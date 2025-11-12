XV de France. ''Notre collectif devra être meilleur'', pas de relâchement permis face aux Fidji : après la frustration, la réaction

Patrick Arlettaz revient sans filtre sur la défaite contre les Boks, pointe ce qui a manqué au XV de France et prévient : face aux Fidji, le moindre relâchement pourrait faire très mal.

Une frustration partagée

Patrick Arlettaz ne cache pas sa déception après la défaite contre l'Afrique du Sud (17-32) à Saint-Denis. L'entraîneur de l'attaque du XV de France aurait aimé affronter les champions du monde un peu plus tard dans la tournée, histoire de monter en puissance. Alldritt de retour, Ntamack conforté : La compo probable du XV de France face aux magiciens des Fidji

Mais l’envie de les battre était bien là : "Nous sommes tous déçus et frustrés, évidemment." Un sentiment partagé par beaucoup, tant les Bleus ont parfois semblé proches de faire douter les Boks.

Des regrets, mais aussi des motifs d’espoir

Sans vouloir refaire le match, Arlettaz pointe deux manques via Rugbyrama : "On manque d’alternance sur les lancements en première période, de réalisme sur la seconde." Ce déficit a coûté cher dans un match aussi exigeant. A ce niveau, où les occasions sont rares, il faut marquer des points dès qu'on le peut. Danger pour les Bleus : pourquoi ces deux derniers match de novembre sont primordiaux pour le Mondial 2027 ?

Malgré ce manque d'efficacité, tout n’est pas à jeter, loin de là. "On est en progrès sur le jeu aérien", note le technicien, soulignant des ballons gagnés en attaque face à une des références mondiales du secteur. Un axe de travail devenu clé : "Il faut que ça fasse partie de notre petite armada."

Attention aux Fidji : pas de relâchement permis

Pas le temps de gamberger : les Fidji arrivent. Et Arlettaz n’a aucun doute sur la difficulté à venir : "Il faudra mettre de l’ordre parce qu’ils excellent dans le désordre." Le moindre relâchement pourrait se payer cash comme cela a été le cas en fin de partie face à l'Afrique du Sud.

L’opposition de style s’annonce passionnante à Bordeaux, entre une équipe de France structurée et des Fidjiens capables de renverser un match en deux temps trois mouvements. "Notre collectif devra être meilleur que le leur." Un message clair envoyé au groupe. Le XV de France crucifié, mais comment les Springboks ont renversé les Bleus ?D'autant que les Fidjiens ne sont plus aussi déstructurés que par le passé. Leurs meilleurs joueurs évoluent dans les plus grands championnats. Et certains font partie des références à leur poste. Pas question de prendre ce test-match à la légère : samedi soir, c’est bien un bras de fer rugbystique de haut niveau qui attend les Bleus.