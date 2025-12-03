Les Bleus ''épargnés'', pas de 'groupe de la mort' ? Les poules de la Coupe du monde 2027 connues

Le tirage 2027 est connu : six poules, des chocs partout, et un groupe E où les Bleus devront être sérieux d’entrée. On vous explique pourquoi.

Le tirage au sort de la Coupe du monde masculine 2027 a rendu son verdict depuis l’Australie, dévoilant les six poules de quatre équipes du nouveau format élargi. La France se retrouve dans la poule E, en compagnie du Japon, des États-Unis et des Samoa.

Les All Blacks et une poule A explosive

Les All Blacks seront attendus au sein de la poule A avec l’Australie, le Chili et Hong Kong Chine ; l’Afrique du Sud tombe avec l’Italie, la Géorgie et la Roumanie ; tandis que l’Angleterre partage la poule F avec le pays de Galles, les Tonga et le Zimbabwe.

L’Argentine fait face aux Fidji, à l’Espagne et au Canada en poule C, et l’Irlande hérite d’un groupe dense avec l’Écosse, l’Uruguay et le Portugal.

Un tirage plus subtil qu’il n’y paraît

Au premier coup d’œil, la poule E des Bleus peut sembler abordable, mais le contexte nuance tout. Le Japon garde un rugby très mobile, souvent sous-estimé entre deux cycles. Les États-Unis auront à coeur de monter en puissance en vue de la Coupe monde 2031. Et les Samoa, toujours imprévisibles, restent capables de jouer les trouble-fêtes lorsque l’intensité monte.

Ce tirage révèle aussi un équilibre général différent de 2023 : davantage de nations émergentes mieux réparties, moins de « poules de la mort » identifiées et un tableau final qui dépendra fortement du classement des meilleurs troisièmes — une nouveauté tactique majeure de cette édition.

Pour le XV de France, cette poule impose un début de tournoi sérieux où il faudra gérer le temps de jeu des titulaires sans délaisser les finisseurs. Le Japon peut poser des problèmes sur le tempo, les Samoa dans le combat, tandis que les États-Unis n'auront rien à perdre.

Vers un Mondial plus ouvert

Pour la compétition, ces poules confirment que World Rugby veut un Mondial plus ouvert : chaque équipe peut viser un huitième de finale, et chaque match comptera dans la lutte aux quatre troisièmes repêchés. Pour certains, le groupe de l'Afrique du Sud avec l'Italie et la Géorgie est l'un des plus relevés.

Mais à vrai dire, il y aura des matchs ouverts et d'autres plus disputés au sein de chaque poule. Surtout, il reste deux ans pour se préparer. Et il n'est pas impossible qu'une équipe dans le dur comme le Pays de Galles retrouve des couleurs en 2027. L'inverse peut aussi se produire. La forme du moment n'est jamais celle d'une Coupe du monde.

Le compte à rebours vers Perth commence maintenant.

Place désormais à la préparation, au calendrier des rencontres début 2026… et au compte à rebours vers Perth pour l’ouverture le 1er octobre 2027.