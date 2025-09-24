TOP 14. Les dates des phases finales fixées mais... le rugby pourrait s’incliner face au football

Les dates sont là, les stades aussi. Mais un tirage au sort (et un ballon rond) pourraient bien tout chambouler. Le Top 14 n’a pas fini de composer… avec les Bleus du foot !

Le Comité Directeur de la LNR a tranché : les demi-finales du Top 14 auront lieu à Marseille, les vendredi 19 et samedi 20 juin 2026 à 21h, sur la pelouse du Vélodrome.

La grande finale est elle programmée au samedi 27 juin à 21h, au Stade de France. Des rendez-vous déjà cochés dans l’agenda des passionnés, mais un détail pourrait bien faire bouger les lignes…

Choc de calendriers

Si ces dates semblent gravées dans le marbre, le tirage au sort de la Coupe du Monde de football (11 juin au 19 juillet 2026), prévu le 5 décembre, pourrait tout bouleverser.

En cas de chevauchement avec un match des Bleus, notamment en phase à élimination directe, les horaires pourraient être réajustés. Objectif : éviter un face-à-face entre deux gros événements sportifs français. Une première depuis bien longtemps.

"Un duel sportif que personne ne souhaite voir, mais qui pourrait bien arriver."

Comme chaque année, les phases finales seront diffusées en intégralité sur les antennes du groupe CANAL+. La finale sera co-diffusée sur France Télévisions, pour une exposition maximale. Une manière de réunir la grande famille de l’ovalie autour d’un événement phare.

Marseille, l’étape incontournable du rugby français

Le Vélodrome, fidèle au poste, accueillera donc les demi-finales. Une enceinte bouillante, qui avait déjà vibré lors des éditions précédentes. Entre les supporters en fusion, les troisièmes mi-temps improvisées sur le Vieux-Port et les ambiances de feu, le choix de Marseille est une promesse de spectacle.

Alors oui, on connaît (à peu près) les dates. Mais entre ballon ovale et ballon rond, le vrai coup d’envoi de cette phase finale se jouera peut-être… en décembre.

"Marseille, toujours au cœur de l’action, fait battre le cœur du rugby."