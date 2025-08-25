TOP 14. Castres gagne, Staniforth rejoue, Ardron s’en va : l’été en montagnes russes du CO
Castres a fait le job contre Montauban, mais la réalité est plus complexe. crédit photo : screenshot Castres
Staniforth revient après 14 mois d’absence, Ardron annonce sa dernière saison, Arata est en sélection… À l’heure d’attaquer le Top 14, le club tarnais se cherche encore.

Le CO a gagné contre Montauban, (42-21) et conserve le Trophée Ibrahim-Diarra avec un groupe largement remanié. Les voyants semblent au vert à une semaine de la reprise. Mais en grattant un peu, cette préparation castraise soulève aussi des questions.

TOP 14. Des Japonais partenaires d'entraînement à Perpignan ? L'étonnante préparation estivale de l'USAP

Staniforth, retour émouvant mais incertain

Ça faisait quatorze mois qu’on ne l’avait plus vu sur une feuille de match. Vendredi dernier, Tom Staniforth a rejoué. Le deuxième-ligne australien, longtemps éloigné des terrains pour une blessure à la cheville, a été titularisé dans ce match amical. Et s’il a tenu son rang, il ne s’est pas franchement signalé. Pas de douleur visible, mais pas d’éclat non plus.

À 31 ans, sous contrat jusqu’en 2026, il sait qu’il n’a plus le luxe du temps. Le staff castrais non plus. Son retour est une bonne nouvelle sur le plan humain. Sur le plan sportif, il doit encore convaincre.

Ardron allume le feu, puis annonce la fin

Pendant ce temps, Tyler Ardron portait le maillot du Canada, et pas qu’un peu : 4 essais contre les USA en Pacific Nations Cup. Une performance majuscule qui prouve que le troisième-ligne est affûté. Mais derrière ce feu d’artifice, une annonce : cette saison sera sa dernière avec Castres.

Le Canadien n’est pas pressé de décider de la suite. Mais au CO, cela signifie qu’il faudra commencer à regarder plus loin, et que ses minutes seront précieuses.

Arata toujours avec l’Uruguay

Absent de la prépa, Santiago Arata est resté avec la Celeste. Il disputera deux matchs couperets pour qualifier son pays à la prochaine Coupe du Monde. Une aventure importante pour lui, mais un casse-tête pour le staff castrais, qui devra entamer le Top 14 sans son dynamiteur maison.

Dans ce contexte, la bonne surprise vient du centre de formation. Sadourny a salué les performances de plusieurs espoirs : Guilhot à l’animation, Barthès et Ourtaud au centre, Mouandjo et Dupuy devant. Des joueurs encore tendres mais bourrés d’envie, qui pourraient gratter du temps de jeu plus vite que prévu.

Des recrues prometteuses mais encore en rodage

Côté recrues, Vargas a montré de belles promesses dans les airs, même s’il doit encore canaliser ses initiatives. Durand a démarré fort avant d’être freiné par la touche, et Karawalevu intrigue par son profil atypique : un Fidjien capable de jouer au pied, ça ne court pas les rues.

Mais là encore, il faudra du temps. Des repères. Et surtout, plus de constance dans la conquête, un secteur encore friable.

Verdict dans une semaine

Le Top 14 arrive vite. Le 6 septembre, Castres se déplacera à Pau pour un premier test grandeur nature. Si la base est là, il reste encore des ajustements à faire. Physiques, tactiques… et humains.

Entre les retours qui tâtonnent, les internationaux absents, les jeunes qui bousculent la hiérarchie et les vétérans en bout de course, le CO avance en équilibre. Pas forcément prêt, mais toujours solide.

