TOP 14. Fin de saison probable (et brutale) pour un talent montant du CO
Titularisé lors des trois premières journées, Louis Le Brun s’était imposé comme une pièce maîtresse dans l’animation offensive. Screenshot : Canal Plus
L’ouvreur de 23 ans de Castres souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

Terrible nouvelle pour le Castres Olympique. Samedi, la victoire éclatante contre Bayonne (48-17) a laissé un goût amer avec la sortie prématurée de Louis Le Brun, blessé dès la 17ème minute. L’ouvreur de 23 ans souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

Sorti sur civière après un plaquage, le Tarnais a immédiatement laissé craindre le pire. Le diagnostic est tombé : saison quasiment terminée pour celui qui était devenu, ces derniers mois, l’un des cadres du CO. Le club a précisé dans un communiqué que son joueur rencontrera ce mercredi le chirurgien pour estimer sa durée d’indisponibilité.

Mais dans ce genre de cas, il n'y a pas de place au doute : ce sera 8 mois d'arrêt minimum pour le numéro 10 formé à Toulon, qui pourrait donc ne pas revenir d'ici la fin de saison. Un coup de massue pour Castres, qui perd un vrai leader de son jeu.

Titularisé lors des trois premières journées par Xavier Sadourny, Louis Le Brun s’était imposé comme une pièce maîtresse dans l’animation offensive. Sa vision du jeu, son pied gauche, son physique et sa maturité grandissante vont manquer.

À seulement 23 ans, l’ancien Toulonnais sortait d’une saison pleine à 28 matchs au total et semblait parti pour franchir encore un cap cette année. Cette blessure freine brutalement son ascension même s'il reviendra certainement aussi fort.

Plus qu'un seul 10 de disponible

Pour le CO, cette absence complique grandement les plans. Dans l’effectif professionnel, un seul autre ouvreur de métier reste disponible : Pierre Popelin. La charge reposera donc sur les épaules de ce joueur talentueux de 30 ans, réputé pour ses inspirations et ses appuis fous, mais peut-être moins gestionnaire.

À moins que le staff n’explore d’autres options, internes ou externes, comme la venue d'un joker médical, comme ils l'avaient fait avec le Géorgien Luka Matkava la saison dernière. Quoi qu'il en soit, perdre son ouvreur titulaire aussi tôt dans la saison pèse lourd.

Quelle poisse...

  Quelle poisse...

