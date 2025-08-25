TOP 14. ''On est trop loin d'une décision pour le moment'' : Baptiste Serin et le RCT discutent pour une prolongation

En fin de contrat à l'été 2026 (avec une année supplémentaire en option), Baptiste Serin est en pleine réflexion sur son avenir. Les discussions avec le RCT sont ouvertes.

Véritable maître à jouer du RC Toulon, Baptiste Serin possède tout de même un avenir emprunté de flou. Entre des rumeurs qui l'envoient ailleurs et d'autres qui l'invitent à rester, rien de concret ne semble se dessiner.

Une chose est sûre : Serin est extrêmement important au RCT, au point où il y a eu, et il y a peut-être encore, un Toulon avec et un Toulon sans Baptiste Serin. Désormais, la question de son avenir sera un dossier chaud de l'été au bord de la Méditerreanée.

"Les discussions avancent petit à petit"

Dans un entretien donné à La Marseillaise, Serin n'a pas esquivé la question de son avenir. Il a confirmé que des discussions ont lieu et qu'elles "avancent petit à petit." Le demi de mêlée a d'ailleurs affirmé, au moment de l'entretien, qu'il venait "d'en discuter avec Pierre (Mignoni)."

Mais, cependant, rien de concret pour le moment. Les choses avancent donc lentement et, aujourd'hui, c'est "trop loin d'une décision." Il est convaincu que les acteurs seront "tous honnêtes les uns envers les autres", poursuit-il.

Serin a tout de même lancé une pièce du côté de son club et des supporters, affirmant qu'il "rêve" de gagner un titre avec Toulon. Il souhaite, plus que tout, "faire plaisir à tous [les] supporters." Réel souhait ou simple communication ? L'avenir nous le dira.

Gagner un titre avec Toulon est le dernier objectif de ma carrière. C'est mon seul rêve. - Baptiste Serin à La Marseillaise

Toulon, la seule destination véritablement viable ?

Mais, s'il semble vouloir rester à Toulon, n'en est-il pas vraiment contraint ? Et ce, pour les deux parties. Car, comme le RCT a tenté de recruter Baptiste Jauneau mais a échoué, le club se retrouve sans grand n°9 sur le marché et Serin sans grande destination attractive et compétitive avec une place disponible.

Toulouse ? N'en parlons pas

Bordeaux ? Lucu a encore quelques années devant lui, Page-Relo est là dans la rotation et le jeune Hutteau à développer

La Rochelle ? Le Garrec...

Bayonne ? Jantjies est actuellement présent et Léo Coly arrive l'année prochaine

Clermont ? Baptiste Jauneau, justement

Castres ? Oui, mais est-ce une équipe pour Serin et il y a-t-il des garanties de jouer le titre chaque année ?

Lyon ? Baptiste Couilloud...

Pau ? Possible destination certes, mais l'objectif est d'abord de retrouver le Top 6 plutôt que de jouer le titre

Montpellier ? Seule vraie destination potentielle, mais là encore, les garanties de jouer le titre sont maigres

Racing ? Toujours ces garanties de jouer le titre, et Carbonneau vient d'arriver

Paris ? Le projet est-il viable ?

Donc, au final, Baptiste Serin et le RCT semblent destinés à rester liés pour quelque temps encore. De quoi ne pas déplaire aux supporters.

