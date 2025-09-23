PROD2. Large comme un frigo américain, ce champion du monde U20 débarque à Provence Rugby avec effet immédiat

Après le Toulousain Hawkes, Provence Rugby accueille un des jeunes les plus prometteurs de France à la pile

Ce lundi, on apprenait donc du Midi Olympique que Provence Rugby allait perdre son leader de jeu Arthur Coville à la fin de la saison. Ce dernier rejoindra Vannes, son club formateur et accessoirement favori à la remontée en Top 14.

Mais le club du 13 ne se laisse pas abattre et compte bien lui aussi viser très haut, malgré un début de saison poussif. Dans la foulée, on apprenait d’ailleurs que les hommes en noir allaient accueillir avec effet immédiat l’un des joueurs les plus prometteurs de l’Hexagone au poste de pilier.

Un joueur avec beaucoup d'activité

Lui ? C’est Lino Julien, solide gaucher de 21 ans (1m86 pour 115kg), large comme un frigo et dont le gabarit n’est pas sans rappeler celui de son aîné du Racing 92, Hassane Kolingar.

Le champion du monde 2023 arrive des Hauts-de-Seine sous la forme d’un prêt, pour renforcer un poste auquel les Provençaux étaient démunis avec la blessure de 2 de leurs piliers gauches, Vernet et Nostadt.

Nous étions en difficulté sur le poste de pilier gauche et l’arrivée de Lino Julien est une bonne opportunité pour le club, mais aussi pour le joueur qui va pouvoir trouver du temps de jeu ici. Il connait Léo (Drouet) avec qui il a été champion du Monde M20, mais aussi Charly (Gambini) et cela facilitera son adaptation. C’est un joueur qui a beaucoup d’activité, qui se déplace beaucoup sur le terrain. Il doit faire face à une forte concurrence à son poste au Racing 92 mais il a un gros potentiel et a besoin d’emmagasiner de l’expérience. Ce prêt est une opération qui sera bénéfique pour tout le monde - Le Directeur Sportif Philippe Saint-André sur le site du club

Le jeune homme aux 7 apparitions avec l’équipe première du Racing 92 va donc pouvoir emmagasiner de l’expérience dans ce rude championnat de ProD2, autant qu’apporter tout son dynamisme, son physique athlétique et sa force en mêlée.

L’option du prêt, une arme dont Provence Rugby raffole afin d’attirer des jeunes très prometteurs pour 1 ou 2 saisons.

Elle qui avait déjà accueilli Paul Mallez et Ian Boubila les saisons passées, ou encore Malachi Hawkes cette année.