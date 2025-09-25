TOP 14. TRANSFERT. Castres cherche son ouvreur : Enzo Hervé dans le viseur, mais pas que…

C’est la tuile pour Castres : sans Louis Le Brun pour plusieurs mois, le club est en quête active d’un joker médical à l’ouverture. Et les pistes sont aussi variées que séduisantes…

Privé de Louis Le Brun, gravement blessé au genou et probablement out pour l'ensemble de la saison, le Castres Olympique est en quête d’un renfort à l’ouverture. Et selon le Midi Olympique, les dirigeants tarnais ont activé plusieurs pistes très sérieuses.

Un talent sous-utilisé prêt à briller ?

L'une des pistes mène à Enzo Hervé, actuellement à Toulon. Recruté en provenance de Brive en 2023, il manque cruellement de temps de jeu cette saison. L'Italien Paolo Garbisi est premier dans la hiérarchie au poste. L'ancien Bordelais Matéo Garcia aurait ensuite la préférence du staff.

Une option cohérente pour Castres, qui cherche un joueur déjà rodé au Top 14, capable de rentrer rapidement dans le système. Hervé coche toutes les cases : buteur fiable, solide défenseur et profil dynamique dans l’animation.

Mais le club tarnais garde aussi un œil sur Thomas Vincent, peu utilisé à Montpellier. Passé par Agen, le demi d’ouverture de 26 ans a du mal à s’imposer dans l’Hérault (11 matchs, 8 titularisations).

Mais pas avant fin novembre, selon le Midol, puisque l'Ecossais Hogg n'est pas encore apte à jouer. Ce qui ne fait pas les affaires du CO.

Un pari exotique ?

Autre piste plus exotique : Josh Jacomb, jeune ouvreur néo-zélandais des Chiefs. Auteur de prestations intéressantes en Super Rugby, il est aussi ciblé par d'autres franchises selon la presse kiwi.

Le CO voudrait aller vite : un joker médical pourrait débarquer dès octobre pour pallier l’absence longue durée de Le Brun. Reste à savoir quel profil collera le mieux à l’ADN du CO : la fougue néo-zélandaise, l’expérience top 14 ou le pari d’un joueur en quête de rebond.