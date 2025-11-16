RUGBY. Gourgues, Nouchi, etc. Quelles solutions pour dynamiser le XV de France ?

L’ultime étape. Le XV de France jouera son dernier test d’automne face à l’Australie, samedi 22 novembre (22h10), au Stade de France. Les Bleus sortent d’une défaite glaçante face à l’Afrique du Sud (17-32) et d’une victoire éprouvante face aux Fidji (34-21) qui obligent Fabien Galthié et ses joueurs à se remobiliser. Quelles éclaircies sont possibles pour le week-end prochain.
La charnière reconduite
Premièrement, Romain Ntamack devrait être reconduit en 10. Excellent à Toulouse depuis le début de saison, l’ouvreur ne montre absolument pas le même visage en sélection, sur ces deux premières rencontres automnales tout du moins. Malgré cela, Fabien Galthié lui a réitéré sa confiance, à lui et au demi de mêlée Maxime Lucu.
Selon le Midi Olympique, le sélectionneur du XV de France a fait l’éloge de sa charnière, qu’il a jugé “très bonne” contre les Fidji. “Max Lucu, dans un contexte très difficile, car il faut prendre en compte l’adversité, a eu un match très compliqué à gérer, mais a su jouer juste. Et puis Romain s’est énormément employé en défense, il a travaillé pour le jeu. C’est vrai que dans cette période difficile, on l’a plus vu en défense qu’en attaque”, confiait Fabien Galthié. À la vue de ces déclarations, il paraitrait incohérent de voir Maxime Lucu et Romain Ntamack être écartés face à l’Australie.
Une belle occasion au centre ?
Ensuite, certains trois-quarts pourraient aussi être reconduits. Auteur d’un doublé, Nicolas Depoortère devrait logiquement profiter des nombreuses blessures à son poste pour être titularisé comme second centre. En 12, plusieurs solutions se présentent. La sécurité et l’envie de continuité inciteraient Gaël Fickou à reprendre place au cœur de l’attaque. Toutefois, certains nouveaux visages pourraient tenter leur chance.
En l’absence de Yoram Moefana, titulaire naturel au poste, d’autres candidats s’annoncent comme Fabien Brau-Boirie ou Kalvin Gourgues, deux joueurs nés en 2005. Pour le Palois, il colle parfaitement au modèle d’un 12, comme l’imagine Fabien Galthié. Défenseur généreux, il est aussi habile en attaque et montre un caractère remarquable. Le Toulousain, lui, ne se cache pas au plaquage, mais c’est bien avec ses appuis qu’il se fait remarquer. Remuant, intelligent et technique, il émerveille la Ville rose depuis plusieurs semaines.
Pour ce qui est du triangle arrière, on voit mal Thomas Ramos lâcher son numéro 15. Le natif de Mazamet est sans doute le meilleur joueur des lignes arrière de ce rassemblement. Ensuite, les deux feu-follets Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey n’ont pas été en vue contre les Fidji, mais il reste difficile de leur reprocher quelque chose. Les Bleus n’ont pas eu la possession face aux Océaniens et ces derniers coupaient les extérieurs. S’ils sont écartés face aux Wallabies, cela n’aurait rien d’une sanction.
Le pack remis en question
Face aux Flying Fijians, il y a eu deux gros points noirs : la discipline et la défense. En conquête, le XV de France a fait forte impression et cette réussite est à attribuer, en partie, à l’excellence de Charles Ollivon dans les airs. Pour prendre encore un peu plus d’expérience en 4, le Toulonnais pourrait postuler de nouveau sur la feuille de match. À côté de lui, Romain Taofifenua n’a pas été à son aise et Jimi Maximin pourrait prendre sa place sur la feuille de match. De toute manière, les retours de Thibaud Flament et Emmanuel Meafou amèneront sûrement les deux Toulousains à être titulaires.
En première ligne, les deux piliers ont fait office de bons élèves. Jean-Baptiste Gros culminait à 16 plaquages complétés, pour un loupé. Régis Montagne a réalisé 9 étreintes et son seul raté a été sur le second essai fidjien. Julien Marchand a fait bonne impression, avec un 100 % en touche. Toutefois, aucune hiérarchie claire ne s’impose hormis pour le Toulousain qui devrait conserver le numéro 2.
