RUGBY. Gourgues, Nouchi, etc. Quelles solutions pour dynamiser le XV de France ?

Alors que le XV de France s’enfonce dans la morosité, plusieurs solutions pourraient permettre aux Bleus de se redonner confiance contre l’Australie.

L’ultime étape. Le XV de France jouera son dernier test d’automne face à l’Australie, samedi 22 novembre (22h10), au Stade de France. Les Bleus sortent d’une défaite glaçante face à l’Afrique du Sud (17-32) et d’une victoire éprouvante face aux Fidji (34-21) qui obligent Fabien Galthié et ses joueurs à se remobiliser. Quelles éclaircies sont possibles pour le week-end prochain.

La charnière reconduite

Premièrement, Romain Ntamack devrait être reconduit en 10. Excellent à Toulouse depuis le début de saison, l’ouvreur ne montre absolument pas le même visage en sélection, sur ces deux premières rencontres automnales tout du moins. Malgré cela, Fabien Galthié lui a réitéré sa confiance, à lui et au demi de mêlée Maxime Lucu.

Selon le Midi Olympique, le sélectionneur du XV de France a fait l’éloge de sa charnière, qu’il a jugé “très bonne” contre les Fidji. “Max Lucu, dans un contexte très difficile, car il faut prendre en compte l’adversité, a eu un match très compliqué à gérer, mais a su jouer juste. Et puis Romain s’est énormément employé en défense, il a travaillé pour le jeu. C’est vrai que dans cette période difficile, on l’a plus vu en défense qu’en attaque”, confiait Fabien Galthié. À la vue de ces déclarations, il paraitrait incohérent de voir Maxime Lucu et Romain Ntamack être écartés face à l’Australie.

Une belle occasion au centre ?

Ensuite, certains trois-quarts pourraient aussi être reconduits. Auteur d’un doublé, Nicolas Depoortère devrait logiquement profiter des nombreuses blessures à son poste pour être titularisé comme second centre. En 12, plusieurs solutions se présentent. La sécurité et l’envie de continuité inciteraient Gaël Fickou à reprendre place au cœur de l’attaque. Toutefois, certains nouveaux visages pourraient tenter leur chance.

En l’absence de Yoram Moefana, titulaire naturel au poste, d’autres candidats s’annoncent comme Fabien Brau-Boirie ou Kalvin Gourgues, deux joueurs nés en 2005. Pour le Palois, il colle parfaitement au modèle d’un 12, comme l’imagine Fabien Galthié. Défenseur généreux, il est aussi habile en attaque et montre un caractère remarquable. Le Toulousain, lui, ne se cache pas au plaquage, mais c’est bien avec ses appuis qu’il se fait remarquer. Remuant, intelligent et technique, il émerveille la Ville rose depuis plusieurs semaines.

Pour ce qui est du triangle arrière, on voit mal Thomas Ramos lâcher son numéro 15. Le natif de Mazamet est sans doute le meilleur joueur des lignes arrière de ce rassemblement. Ensuite, les deux feu-follets Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey n’ont pas été en vue contre les Fidji, mais il reste difficile de leur reprocher quelque chose. Les Bleus n’ont pas eu la possession face aux Océaniens et ces derniers coupaient les extérieurs. S’ils sont écartés face aux Wallabies, cela n’aurait rien d’une sanction.

Le pack remis en question

Face aux Flying Fijians, il y a eu deux gros points noirs : la discipline et la défense. En conquête, le XV de France a fait forte impression et cette réussite est à attribuer, en partie, à l’excellence de Charles Ollivon dans les airs. Pour prendre encore un peu plus d’expérience en 4, le Toulonnais pourrait postuler de nouveau sur la feuille de match. À côté de lui, Romain Taofifenua n’a pas été à son aise et Jimi Maximin pourrait prendre sa place sur la feuille de match. De toute manière, les retours de Thibaud Flament et Emmanuel Meafou amèneront sûrement les deux Toulousains à être titulaires.

En première ligne, les deux piliers ont fait office de bons élèves. Jean-Baptiste Gros culminait à 16 plaquages complétés, pour un loupé. Régis Montagne a réalisé 9 étreintes et son seul raté a été sur le second essai fidjien. Julien Marchand a fait bonne impression, avec un 100 % en touche. Toutefois, aucune hiérarchie claire ne s’impose hormis pour le Toulousain qui devrait conserver le numéro 2.

En troisième ligne, les joueurs alignés ont tous été bons, mais à différents niveaux. Anthony Jelonch est sans doute le meilleur Français sur cette tournée, pour ne pas dire le seul au niveau sur les deux rencontres. Grégory Alldritt n’a pas brillé, mais ne s’est pas rendu coupable. Néanmoins, le vivier sur cette ligne est si profond que Fabien Galthié pourrait encore renouveler ses joueurs.

Oscar Jégou continue d’impressionner. Il devrait être confirmé, au moins sur la feuille de match. Des nouveaux talents seront sans doute présents, sur le banc a minima. Par exemple, intégrer Esteban Capilla ou Lenni Nouchi aux Bleus serait une idée bienvenue. L’Héraultais est un joueur épatant chez les Cistes depuis plusieurs mois, au point que le MHR n’a plus le même visage avec et sans lui. Pour le Bayonnais, il peut paraître un peu tendre, mais sa capacité à faire vivre le ballon est une dimension qui a manqué aux Tricolores, sur les deux dernières rencontres.

Contre les Wallabies, il n’y a pas besoin de tout recommencer, mais Fabien Galthié a l’occasion de renouveler son effectif, pour apporter un peu de sang neuf. En l’absence de certains cadres, des jeunes joueurs pourraient acquérir une belle confiance, s’ils venaient à disputer quelques minutes. Désormais, la principale question reste de savoir quel plan de jeu veut appliquer le sélectionneur et son staff. Ça, il est difficile de le savoir avant la rencontre.

