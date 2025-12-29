Les Springboks chamboulent de nouveau les règles du rugby et prêtent leurs coachs à un club en difficulté !

Pour une durée indéterminée, la fédération sud-africaine a prêté les entraîneurs des Springboks au club des Bulls, en difficulté cette saison.

Imaginez, votre club de cœur a un coup de mou en Top 14. Puis, un jour, William Servat, Laurent Sempéré, Patrick Arlettaz et Shaun Edwards débarquent pour remettre de l’ordre dans tout ça. Nul doute que vous en seriez ravi, mais que d’autres verraient cette situation comme du favoritisme. En Afrique du Sud, les entraîneurs des Springboks viennent néanmoins de faire cette démarche, auprès des Bulls.

Le coup de maître de l'Afrique du Sud : prolongation XXL pour Erasmus, le message est clair

Un renfort de poids

En difficulté, le vice-champion en titre pointe à une bien triste dixième place au classement de l’United Rugby Championship 2025/2026. Pour essayer d’enrayer cette mauvaise dynamique, la Fédération de rugby à XV d’Afrique du Sud a fait un choix fort. Ce vendredi 28 décembre, ils ont décidé d’envoyer quatre entraîneurs de la sélection, sur les neuf en poste actuellement, au soutien du club de Pretoria.

Ainsi, les entraîneurs adjoints des Springboks Felix Jones (attaque) et Jerry Flannery (défense), l'entraîneur des phases de jeu en mouvement Duane Vermeulen et le préparateur physique Andy Edwards rejoignent le staff des Bulls. Ces arrivées se font alors que les Springboks n’ont plus de matchs à jouer avant l’été prochain et le fameux Championnat des Nations, nouvelle compétition de World Rugby.

Si les membres du staff de la sélection peuvent parfois venir dans un club le temps d’un stage de quelques jours, cette initiative reste inhabituelle dans le monde du rugby professionnel. La présence des quatre hommes a été annoncée comme une solution à court terme, sans qu’une durée précise soit évoquée. Elle pourrait se faire “de manière limitée, à distance ou en personne si nécessaire”, d’après un communiqué de la fédération.

''Je sais ce que cela signifie pour les gens ici'', ce prodige des Springboks ferme la porte au Top 14

Les Bulls voient rouge

Chez les Bulls, cette situation est vue d’un très bon œil, en plus de l’apport évident que représentent de telles arrivées chez les entraîneurs. Pour cause, Jake White a quitté le club cet été. Alors que les relations étaient devenues très tendues avec plusieurs joueurs et personnalités du participant à l’URC, l’ancien entraîneur du MHR a décidé de faire ses valises, loin de ces tumultes.

Sur ces dernières années, les Bulls étaient devenus l’étendard du rugby sud-africain. Ils ont notamment atteint la finale d’United Rugby Championship à trois reprises, sur les quatre dernières années. Ils sont le club le plus représenté chez les Springboks, puisque 9 des 36 joueurs appelés par Rassie Erasmus cet automne venaient de Pretoria. Cependant, le départ de Jake White a eu de lourdes conséquences sportives, avec cette fameuse dixième place en URC.

La baisse brutale du niveau de l’équipe du Loftus Versfeld Stadium est inquiétante et le nouveau manager, Johan Ackermann, a donc fait appel à la fédération pour guérir les maux de son équipe. Cette requête a été acceptée cet hiver. Pourtant, les Bulls ne sont même pas la franchise sud-africaine la moins bien classée, les Sharks étant treizièmes au classement général. Mais, alors, pourquoi la formation de Pretoria bénéficie d'un traitement de faveur, par rapport à celle de Durban ?

‘‘Une cicatrice’’ : on a vu le docu sur France – Springboks 2023 et il ne va pas plaire à tout le monde…

Une stratégie globale

Si une telle aide est possible, c’est parce que le rugby sud-africain possède un protocole particulier, qui n’existe pas dans nos contrées. Si une franchise du pays est en difficulté et que ses problèmes peuvent affecter les Springboks, elle peut officiellement demander à bénéficier des ressources de la Fédération d’Afrique du Sud, qu'elles soient humaines ou matérielles. Cette démarche se fait à travers la “collaboration continue de l'organisation avec ses unions membres”.

Ainsi, les Bulls ont formulé une “demande d'assistance dans des domaines techniques spécifiques”, mise en place car ce soutien “reflétait la relation de travail existante entre les Springboks et les franchises”. Ce programme d’entraide directe entre la fédération et les quatre franchises d’URC montre que l’ensemble de l’écosystème du rugby sud-africain est dirigé vers un seul but : atteindre le plus haut niveau de performance au niveau international.

Dans un communiqué officiel, le sélectionneur des Springboks, Rassie Erasmus, justifiait le fait de se séparer, au moins en partie, de quatre de ses neuf entraîneurs avec les mots suivants : “Nous comprenons l'importance d'une relation solide et collaborative entre nos équipes provinciales et les Springboks, car cela profite en fin de compte à l'ensemble du rugby sud-africain.” De son côté, le PDG de SA Rugby, Rian Oberholzer, s'est félicité de cette collaboration et a confirmé qu’il souhaitait soutenir “dans la mesure du possible” ses franchises associées.

RUGBY. Les Springboks en Top 14, la fin de l'exode sud-af' en France ?

Les Springboks avant tout le reste

Ainsi, l’organisation du rugby sud-africain semble en pleine mutation depuis quelques mois. Depuis septembre, la Fédération de rugby à XV d’Afrique du Sud a rejoint la direction de l’URC comme membre à part entière. Elle est donc sur un pied d’égalité avec ses équivalents gallois, irlandais, écossais ou italiens. Une position qui lui permet de mieux conduire sa stratégie de développement et de montrer une grande proximité entre ses clubs et sa sélection, à l’image de ce que l’on peut observer en Irlande, par exemple.

À l’avenir, cette ligne de conduite pourrait permettre aux Springboks d’être encore plus dominants sur la scène internationale. Chez nous, cette méthode de gestion pourrait aider à mettre un peu d’eau dans le vin de certains acteurs du rugby français. Dans l’Hexagone, l'écosystème des clubs est si dominant qu’une telle collaboration avec la fédération paraît impossible.

Si cela arrivait, on peut aisément imaginer qu’un dirigeant ou entraîneur de club, sans viser qui que ce soit en particulier, crierait aussitôt au scandale. La FFR serait sans doute accusée de partialité, à raison, mais serait-ce si grave ? Ainsi, l’Ovalie française ne serait-elle pas frileuse au changement ?

Décryptage. Intraitable, l’Afrique du Sud n’aura laissé aucun espoir à un XV de France pas (encore) au niveau