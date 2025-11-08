Une plainte déposée pour ''escroquerie en bande organisée'' à 27 millions € après la Coupe du monde 2023

Une Coupe du monde éclatante... mais une note salée
Le succès populaire de la Coupe du monde 2023 en France est indéniable. Stadier, ambiance, affluence : tous les voyants étaient au vert. Sauf qu’en coulisses, l’affaire des hospitalités vire à la catastrophe.
Selon L’Équipe, une plainte aurait été déposée fin septembre par le GIP France 2023 et le GIE — structures dans lesquelles la FFR est majoritaire — contre la société Daimani et trois de ses dirigeants pour escroquerie en bande organisée. La facture serait lourde : 27 millions d’euros HT.
Des dirigeants dans le viseur
La plainte viserait deux entités juridiques (Daimani Holding AG et Daimani France) et trois personnalités : Andreas Truttenbach, présenté comme le garant financier du groupe ; Max Müller, haut placé dans toutes les filiales ; et Pascal Portes, ancien joueur de tennis français et DG de Daimani France.
Toujours selon L’Équipe, la société n’aurait jamais respecté ses engagements financiers malgré plusieurs rééchelonnements accordés avant l’événement.
Des choix qui interrogent
Le marché des hospitalités — ces offres VIP ultra-rentables — aurait été confié par Claude Atcher à Daimani, sans appel d’offres clair, sans validation formelle par le conseil d’administration, et surtout sans garantie bancaire sérieuse.
Résultat : dès la Coupe du monde terminée, Daimani France s’est placée en liquidation judiciaire. La holding suisse aurait suivi le mouvement... après avoir continué à vendre des offres pour l’Euro 2024 et les JO de Paris.
Une affaire qui fait tâche
Face à cette "insolvabilité organisée", selon les termes rapportés par L’Équipe, la FFR a décidé de passer au pénal, consciente des limites du bras de fer juridique engagé jusque-là. Une nouvelle mêlée, cette fois en dehors du terrain, vient de s’engager.
AKA
Incroyable! Quand j’avais dit que l’on allait trouver des cadavres dans les armoires de la Fédé je ne pensais pas que c’en était à ce niveau, cela devient « Hitchcockien »!
Amis à Laporte
Tiii tiii tiii tiii tiii !!!
potemkine09
Cela ne va pas être simple de récupérer quelques picaillons, mais si au moins quelques pourris qui se sont gavés sont condamnés c'est déjà ça... Mais dans combien de temps? 5 ans? 10 ans? Il y a vraiment une grosse réforme à faire de ce côté là pour accélérer la Justice, car ceux qui ont les moyens arrivent à repousser encore et encore les jugements.
lebonbernieCGunther
@Yonolan va nous régaler de ses explications! J'en devine déjà en grande partie les grandes lignes et les principaux acteurs...