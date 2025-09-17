RUGBY. Brive, cette équipe de ProD2 qui ''pourrait faire la bagarre'' avec les Sharks ou les Hurricanes

Avec un budget proche des 22 millions d’euros, le CA Brive devra assumer ses ambitions cette saison. Il en a l’effectif pour, même si la concurrence est rude.

Récemment, l’une des figures du rugby d’outre-Manche expliquait que la ProD2 était le 3ème championnat européen selon elle. George North d’abonder en imaginant que nombre de clubs de la 2ème division française rivaliserait avec les clubs de Premiership ou d’URC.

Il faut dire que la ProD2 évolue de saison en saison entre des budgets à la hausse, une arrivée massive de stars internationales, des affluences remarquables et un niveau général qui évolue en permanence. Le gallois aux 121 sélections s’y frotte chaque semaine et s’y pique parfois, d’ailleurs, depuis son arrivée du côté de Provence Rugby.

Un championnat qui n’a jamais aussi bien porté son surnom d’antichambre du Top 14, avec plusieurs clubs armés pour une montée et surtout budgétairement équipés pour ambitionner autre choses qu’un maintien étriqué. Notamment le CA Brive qui, plus gros budget de ProD2 et fort d’une économie établie à près de 22 millions d’euros (21,775) pour la saison 2025/2026, qui pourrait regarder dans les yeux un club comme l’USAP (23 M).

Ce qui permet aux Coujoux de disposer de l’effectif probablement le plus fourni de ProD2, mais aussi de compter plusieurs joueurs de calibre international comme Courtney Lawes, Curwin Bosch, John Cooney ou Marcel Van der Merwe, malgré les départs des jeunes talents Mathis Ferté et Léo Carbonneau.

Et induit une certaine pression du résultat, forcément, quand on sait que le CAB possède 4 fois plus de budget que Carcassonne ou Aurillac. Et ce quand bien même tous les clubs ne possèdent pas exactement le même mode de fonctionnement, même si la masse salariale approche oscille en moyenne entre 20 et 30% du budget global.

''Les franchises sud-africaines plafonnent à 20 millions d’euros de budget''



Une enveloppe qui permettrait aussi d’imaginer que certains clubs de notre 2ème division puissent aller batailler avec des provinces ou franchises réputées de l’hémisphère sud. Le bien renseigné consultant Sud-Radio Philippe Spanghero de détailler :

Je vais parler pour les Sharks de Durban qui sont l’équipe que je connais le mieux. Aujourd’hui, ce sont des formations qui bénéficient d’un budget de 15/16 millions d’euros, auquel on peut évidemment ajouter la part des internationaux pris en charge par la fédération locale. Mais en gros, les franchises sud-africaines plafonnent à 20 millions d’euros de budget.

Ce qui explique aussi pourquoi ces franchises ne possèdent pas d’effectif à rallonge et semblent donner la prime au format des coupes d’Europe plutôt qu’à celui de l’URC. "Un club comme Brive pourrait faire la bagarre avec les franchises sud-africaines, australiennes et même certaines néo-zélandaises."

D’où l’obligation de résultats pour le club corrézien, leader de ProD2 après 3 journées même s’il a été accroché par Vannes à domicile lors de l’ouverture de la saison (30 à 30). Et qui devra à nouveau confirmer son statut dès cette semaine sur la pelouse de Biarritz.

Même si le véritable momentum, on le sait, se jouera en fin de saison pour le CAB. Lui qui était déjà annoncé favori de la division depuis 3 saisons, et qui a pourtant toujours échoué en phase finale jusqu’ici…