En troisième ligne, les joueurs alignés ont tous été bons, mais à différents niveaux. Anthony Jelonch est sans doute le meilleur Français sur cette tournée, pour ne pas dire le seul au niveau sur les deux rencontres. Grégory Alldritt n’a pas brillé, mais ne s’est pas rendu coupable. Néanmoins, le vivier sur cette ligne est si profond que Fabien Galthié pourrait encore renouveler ses joueurs.
Oscar Jégou continue d’impressionner. Il devrait être confirmé, au moins sur la feuille de match. Des nouveaux talents seront sans doute présents, sur le banc a minima. Par exemple, intégrer Esteban Capilla ou Lenni Nouchi aux Bleus serait une idée bienvenue. L’Héraultais est un joueur épatant chez les Cistes depuis plusieurs mois, au point que le MHR n’a plus le même visage avec et sans lui. Pour le Bayonnais, il peut paraître un peu tendre, mais sa capacité à faire vivre le ballon est une dimension qui a manqué aux Tricolores, sur les deux dernières rencontres.
Contre les Wallabies, il n’y a pas besoin de tout recommencer, mais Fabien Galthié a l’occasion de renouveler son effectif, pour apporter un peu de sang neuf. En l’absence de certains cadres, des jeunes joueurs pourraient acquérir une belle confiance, s’ils venaient à disputer quelques minutes. Désormais, la principale question reste de savoir quel plan de jeu veut appliquer le sélectionneur et son staff. Ça, il est difficile de le savoir avant la rencontre.
Pancho34
Le meilleur 3eme ligne du début de saison est à zéro sélections un certain Esteban.
Meafou a énormément de mal depuis la fin de saison dernière et il est titulaire ????.
Aldegheri se fait defoncer depuis le début de saison il est sélectionné.
Jalibert comme nouchi sont blessés.
Le problème de Galthie hormis qu'il se prend pour un dictateur , c'est son absence de remise en question.
Certains joueurs ont des passes droits.
Ces choix sont hallucinants comment Capilla est à 0 sélection c'est aberrant.
Gailleton, Brau Boirie sont extra depuis le début de saison pourquoi ne pas les mettre sur le terrain ensemble ils ont des automatismes.
Il l'a fait avec Moefana et Deportere.
Bref il va encore se planter en 2027.
On a des supers techniciens mais on est les seuls à ne jamais avoir tenter un sélectionneur étranger un Schmidt ferait un boulot énorme pour moi.
On a des 1, 2, 4, 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 et 15 de grands talents le gros soucis c'est l'axe droit 3 5 la on a pas beaucoup de choix.
P243151
Je peux me tromper mais fickou dans 2 ans il sera rincer alors autant commencer à construire avec des jeunes …..
Amis à Laporte
Défaite consternante plus que glaçante, non ?
Jak3192
Dynamiser le XV de France ?
Virer fg pseudocoach
et remettre l'autre moustachu,
le vieux 😅
Comme en cuisine,
c'est pas produits qui sont mauvais,
c'est le cuistot 🤭
Amis à Laporte
Des joueurs pour dynamiser, Galthié pour dynamiter ?
Guit333
Les joueurs n’y changeront rien, c’est le système de jeu qu’il faut revoir.
noComment
il y a clairement un problème dans le jeu d'attaque, des consignes qui pèsent et un gel des initiatives individuelles profitables ( que dire des 3 passes au pied utiles contre les bocks et stériles contre les fidji; que penser des perpétuels retours dans le terrain en passant devant les copains et le nez des défenseurs pour caricaturer les deux ailiers pourtant d'ordinaire capables de vraies différences dans leur couloir mais qui ont persisté à faire des travers sur les rares ballons touchés ... sans oublier les coups de pied de dégagement de lucu qui pourtant chez lui a pas mis la défense dans de bonnes situations ... )
Jak3192
Non non
"... qu'il faut voir" 😄
lebonbernieCGunther
"Quelle solutions pour dynamiser le XV de France"? Droguer Galthié! Si possible avec un produit euphorisant qui le sorte de sa torpeur. Sinon, on pourra mettre qui on veut, ça changera rien...
