TOP 14. L'ASM met la pression et tente le tout pour le tout dans le dossier Max Spring

Auteur d’un début de saison tonitruant avec le Racing 92, Max Spring n’a pas tardé à attirer les regards. L’arrière international de 24 ans, en fin de contrat en juin prochain, a rappelé à tout le monde son potentiel dès les premières journées de Top 14, grâce notamment à son triplé plein de gaz face à l'UBB.

Il n'est donc pas surprenant de voir un joueur de son calibre, courtisé de part et d'autre, en France. Le truc, c'est justement qu'il est très courtisé, le cadet des Spring. Et que si Clermont veut en faire son arrière de demain pour dynamiser son triangle arrière, il n'est pas seul dans la danse, loin de là.

Le coup de poker de Clermont

C'est ainsi que selon les informations de La Montagne, l'ASM aurait choisi d'être agressive dans la négociation et de donner une date butoir à l'arrière international. L’idée serait de conclure l’affaire avant le choc face au Racing, son club actuel, prévu le 27 septembre. Une manière de mettre la pression et de montrer l’importance accordée à ce dossier.

Cette stratégie sera-t-elle payante pour s'offrir l'un des profils les plus excitants du rugby français ? Il ne serait pas impossible que le garçon formé à Nafarroa ait besoin d'un peu de temps pour prendre la meilleure décision en vue de l'été prochain.

D'autant que d'autres clubs semblent avoir un temps d'avance sur le Clermont. Le Racing, déjà, qui souhaite absolument conserver son joueur arrivé au club à sa majorité et passé par son centre de formation, qui a d'ailleurs fêté son premier capitanat récemment.

Et bien sûr Bayonne, qui possède le pouvoir familial. En effet, Max est passé par les catégories jeunes de l'Aviron Bayonnais, alors que son frère Tom évolue désormais avec l'équipe première. De plus, toute la famille Spring est encore installée au Pays Basque, de ses parents à son frère Sam, qui évolue lui désormais au Biarritz Olympique.

Bref, l'héritage familial est fort sur les bords de la Nive et c'est pour ces raisons-là que l'ASM paraît avoir un temps de retard dans ce dossier. D'où sa tentative de all-in, qui pourrait néanmoins inverser le cours des choses...