernière. Dire que l'Italie a fait des passes et pas la France, c'est une blague. Les Italiens ont tapés 34 fois au pied face aux Boks, les Français 25 fois face aux Fidji, et 30 fois face aux Boks. Soit un coup de pied toutes les 3,3 passes pour l'Italie, contre un coup de pied toutes les 5,4 passes pour la France face aux Fidji, et un coup de pied toutes les 4,8 passes pour la France face aux Boks.
La France joue mal, mais on est pas obligé d'inventer des âneries non plus... L'Italie a joué à l'envers face aux Boks, et sont tombés exactement dans le même piège que nous. Et je dirais que c'est même pire pour les Italiens. Non content d'avoir été en supériorité numérique plus longtemps que nous, face à une équipe des Boks remaniées et donc moins forte, qui concède 23 turnovers (!), qui ne gagne que 60% de ses mêlées et 83% de ses touches (contre 100% dans les deux secteurs quand les Boks nous jouaient), il pratique un non-jeu total, se débarasse du ballon au pied et se retrouve par baisser le pavillon et se faire fesser en fin de match. Ah, et en plus à un moment les Boks étaient à treize...
L'Italie n'est pas du tout à encenser après son match face à l'Afrique du Sud. Je trouve qu'ils ont fait n'importe quoi et qu'ils se sont complètement reniés.
dusqual
" Dire que l'Italie a fait des passes et pas la France, c'est une blague"
oui, c'était une blague, tu as tout compris.
Aristaxe
Tu aurais dû parler de l'Irlande plutôt que l'Italie alors, ça aurait eu plus de sens.
La petite Huguette
Une prestation brouillonne... et surtout, on avait l'impression que les mecs étaient dans le rouge dès le début, sans parler des joueurs qui sortent sur blessure pendant toute la premiere mi-temps et qui font que le banc se vide. Et les lancements de jeu...
dusqual
on va pas se mettre au niveau de ce qui ont bashé jalibert pour beaucoup moins, mais au delà de ça, on va pas se poser la question de l'apport de ntamack?
est ce que galthié va écarter ntamack pour les australiens?
spoiler, la réponse est dans l'interview de galtoche, non, il ne remplacera pas ntamack parce que: "La charnière a été très bonne".
sans déconner...
honnêtement, dans un contexte où le jeu est devenu beaucoup plus aérien du fait de l'interdiction des escortes, quitte à pas avoir jalibert, autant mettre ramos en 10 histoire d'avoir un peu plus de précision et pouvoir titulariser un arrière peut être plus aérien.
potemkine09
Pourquoi pas ?
Autant que NTK ne se pète ni le corps ni le moral et le préserver. Le Stade paie cher les ponctions de ses joueurs par l'équipe de France. Après Meafou et Flament, maintenant Barassi. Le nombre de blessés en équipe de France est ahurissant je trouve.
dusqual
déjà pour l'aspect physique en effet y a eu un peu de casse. après faut voir comment ça évolue. barassi a l'air d'avoir ramassé quand même. ça reste un protocole donc faut s'en remettre et c'est toujours fluctuant. flament ça avait pas l'air méchant et meafou était juste malade.
niveau moral, quand même, je me dis que ça pourrait le toucher de pas être pris pour le dernier match. et je pense que c'est déjà ça qui fait qu'il n'arrive pas à jouer aussi juste qu'il a pu le faire. c'est plutôt à ce niveau là que je m'inquiète pour lui.
potemkine09
Je reste persuadé qu'autant NTK que Lucu qui n'ont pas été bons hier vont refaire des étincelles quand ils rejoueront dans leurs clubs respectifs.
potemkine09
Je viens de lire le commentaire de FG sur le match. A le lire, une seule conclusion: on est foutu.
Quand on regarde les stats sur les courses avec ballon: sur les 13 premiers, un français, 5ème, Ramos, et 12 fidjiens. Et FG dit que tout s'est passé comme prévu. Sa stratégie est donc bien de ne pas faire jouer, ce qui est un contresens complet de la culture rugbystique française.
Jak3192
Il passe dans la "contre data"
Et ça se tient !
Lors du 1/4 rédhibitoire,
les Bleus avaient toutes les "datas" pour eux et ils ont paumé
Hier, les "datas +" chez les autres, et les Bleus gagnent 😅
Vas y Faitbien ! Encore un effort et tu deviens Faitmal !😄
dusqual
il me fatigue à toujours vouloir se donner raison. quand il perd, il a une excuse derrière laquelle attention il ne va pas se cacher et quand il gagne, beh c'est ce qui était prévu, bien sûr...
lebonbernieCGunther
Cherche pas, moins on joue, plus il est satisfait...