Jak3192
Il en prend déjà 😄
Mais ça ne fonctionne qu'après le match, à la conf' de presse 😂
T'as pas remarqué son regard éberlué et son discours lunaire ?
potemkine09
Et confier l'attaque à quelqu'un d'autre qu'Arlettaz! Est-ce que l'USAP a jamais été reconnu pour son jeu d'attaque ? Au delà de lui, c'est autour qu'il y a des fautes de casting. Exit Sempéré, exit Jeanjean.
Je peux croire que FG soit un bon entraineur, mais quand il est bien entouré. On le sait que ce n'est pas un bon meneur d'hommes, il lui faut de bons adjoints pour compenser. Au combat, FG aurait toutes les chances de se prendre une balle dans le dos dans le premier quart-d'heure.
Jak3192
Un "bon" entraîneur (🙄) n'est pas forcément un bon coach sur le terrain le jour du match.
Et lui bon entraineur... 😔
Ce qu'il propose en match est le résultat de ce qui est bossé à l'entraînement. Et vu ce qu'on voit (redondance 🤭)...
Bon entraineur, non
Coach de match...
Dès que le match est engagé faut savoir OBSERVER l'évolution du jeu.
Observer n'est pas regarder ce qu'il se passe et constater.
Observer, c'est être capable d'analyser immédiatement et rapidement,
pas être assis dans le stade comme un pekin lambada à être content ou mécontent.
Et dudule, rien des 2 ne fonctionne.
potemkine09
Il a quand même eu des résultats comme entraîneur, que ce soit au SF ou au MHR, on ne peut pas lui retirer ça. Et au début, il a sorti l'EdF d'un marasme qui durait depuis un bail.
lebonbernieCGunther
En EDF, sa grande chance est d'être passé après le gloubiboulga de Brunel, on ne pouvait que trouver ça bon. Et même si au début c'était plutôt bien, il n'a pas su se renouveler.
lebonbernieCGunther
Je pense que ses adjoints sont là pour meubler. On les entend jamais, je crois pas qu'il y ait de débat contradictoire en interne sur le fond de jeu (ça aurait fuité), et ça explique peut-être le départ, en bloc, de l'ancienne équipe. Bref, ils sont aux ordres, comme les joueurs. Seul Galthié, qui déteste qu'on le contredise, est aux manettes. Si ça se trouve, il gère aussi la bouffe, le ménage dans les chambre, les programmes TV du soir...etc... En clair, je le sens incapable de déléguer des responsabilités et encore moins des décisions car il ne fait confiance à personne et seul son avis compte. D'ailleurs, s'il pouvait brancher un joystick dans le Q de ses joueurs pour mieux les télécommander, il le ferait. Ca le rassurerait. Pour son staff, c'est déjà le cas...
potemkine09
Si tu as raison, alors le seul espoir s'appelle Dupont.
lebonbernieCGunther
Dupont, j'adore, forcément, mais le "jeu" de Galthié repose trop sur lui. Il le fait surjouer, le le surutilise. Tout repose sur lui, l'équipe joue pour lui alors que ça devrait être l'inverse. J'aime pas du tout comment il l'emploie.
potemkine09
Je pense surtout que c'est le seul qui peut l'ouvrir et forcer Galthié à changer son plan de jeu. Galthié n'osera jamais s'en débarrasser, comme il le fait avec tous ceux qui vont contre lui
jujudethil
Je l’ai déjà fait remarquer à plusieurs reprises, Galtier pose un plan de jeu et selon la physionomie du match Dupont l’adapte et Galtier la boucle.
lebonbernieCGunther
Ca peut être une piste, en effet.
Barraka
L'USAP avec Arlettaz, c'était pas moche en attaque de mémoire.
Maintenant est-ce que c'est la même chose d'organiser l'attaque au niveau international ou en club...
potemkine09
Entre pas moche et beau, il y a une belle nuance 😊
Barraka
Je n'ai pas vu beaucoup de leurs matchs, mais de mémoire ça envoyait pas mal de jeu pour une équipe de bas de tableau.
