Le XV de France à l'épreuve des All Blacks : le programme des Bleus en 2026

Les Bleus vont découvrir le nouveau format du championnat des nations 2026 avec une rencontre face aux All Blacks le 4 juillet 2026, voici le calendrier.

Ce sont les grands débuts de ce nouveau format des tournées d’été et d'automne. Désormais, les meilleures nations du rugby mondial s’affronteront lors du Championnat des Nations, un tournoi composé de six rencontres qui se concluront par une phase finale.

Ce lundi, la Nouvelle-Zélande a publié son calendrier pour l’édition 2026, avec une première rencontre face aux XV de France le 4 juillet prochain.

Les All Blacks recevront également deux nations du nord avant de se déplacer à trois reprises en Europe, et de jouer une rencontre finale.

All Blacks - France, le choc qui se déroulera une semaine après la finale de Top 14

Une fois n’est pas coutume, Fabien Galthié devra composer avec un calendrier international pas forcément à son avantage. La phase finale du Top 14 se chevauche avec cette nouvelle "tournée d’été".

Ainsi, la rencontre face aux All Blacks, prévue le 4 juillet, se déroulera une semaine après la finale du Top 14, programmée le 27 juin. On peut donc imaginer que les joueurs issus des quatre clubs demi-finalistes ne seront pas prêts à disputer ce premier match du Championnat des Nations 2026, et c’est une certitude pour ceux qui iront en finale.

Côté néo-zélandais, ces rencontres auront lieu à l’issue des 16 journées de Super Rugby. Leur débutera en février et se terminera le 30 mai 2026. Ainsi, l’ensemble des forces en présence pourront postuler pour préparer le tournoi et la première rencontre face aux Bleus, le 4 juillet prochain.

First look at the @nationschampionship 2026, you won’t want to miss this one 👀



12 nations, one winner, venues coming soon📍#NationsChampionship pic.twitter.com/qe019uGP65 — All Blacks (@AllBlacks) November 17, 2025

Une finale disputée quatre mois après

Avec la France, l’Italie et l’Irlande, les All Blacks seront défiés sur leurs terres lors du Championnat des Nations 2026. Un premier round musclé pour les hommes du Pacifique, qui prendront, quelques semaines plus tard, l’avion pour la deuxième partie de la compétition en europe.

Pour les Bleus, c'est l'inverse, ils défieront l'Australie le 11 juillet et le Japon le 18 juillet, chez eux, pour conclure ce premier bloc. Enfin, lors de la phase "retour", ce seront les Fidji, l'Afrique du Sud et l'Argentine qui viendront jouer dans l'Hexagone les 8, 15 et 22 novembre 2026.

À l’issue de ces six matchs, les premiers de chaque hémisphère s’affronteront en finale le week-end du 28 au 30 novembre à Londres. Ce format novateur opposera également les cinq autres nations, les unes contre les autres. Ainsi, le 2ᵉ de l’Europe affrontera le 2ᵉ de l’hémisphère sud, et il en sera de même pour toutes les autres équipes.

L’occasion pour toutes les nations de trouver de la continuité lors de ces tournées d’été et d’automne, et de pouvoir composer autour d’un calendrier stable, afin de réduire les inégalités entre les différents championnats.