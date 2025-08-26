RUGBY. Avec 56 millions d'euros, quelle équipe domine le classement des budgets du Top 14 ?

Chaque rentrée, c’est la même question : qui a le plus gros budget du Top 14 ? À deux semaines du coup d’envoi, les chiffres tombent. Toulouse reste le mastodonte de l’élite avec un budget record, quand Montauban fait figure de petit poucet malgré une hausse importante de ses moyens. Décryptage des forces financières en présence.
Le Top 14 est souvent présenté comme le championnat le plus relevé du monde. C’est aussi, de plus en plus, une affaire de gros sous. Les budgets des quatorze clubs de l’élite française pour la saison 2025-2026 viennent de tomber, et les écarts sont vertigineux.
Toulouse taille patron
Triple champion de France en titre, le Stade toulousain continue d’écraser le marché. Avec 55,8 millions d’euros, il possède de loin le plus gros budget du championnat. C’est près de 11 millions de plus que son dauphin, le LOU Rugby (44,7 millions). Une marge énorme, symbole d’une machine sportive et économique qui ne cesse de grandir.
Paris toujours riche
Les clubs franciliens ne sont pas en reste. Le Racing 92, boosté par une augmentation spectaculaire (+16 millions en un an), aligne 43,3 millions d’euros. Juste derrière, le Stade français pointe à 42,3 millions. Preuve que, malgré les résultats décevants de l’an passé, les caisses sont pleines dans la capitale.
UBB et La Rochelle en embuscade
Derrière le top 4, Toulon (39,1 M€), Bordeaux-Bègles (39,1 M€, +9 M€ !) et La Rochelle (38,2 M€) complètent le peloton des gros bras. L’ASM Clermont fait figure d’exception : son budget est le seul à baisser cette saison (-1 M€, à 35,3 M€). Rien d’alarmant, mais le signe d’un club qui cherche à se stabiliser.
Le ventre mou à plus de 30 millions
Montpellier (31,9 M€), Pau (30,6 M€) et Bayonne (30,5 M€) s’installent dans un ventre mou financièrement solide. Castres (26,3 M€) et Perpignan (23 M€) ferment la marche avant… le grand écart.
Montauban, le petit poucet
Avec 14 millions d’euros, l’USM Montauban fait figure d’exception. Le club a pourtant injecté 4 millions supplémentaires cet été grâce à son président Jean-Claude Maillard. Mais le fossé reste immense. À titre de comparaison, Vannes affichait 19 millions l’an passé, sans réussir à se maintenir. Montauban sait donc à quoi s’attendre : sans exploit sportif, le retour en Pro D2 guette.
Dans l’ensemble, les budgets sont en hausse. Droits TV, affluences record, partenariats solides : le Top 14 continue de croître. Mais les modèles restent variés. Certains clubs vivent de leur économie réelle, d’autres dépendent de l’appui d’un mécène capable de remettre la main au portefeuille. Résultat : des inégalités structurelles qui conditionnent le destin sportif, saison après saison.
Jak3192
Me demande si on va avoir (comme sur d'autres sites) une mini bronca sur les vilains toulousains qui gagnent parcequ'ils ont du pognon 😅
Amis à Laporte
Qui veut gagner des millions...
noComment
Encore une fois, ces chiffres seuls ne veulent rien dire. Les charges des clubs ne sont pas les mêmes selon par exemple la possession du terrain et du stade, les lieux - boutiques, salles variées, sans oublier le nombre de salariés.
Ce qui me surprend le plus, c'est de découvrir que pour l'année passée il n'y avait pas de chiffre connu pour plusieurs clubs de top 14! je pensais que c'était une obligation de présenter le budget, les chiffres, ...
Pianto
il serait intéressant d'avoir le budget ET la masse salariale des différents clubs.
Je pense que le ST est en tête des deux classements.
noComment
la masse salariale des joueurs est la même quasi partout sur les gros clubs: il y a un salary cap qui est la jauge maxi , ensuite il y a le nombre de contrats pro.
Le St en annonce pour cette année
Contrats professionnels : 36 (+4 en prêt)
Contrats espoirs : 24
Stagiaires centre de formation : 28 (+2 en prêt)
Pour comparer La Rochelle ne donne que ces infos là
Contrats professionnels : 38
Contrats espoirs : NC
Pour l'Ubb
il y a seulement ça
Contrats professionnels : 36 ...
Trois clubs, 3 présentations différentes : le ST donne les contrats pro, les prêts, les espoirs, les joueurs du centre de formation,
l'Ubb donne seulement le nombre de joueurs sous contrat pro!
Difficile de comparer sans avoir les mêmes données
Jak3192
Le ST ?
Toujours devant
😂
Uther
Absolument mais enfin, il est tout de même marquant de voir que les clubs qui ont le plus gros budget sont en haut du classement à quelques exceptions notables près ce qui prouve que pour gagner, avoir un gros budget est une condition nécessaire mais pas suffisante.
Après, je suis surpris de l'augmentation importante du budget du Racing. Quelqu'un sait pourquoi ?
Jak3192
Moi ça ne me surprend pas.
Quand tu as du pognon, tu as plus de facilités.
Mais il est quand même nécessaire d'avoir une bonne structure pour maintenir le niveau.
D'ou les résultats aléatoires des autres qui ont soit l'un, soit l'autre mais pas les 2.
Et ce dans le temps.
Le meilleur exemple ? Le RCT, années 20...10 et pic ultime 2016, et puis...
Le plus important ? la pérennité
A ce propos, curieux de voir comment va fonctionner l'AB cette année,
avec ses 2 Lead Coach...
Yonolan
les voila
https://sportune.20minutes.fr/classement-final-du-top-14-vs-les-budgets-des-clubs-368530
noComment
merci pour le lien!
cela permet de voir que le sf avait un très gros budget et n'a pas su performer !