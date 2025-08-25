TOP 14. Des Japonais partenaires d'entraînement à Perpignan ? L'étonnante préparation estivale de l'USAP

Alors que l'USAP s'est préparé cet été à la prochaine saison de Top 14, le club a vu débarquer 10 personnes en provenance du Japon. Des partenaires d'entraînement inattendus.

Alors que l'USAP a réalisé un mercato XXL, attirant certains grands joueurs comme Jamie Ritchie, Peceli Yato et Mahamadou Diaby, le club sudiste a aussi reçu certains inconnus dernièrement. Ces derniers venaient de l'autre bout de la planète et ne sont pas en contrat avec le club.

En provenance du pays du soleil levant, le Japon, 10 membres (5 joueurs et 5 membres du staff) du club des Shimizu Koto Blue Sharks, basé à Tokyo en deuxième division, ont effectué la préparation à la prochaine saison de Top 14 à Perpignan. Des personnes pleinement intégrées à la vie du groupe durant les 5 dernières semaines.

Un partenariat USAP-Japon

Ces Tokyoïtes étaient du voyage dans l'Hexagone ces dernières semaines afin de s'imprégner de la préparation de l'USAP. Ils étaient donc complètement intégrés au groupe, participant aux entraînements, au stage en Espagne, et même au repas d'intégration avec les familles des joueurs. Ce dernier a eu lieu en début de semaine passée.

Une telle initiative a été réalisée grâce à un partenariat noué entre les deux entités. Cela a été fait via un ancien joueur de l'USAP, Cédric Coll. Ce dernier avait été approché par le président des Tokyo Phoenix, premier club féminin au Japon, afin de nouer un partenariat. Cela a donc été fait "la saison dernière avec les féminines", déclare Bruno Rolland, directeur général de l'USAP, à ActuRugby. Des joueuses avaient donc été accueillies et avaient même participé à des rencontres avec les catalanes.

Cette année, ceci a donc été réalisé chez les hommes. Le but est "de s'enrichir et de se nourrir de nouvelles compétences et de nouvelles méthodes", détaille Bruno Rolland, mais aussi "de créer des relations commerciales entre les deux clubs", poursuit-il.

Perpignan bientôt au Japon ?

Par ce partenariat, l'USAP souhaite donc nouer des liens, à la fois commerciaux et sportifs. Développer donc son image à l'international et avoir un œil sur le championnat japonais et ses nouvelles pépites. Un peu comme ce que fait la France avec les clubs de Nouvelle-Calédonie.

Nous souhaitons, à partir de ce partenariat, développer la visibilité de l'USAP et son ouverture à l'international, notamment au Japon où le rugby se développe de plus en plus. - Bruno Rolland à ActuRugby

Cependant, il faudra patienter avant de voir les joueurs perpignanais se déplacer au pays du soleil levant. Actuellement, se planifie un déplacement du président de l'USAP, François Rivière, afin de "rencontrer les dirigeants de Shizu." En revanche, d'autres formes de relations sont en discussion, notamment "autour de la formation des jeunes", conclut Rolland.

