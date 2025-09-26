''Une erreur, c’est 7 points'' : comment Montauban apprend la dure loi du Top 14 ?

Champion surprise de Pro D2, Montauban découvre un Top 14 sans pitié. Trois matchs, trois défaites, et un revers historique face à l’UBB.

On savait que le retour de Montauban dans l’élite ne serait pas une promenade de santé.

Quinze ans après sa dernière apparition en Top 14, l’USM découvre la brutalité d’un championnat où la moindre erreur coûte cher. Trois journées, trois défaites, et déjà 143 points encaissés : le tableau est sévère. Mais à Sapiac, personne ne songe à rendre les armes.

Des débuts difficiles

Tout a commencé par une défaite logique au Stade Français (47-24), avant une désillusion cruelle à domicile contre Lyon (18-25). Puis est venue la gifle, presque irréelle, reçue face au champion d’Europe bordelais (71-24). Un score qui a rappelé de mauvais souvenirs aux amateurs du Top 14, comme ce SU Agen englouti il y a quelques années. Mais si les chiffres font mal, les Tarn-et-Garonnais refusent de sombrer.

"En première mi-temps à Bordeaux, on a montré des choses intéressantes", analyse Sébastien Tillous-Borde pour La Dépêche. "Mais dès qu’on a perdu un ballon, on a pris des essais de 100 mètres. Si on reste sur cette déception, la saison est finie. On doit vite passer à autre chose." Le manager sait que l’apprentissage est brutal, mais insiste sur la nécessité de garder un état d’esprit combatif.

Dans quel secteur faut-il progresser ?

Le Top 14, c’est aussi une leçon d’efficacité. « Une erreur, c’est 7 points », rappelle Johan Snyman, entraîneur des avants. Ses hommes, parfois trop joueurs dans leur camp, doivent apprendre à contrôler les zones d’affrontement, à fermer les portes plutôt que de s’exposer. Un travail sur les bases - défense, jeu au pied, chandelles - s’impose pour espérer rivaliser.

Dans ce contexte déjà tendu, l’USM a même dû encaisser une drôle de tuile : le vol de son bouclier de Pro D2, subtilisé lors d’une foire agricole. Une histoire qui a d’abord fait sourire avant de laisser un goût amer. "Ça ne nous fait pas rire", confiait Segundo Tuculet. "Ce bouclier, on l’avait toujours avec nous, c’était un symbole." Les recherches sont toujours en cours, mais les joueurs préfèrent désormais tourner la page et se concentrer sur le terrain.

Car le vrai défi arrive ce samedi, avec la réception de Montpellier. Le MHR, en difficulté au lancement de la saison, a retrouvé des couleurs face au Stade Toulousain. Pas de quoi rassurer les Montalbanais, mais l’occasion de se jauger et, pourquoi pas, de décrocher enfin leur première victoire. À Sapiac, devant un public qui n’a rien perdu de sa ferveur, le promu jouera (déjà) sa survie, mais surtout sa confiance.