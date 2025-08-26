TOP 14. La tuile avant la reprise : l'UBB tremble pour l'un de ses internationaux
L’UBB a battu Soyaux-Angoulême en amical, mais tout le monde ne parlait que de l’absence surprise de Buros. Et les nouvelles se font attendre. crédit photo : screenshot Bein Sport
Annoncé titulaire, il a quitté le groupe à la dernière minute. Si le staff temporise, l’absence du Bordelais pourrait peser lourd.

C’était censé être une simple mise en jambe estivale. Un match de prépa pour se remettre en route. Mais pour l’UBB, le déplacement à Soyaux-Angoulême (victoire 29-14) a surtout laissé une question en suspens : que s’est-il passé avec Romain Buros ?

TOP 14. ''On est trop loin d'une décision pour le moment'' : Baptiste Serin et le RCT discutent pour une prolongation

Une alerte au pire moment

Le scénario est brutal : annoncé titulaire à l’arrière, Buros déclare forfait à l’échauffement. Une douleur au mollet, ressentie dans les dernières courses. Suffisante pour que le staff sorte immédiatement son numéro 15 de la feuille. Mousquès a glissé à l’arrière, Deram a été lancé d’entrée à l’aile. Et Buros, lui, a regardé le match depuis les tribunes.

Pas de diagnostic, pas de timing

Après le match, Noël McNamara a tenté d’éteindre l’incendie : “Romain a ressenti une douleur, on n’a pas voulu prendre de risque.” Problème : aucune information supplémentaire depuis. Ni la nature exacte de la blessure, ni la durée estimée d’indisponibilité. À deux semaines de la reprise du Top 14, le silence médical inquiète.

Surtout que Buros n’est pas un joueur lambda. C’est l’un des cadres du vestiaire, un international confirmé et un joueur clé dans l’organisation offensive de Yannick Bru. Perdre Jalibert pour les premières semaines, c’est déjà un coup. Mais perdre Buros en plus, ce serait un vrai chantier à gérer.

Sur le terrain, l’UBB a livré une prestation sérieuse malgré les absents : victoire 29-14, cinq essais inscrits, et des jeunes qui ont marqué des points (mention spéciale à Hutteau et Laharrague). Mais cette alerte vient rappeler que les matchs de prépa peuvent coûter cher.

La saison dernière, Buros avait été un modèle de régularité. Essai contre les All Blacks, titre européen avec l’UBB, finale de Top 14 à la clé… À Bordeaux, on espère évidemment que ce n’est qu’une crampe ou un petit pépin passager. Mais tant qu’aucune info officielle ne tombe, le doute reste.

Une gestion sous surveillance

Le staff de l’UBB ne veut pas dramatiser, mais sait que la suite de la préparation dépendra beaucoup de l’évolution de cette blessure. En cas de pépin musculaire, la moindre rechute pourrait compromettre le début de saison. Et pour une équipe qui vise les premières places, c’est un luxe que personne ne peut se permettre.

  • dusqual
    55084 points
  • il y a 1 heure

ça va peut être aller les titres putaklik?

à priori il ne s'agit que d'une alerte et si vraiment il ne pouvait débuter le championnat, il y a des jeunes très performants pour le remplacer. personne tremble.

  • il y a 1 heure