Certes avec une pléthore de joueurs du pacifique, ça aide.
lebonbernieCGunther
Arlettaz, il s'écrase devant FG, comme tout le monde à Marcoussis. Il faut quelqu'un qui impose sa vison de jeu, ou à minima, qui cherche à le convaincre que... et ça, j'y crois pas. Il faudrait que ça vienne des joueurs, que quelques cadres montent au créneau pour lui dire que son plan est foireux et qu'on peut faire mieux. Les derniers à avoir eu le courage de se dresser face au Caudillo-sélectionneur (Brunel à l'époque, dans l'ombre de Bernie), ce sont les clermontois, Parra et Lopez en tête, mais ils se sont vite faits recadrés (surtout Lopez qui avait osé dire "on travaille mal").
Barraka
Je ne sais pas si c'est la terreur à Marcoussis. Du point de vue des joueurs qui ont connu les époques précédentes, ils ne regrettent pas l'époque des clans de joueurs.
Arlettaz et FG, j'ai plutôt l'impression qu'ils s'entendaient bien après le 2nd essai de Depoortère, qui devrait récompenser le travail d'Arlettaz surtout.
Galthié a déjà accepté de changer le style de jeu, j'en veux pour preuve le match à Twickenham en début d'année, mais pas sûr que le résultat l'ait convaincu alors que l'abus de coups de pieds en profondeur a bien marché la saison dernière. C'est bien plus mitigé en début de tournée et j'ai senti LBB frustré sur une situation de surnombre ou Ramos décide de jouer au pied.
fredo69007
A moins n avis la compo est déjà calé sauf forfait
Gros-Marchand-Montagne
Flament-Meafou
Jelonch-Aldritt-Ollivon
Lucu-NTK
BB-Fickou-Depoortere-Penaud
Ramos
Lamothe-Neti-Laclayat-Maximin-Auradou-Jegou
Jauneau-Gailleton ou Gourgues
ULYSSE 689
Jegou pourrait être titulaire. Il a montré l'utilité d'un 3eme ligne coureur.
Barraka
Cramont est blessé ?
A voir si Neti ne va pas être cité avec son déblayage sur la percée d'Alldritt
fredo69007
Je trouve que Lamothe fait une entrée intéressante tout comme Laclayat d ailleurs ça mérite de les revoir...Si Neti cité ben y a Erdoccio de tte facon
ULYSSE 689
Laclayat pas très ce serein en mêlée. A noter le temps de jeu de Montagne qui a bien tenu la baraque, bien que pris en faute sur l'essai du 13 fidjien. Il était sans doute cramé.ceci explique cela
Barraka
Ils font une bonne rentrée, mais faut aussi prendre en compte la différence de niveau entre les fijiens et les boks.
jujudethil
Cramont fait du bon boulot au stade toulousain, mais au niveau international il est encore un petit peu tendre
Barraka
Je suis d'accord et je ne comprends pas pourquoi Lamothe n'a pas été choisi face aux boks, mais si le staff reste logique avec ses choix (rien n'est moins sûr..) il devrait remettre Cramont.
Jak3192
Tu peux mettre les meilleurs joueurs de l'univers passé, présent, futur, il arrivera à les faire déjouer 😂
jujudethil
Oui c’est vrai, d’ailleurs il est prévu qu’il tente de mettre Marchand en 15.
fredo69007
Pas la compo que j aimerai voir mais la quasi certaine...j ai même osé Maximin plutôt que Tao mais il est capable de le maintenir c'est pour dire...
Jak3192
Prends qui tu veux, les meilleurs à leur poste,
il mettra en place un système de jeu à la mord moi le bout ou un truc imbuvable et imbitable ou les gonzes ne sauront plus quoi faire du ballon.
Appelle le pour lui donner des conseils de compo😅
Si dans la foulée tu peux lui glisser qu'il se vautre avec ses circonvolutions psycho pathologiques...
... ou mieux, dis lui que c'est une brêle 🤣