Pourquoi la défaite du XV de France face aux Springboks n'est pas (si) inquiétante ?

Bousculés par les Boks, les Bleus ont raté leur rentrée. Un revers inquiétant ? Pas forcément. Analyse d’une défaite logique… et peut-être même utile à long terme.

Samedi dernier, les Bleus de Galthié ont très mal entamé la tournée de novembre. Un revers 17-32 qui a provoqué de vives réactions chez les supporters. Sous le post X de France Rugby, les commentaires n'étaient pas tendres au coup de sifflet final. Certains allant même jusqu'à demander le départ du sélectionneur. D'aucuns n'auront certainement pas oublié qu'une série de défaites, notamment face aux Fidji, avait coûté son poste à Guy Novès. Si on voit mal Florian Grill décapité le staff des Bleus. Faut-il s'inquiéter pour les Bleus en vue de la Coupe du monde 2027 ?

Un revers qui ne doit pas tout remettre en cause

Cette rencontre ne doit, selon nous, pas tout remettre en cause. Loin de là. On serait même tenté de dire qu'elle était prévisible. Même si elle a mis en exergue certains points d'amélioration en vue des prochaines échéances. "On joue pas dans la même division, pas la même préparation, c’était évident", a commenté un supporter. Les deux sélections n'étaient clairement pas dans la même dynamique. Entre une équipe de France réunie à peine deux semaines plus tôt et avec une expérience limitée du haut niveau. Et des Boks sur le pont depuis juillet dernier et forts d'un titre dans le Rugby Championship. Il y avait en effet un écart de niveau.

Il n'y a qu'à voir la manière dont ils ont géré l'infériorité numérique pour comprendre qu'ils n'étaient pas en bout de course lors de ce 11e match de la saison. Il ne manquait ni de repères collectifs, ni d'automatismes et encore moins de confiance et d'énergie. Comme l'a confié Patrick Arlettaz, les Bleus auraient joué ce match plus tard. Mais il était programmé d'entrée. Et il a fallu faire avec. On sait par expérience que la France n'excelle pas lors de sa remise en route. Personne n'a oublié la défaite initiale à Marseille face à l'Irlande en 2024 sur un score presque similaire (17-38). Un revers qui avait fait naitre bien plus d'inquiétudes dans les rangs français. Mais aussi permis de tirer de nombreux enseignements.

Des défaites, mais des leçons à tirer

Dans le dur, et encore marqué par le Mondial 2023, les Bleus ont tout de même terminé à la deuxième place. Avant de s'offrir un succès de prestige contre les All Blacks puis d'enchaîner sur une victoire dans le 6 Nations 2025. Alors oui, c'est la première fois sous Galthié que l'équipe de France enchaîne quatre défaites. Mais on connait le contexte dans lequel s'est jouée la tournée. Tout comme on sait qu'il manque de nombreux éléments dans les rangs tricolores à l'heure actuelle. Et non des moindres. Des joueurs comme Antoine Dupont, Ollivon, Mauvaka, Cros. Des leaders de combat mais aussi des hommes capables de faire basculer une rencontre sur une action. Naufrage ou analyse trop hâtive ? Le regard lucide d’Anthony Jelonch après la défaite face aux BoksSans eux, et avec un faible temps de préparation et une expérience inférieure à celle de l'adversaire, les protégés de Galthié ont été dans le match pendant plus d'une heure. Avant de craquer dans le money time. On ne peut pas parler de naufrage, même si le score aurait pu être plus lourd sans les points laissés en route par Sacha Feinberg-Mngomezulu. Néanmoins, on ne peut pas non plus se cacher derrière les absents et le manque de rythme au niveau international. Cette rencontre, comme celle perdue contre l'Irlande, doit servir à faire grandir le groupe (et le staff), en vue du prochain 6 Nations. Et de la Coupe du monde 2027. Car c'est maintenant que ce rendez-vous se prépare.

Le pari risqué mais nécessaire de Galthié

Et Galthié a toutes les raisons de donner du temps de jeu à de jeunes éléments. En prenant le risque de perdre certaines rencontres. Il est essentiel pour l'équipe de France d'avoir deux groupes compétitifs pour le Mondial. Ne serait-ce que pour palier aux éventuelles blessures qui pourraient toucher des cadres comme cela avait été le cas en 2023 (Ntamack, Marchand, Dupont). Mais aussi pour donner du temps de jeu à des joueurs qui auront un rôle à jouer en 2027 lors d'une Coupe du monde qui comptera un match de plus en raison du nouveau format. On sait le sélectionneur fan de datas. Et ce n'est clairement pas quelque chose qu'il n'anticipe pas.

Tous les sélectionneurs sont dans le même cas. Du côté du Néo-Zélandais Scott Robertson, on cherche à avoir quatre joueurs à chaque poste. Quant au Sud-Africain Erasmus, il veut carrément deux équipes entières capables de jouer la finale de la Coupe du monde. Le vivier tricolore est certes très fourni, mais pas à tous les postes. Sans parler du fait qu'il n'y a que 11 matchs internationaux dans l'année pour répartir le temps de jeu. Une stratégie, assumée mais aussi imposée par les absences, qui pourrait porter ses fruits en 2027. Mais aussi lors des prochaines rencontres face aux Fidji puis contre l'Australie. Sous peine, cette fois-ci, de se poser de sérieuses questions sur la progression des Bleus dans leur ensemble.

Les prochains défis : Fidji et Australie

Lors des deux prochaines rendez-vous, on s'attend à voir des Tricolores qui ne lâchent rien jusqu'à la dernière seconde. Une attitude qui a fait leur force lors de nombreux matchs par le passé et qui leur a permis de remporter des victoires en "refusant la défaite", pour reprendre les mots du sélectionneur. On veut revoir cette grinta. De la part des titulaires, mais aussi des finisseurs. Lesquels ont semblé manquer de mordant face à l'Afrique du Sud samedi dernier. Alors qu'ils faisaient aussi partie des points forts du XV de France avec des éléments capables d'apporter un regain d'énergie. XV de France. ''Notre collectif devra être meilleur'', pas de relâchement permis face aux Fidji : après la frustration, la réactionDes qualités qui sont toujours présentes chez les Bleus mais qui étaient sans doute encore en sommeil lors du premier test. Et quoi de mieux qu'une rencontre face à des Fidjiens morts de faim pour réveiller les instincts de tueur des Français. Face aux Fidji, il faudra être à la fois précis et inspirés en attaque. Mais aussi agressifs en défense sous peine d'être punis. Quant à la rencontre face à l'Australie, elle est idéale pour terminer cette tournée. Les Wallabies joueront certes leur dernière rencontre de l'année. Mais ils ont montré un énorme mental et des ressources physiques impressionnantes durant chacun de leurs matchs en 2025. Remportant de très belles victoires au passage. Aux Français de "matcher" cette énergie pour les priver d'un premier succès en France depuis 2016.