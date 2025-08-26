RUGBY. Avec 56 millions d'euros, quelle équipe domine le classement des budgets du Top 14 ?
Le Stade Toulousain compte plus de dix millions d'euros d'avance sur le 2e plus gros budget du championnat !
Entre les clubs parisiens, le LOU, l'UBB, La Rochelle et le Stade Toulousain, la guerre fait rage aussi du côté financier.

Chaque rentrée, c’est la même question : qui a le plus gros budget du Top 14 ? À deux semaines du coup d’envoi, les chiffres tombent. Toulouse reste le mastodonte de l’élite avec un budget record, quand Montauban fait figure de petit poucet malgré une hausse importante de ses moyens. Décryptage des forces financières en présence.

TOP 14. La tuile avant la reprise : l'UBB tremble pour l'un de ses internationauxTOP 14. La tuile avant la reprise : l'UBB tremble pour l'un de ses internationaux

Le Top 14 est souvent présenté comme le championnat le plus relevé du monde. C’est aussi, de plus en plus, une affaire de gros sous. Les budgets des quatorze clubs de l’élite française pour la saison 2025-2026 viennent de tomber, et les écarts sont vertigineux.

Toulouse taille patron

Triple champion de France en titre, le Stade toulousain continue d’écraser le marché. Avec 55,8 millions d’euros, il possède de loin le plus gros budget du championnat. C’est près de 11 millions de plus que son dauphin, le LOU Rugby (44,7 millions). Une marge énorme, symbole d’une machine sportive et économique qui ne cesse de grandir.

Paris toujours riche

Les clubs franciliens ne sont pas en reste. Le Racing 92, boosté par une augmentation spectaculaire (+16 millions en un an), aligne 43,3 millions d’euros. Juste derrière, le Stade français pointe à 42,3 millions. Preuve que, malgré les résultats décevants de l’an passé, les caisses sont pleines dans la capitale.

UBB et La Rochelle en embuscade

Derrière le top 4, Toulon (39,1 M€), Bordeaux-Bègles (39,1 M€, +9 M€ !) et La Rochelle (38,2 M€) complètent le peloton des gros bras. L’ASM Clermont fait figure d’exception : son budget est le seul à baisser cette saison (-1 M€, à 35,3 M€). Rien d’alarmant, mais le signe d’un club qui cherche à se stabiliser.

Le ventre mou à plus de 30 millions

Montpellier (31,9 M€), Pau (30,6 M€) et Bayonne (30,5 M€) s’installent dans un ventre mou financièrement solide. Castres (26,3 M€) et Perpignan (23 M€) ferment la marche avant… le grand écart.

Montauban, le petit poucet

Avec 14 millions d’euros, l’USM Montauban fait figure d’exception. Le club a pourtant injecté 4 millions supplémentaires cet été grâce à son président Jean-Claude Maillard. Mais le fossé reste immense. À titre de comparaison, Vannes affichait 19 millions l’an passé, sans réussir à se maintenir. Montauban sait donc à quoi s’attendre : sans exploit sportif, le retour en Pro D2 guette.

Dans l’ensemble, les budgets sont en hausse. Droits TV, affluences record, partenariats solides : le Top 14 continue de croître. Mais les modèles restent variés. Certains clubs vivent de leur économie réelle, d’autres dépendent de l’appui d’un mécène capable de remettre la main au portefeuille. Résultat : des inégalités structurelles qui conditionnent le destin sportif, saison après saison.

  • Jak3192
    88352 points
  • il y a 58 minutes

Me demande si on va avoir (comme sur d'autres sites) une mini bronca sur les vilains toulousains qui gagnent parcequ'ils ont du pognon 😅

  • il y a 58 minutes

