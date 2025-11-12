XV de France. ''Notre collectif devra être meilleur'', pas de relâchement permis face aux Fidji : après la frustration, la réaction

Une frustration partagée
Patrick Arlettaz ne cache pas sa déception après la défaite contre l'Afrique du Sud (17-32) à Saint-Denis. L'entraîneur de l'attaque du XV de France aurait aimé affronter les champions du monde un peu plus tard dans la tournée, histoire de monter en puissance.Alldritt de retour, Ntamack conforté : La compo probable du XV de France face aux magiciens des Fidji
Mais l’envie de les battre était bien là : "Nous sommes tous déçus et frustrés, évidemment." Un sentiment partagé par beaucoup, tant les Bleus ont parfois semblé proches de faire douter les Boks.
Des regrets, mais aussi des motifs d’espoir
Sans vouloir refaire le match, Arlettaz pointe deux manques via Rugbyrama : "On manque d’alternance sur les lancements en première période, de réalisme sur la seconde." Ce déficit a coûté cher dans un match aussi exigeant. A ce niveau, où les occasions sont rares, il faut marquer des points dès qu'on le peut.Danger pour les Bleus : pourquoi ces deux derniers match de novembre sont primordiaux pour le Mondial 2027 ?
Malgré ce manque d'efficacité, tout n’est pas à jeter, loin de là. "On est en progrès sur le jeu aérien", note le technicien, soulignant des ballons gagnés en attaque face à une des références mondiales du secteur. Un axe de travail devenu clé : "Il faut que ça fasse partie de notre petite armada."
Attention aux Fidji : pas de relâchement permis
Pas le temps de gamberger : les Fidji arrivent. Et Arlettaz n’a aucun doute sur la difficulté à venir : "Il faudra mettre de l’ordre parce qu’ils excellent dans le désordre." Le moindre relâchement pourrait se payer cash comme cela a été le cas en fin de partie face à l'Afrique du Sud.
L’opposition de style s’annonce passionnante à Bordeaux, entre une équipe de France structurée et des Fidjiens capables de renverser un match en deux temps trois mouvements. "Notre collectif devra être meilleur que le leur." Un message clair envoyé au groupe.Le XV de France crucifié, mais comment les Springboks ont renversé les Bleus ?D'autant que les Fidjiens ne sont plus aussi déstructurés que par le passé. Leurs meilleurs joueurs évoluent dans les plus grands championnats. Et certains font partie des références à leur poste. Pas question de prendre ce test-match à la légère : samedi soir, c’est bien un bras de fer rugbystique de haut niveau qui attend les Bleus.
noComment
le discours d'arlettaz est juste mais limité: si le jeu tricolore a failli, c'est aussi que le cadre posé par les entraîneurs ne permet pas la liberté. On a vu 3 ou 4 mouvements intéressants dont l'impro de Ramos sur son coup de pied pour Penaud, des mouvements où les deux ailiers se sont retrouvés proches mais la défense afsud a été plus rapide.
Si la seule proposition de jeu travaillée est celle présentée samedi dernier, le match contre les fidjiens risque de piquer fort ...
Amis à Laporte
Mêlée, touche, mauls déficients, mais c'est bon, il y a une légère amélioration sur les ballons hauts... Arlettaz à Mach 8 dans l'hyperespace...
potemkine09
"Il faudra mettre de l’ordre parce qu’ils excellent dans le désordre."
Euh.... et nous on n'est pas excellent dans le désordre ? Ce n'est pas une force traditionnelle des joueurs français? Ce n'est pas une force du Stade ou de l'UBB ?
Cette phrase résume pour moi tout l'échec d'avoir mis Arlettaz en charge de l'attaque de l'EdF.