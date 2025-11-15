Un retour espéré chez les avants pourrait peser dans la stratégie du XV de France face à l'Australie

Touché au genou mais sans lésion, Erdocio relance la concurrence à gauche : Gros débute, Neti attend, et l’Australie pourrait rebattre les cartes.

Pour affronter les Fidji, Fabien Galthié a décidé de titulariser le Toulonnais Jean-Baptiste Gros, avec le Toulousain Rodrigues Neti sur le banc. Mais le staff ne ferme pas la porte à un retour d’Erdocio pour le match contre l’Australie, le 22 novembre. À Montpellier, on se réjouit également : le joueur pourrait être aligné pour le déplacement crucial à Perpignan ce même jour.

Moins grave que prévu pour Erdocio

Baptiste Erdocio avait été touché au genou après le test perdu contre l’Afrique du Sud (17-32). Contraint au forfait pour la réception des Fidji le 15 novembre, le pilier gauche du XV de France a passé des examens rassurants : aucune lésion sérieuse, selon Le Midi Libre.

Le poste de pilier gauche est un point de stabilité majeur en mêlée.

Le choix d’aligner Erdocio face aux Springboks montrait la volonté du staff de miser sur sa forme du moment et sa technique.

De l'émulation en interne

Son forfait redistribue les cartes : Gros apporte davantage d’expérience internationale, tandis que Neti propose un profil plus explosif. Le retour éventuel d’Erdocio pour l’Australie crée un vrai dilemme de rotation entre continuité et projection.

Retenir Erdocio pour l’Australie signifierait que le staff veut lui redonner du temps de jeu rapidement, afin de poursuivre son intégration et son développement. À l’inverse, maintenir Gros dans la continuité permettrait de sécuriser la première ligne à un moment clé de la tournée.

Erdocio face à son destin

Même sans blessure grave, Erdocio doit montrer qu’il peut supporter l’intensité du très haut niveau. Il se retrouve dans une situation où chaque minute à l’entraînement peut peser sur sa place dans la hiérarchie.

De son côté, le MHR respire : son pilier n’est pas out pour plusieurs semaines. S’il n’est pas retenu par les Bleus pour l’Australie, il pourrait être décisif à Perpignan dans un match important pour le classement.

La disponibilité d’Erdocio influence à la fois la rotation tricolore, la stratégie montpelliéraine et l’équilibre club-sélection. Un retour trop rapide ou trop tardif repositionnerait plusieurs curseurs dans les semaines à venir. Pour Erdocio, cette semaine ressemble à un tournant : prêt à revenir, il pourrait bien peser sur deux fronts en même temps.