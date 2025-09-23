TOP 14. Votre match de rugby Toulouse/Castres à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Derby d'Occitanie : Toulouse et Castres prêts pour un choc historique au Stade Ernest-Wallon lors de la 4ᵉ journée du Top 14.
Fessés à Montpellier, les Rouge et Noir veulent se racheter devant leur public. Mais Castres rêve de frapper un énorme coup à Ernest-Wallon.

On ne le présente plus : Toulouse - Castres, c’est bien plus qu’un match de rugby. C’est un véritable derby d’Occitanie, une affiche chargée d’histoire, d’intensité et de rivalité. Et bonne nouvelle : ce choc arrive dès la 4ᵉ journée du Top 14.

Le rendez-vous est fixé au samedi 27 septembre au Stade Ernest-Wallon. Coup d’envoi programmé à 21h00, parfait pour une grosse soirée rugby devant la télé ou au stade. La rencontre sera diffusée en direct sur Canal+, diffuseur premium du Top 14.Top 14. Un cadre de retour au Stade Toulousain pour redresser la barre après la fessée de MontpellierTop 14. Un cadre de retour au Stade Toulousain pour redresser la barre après la fessée de Montpellier

Le champion de France en titre reste sur une lourde déconvenue à Montpellier. Ugo Mola n’a d’ailleurs pas mâché ses mots après la rencontre, regrettant de ne pas avoir été entendu sur certains points. Il n'a pas cependant pas été aussi direct face aux journalistes que lors de conférence de presse suite au succès contre l'USAP.

La réaction attendue : Toulouse sous pression

Autant dire que les Rouge et Noir auront à cœur de réagir immédiatement, devant leur public, et face à l’ennemi juré castrais, c’est une motivation décuplée.

"Les Rouge et Noir auront à cœur de réagir immédiatement, devant leur public."

De son côté, le CO ne viendra pas en victime expiatoire. Les hommes du Tarn aiment ce genre de rendez-vous, où l’on parle plus de combat que de paillettes. Ils savent qu’un succès à Ernest-Wallon aurait une valeur symbolique énorme, et leur permettrait d’asseoir leurs ambitions dans ce début de saison.

Une victoire symbolique pour Castres ?

On surveillera forcément la bataille des avants, toujours musclée entre ces deux formations, mais aussi la capacité des Toulousains à retrouver leur fluidité offensive.

Castres, fidèle à son ADN, cherchera à mettre la pression par le jeu au sol et l’occupation. Bref, tous les ingrédients d’un derby sous haute tension sont réunis.

Alors, notez bien : Toulouse - Castres, samedi 27 septembre, 21h, sur Canal+. Et préparez les cacahuètes, ça va piquer !

