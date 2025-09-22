TRANSFERT. Vers un coup de tonnerre avec le départ d'Arthur Coville (Provence Rugby) pour un autre club de ProD2 ?

3 jours après la piquette à Vannes, voilà une nouvelle qui ne devrait pas ravir les Provençaux.

Il fait partie des cadres de Provence Rugby. Capitaine régulier de l'entité aixoise, Arthur Coville avait été recruté il y a 2 ans pour permettre au club d'atteindre des objectifs élevés.



Pour preuve, il a déjà disputé 60 rencontres depuis son arrivée, dont 30 la saison passée, et amène beaucoup de leadership, de stratégie et de folie au jeu des Provençaux.

Mais le demi de mêlée de 27 ans ne devrait plus en être la saison prochaine, même si le club noir venait à monter. Très courtisé en France, l'ancien parisien aurait fait le choix du coeur.

Un retour en Bretagne



Déjà approché par Vannes cet été pour qu'il rejoigne la Bretagne immédiatement selon nos informations, le champion du monde U20 honore finalement sa dernière année de contrat dans le 13. Mais devrait, d'après le Midi Olympique, rejoindre le RCV l'été prochain.



L'opération s'est-elle finalisée ce week-end, lors du déplacement de Provence Rugby chez le relégué du Top 14, justement ? Impossible de l'affirmer mais toujours est-il que 3 jours après la déculottée par les Aixois en Bretagne (40 à 7) dans ce qui constituait le choc absolu de cette 4ème journée de ProD2, Arthur Coville aurait donné son accord pour retrouver Vannes.

L'ancien joueur du Stade Français est en effet breton et fut formé au RCV avant de rejoindre le Stade Français pour poursuivre ses ambitions de rugby professionnel. Comme Nolann Le Garrec (d'ailleurs présent à La Rabine vendredi soir) depuis sa signature à La Rochelle, Coville va donc se rapprocher de sa Breizh natale.



Et ce pour un contrat de 3 ans, assure la même source. Un choix compréhensible pour demi de mêlée, même s'il était pleinement impliqué dans le projet aixois. D'autant que Vannes est actuellement dans le wagon de tête de ProD2 fait figure de favori pour retrouver le Top 14 la saison prochaine...