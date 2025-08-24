Les All Blacks désossés par la presse néo-z : sale, cynique, bête, ''un gang organisé, pas une équipe''

Samedi, les All Blacks ont perdu bien plus qu’un match en Argentine. Ils ont peut-être perdu leur âme, et leur statut de référence mondiale.

Samedi 23 août à Buenos Aires, les All Blacks ont encaissé une claque monumentale. Non seulement parce qu’ils se sont inclinés face aux Pumas pour la première fois chez ces derniers, mais surtout par la manière. Trois cartons jaunes, une indiscipline crasse et un jeu brouillon : pour Gregor Paul, analyste au New Zealand Herald, la défaite est bien plus qu’un simple accroc. C’est le symptôme d’un mal profond. VIDEO. HISTORIQUE ! Après 16 tentatives, les Pumas de Mallia et Chocobares ont ''surpassé'' les All Blacks



Un mal qui gangrène tout un système

Dans une analyse au vitriol, Paul n’hésite pas : "Les All Blacks sont devenus l’équivalent rugbystique d’un syndicat du crime organisé." Selon lui, ils testent systématiquement les limites de la loi, persuadés que leur prestige leur permettra d’échapper aux sanctions. Un comportement qui vire à l’autodestruction. À Buenos Aires, ce sont trois fautes évitables – Will Jordan sur Carreras, Tupou Vaa’i et Sevu Reece sur des interceptions – qui ont ruiné leurs chances.

Ce qui inquiète l’analyste néo-zélandais, c’est le caractère systémique de ce cynisme. Pour lui, cette mentalité est ancrée dans tout le rugby kiwi, depuis les équipes de jeunes jusqu’à la franchise de Super Rugby. "On apprend aux joueurs à tricher intelligemment. Le problème, c’est qu’au niveau international, ça ne passe plus."

Robertson au pied du mur

Scott Robertson, arrivé pour redresser la barre, se retrouve face à un défi immense. Pas seulement remettre de l’ordre, mais changer toute une culture. Car aujourd’hui, les All Blacks ne sont plus les maîtres du jeu subtil dans les zones grises, si cher à Richie McCaw, ils enchaînent les fautes bêtes avec "un cerveau reptilien, incapables de résister à leurs pulsions primaires".

En plus de l’indiscipline, la faillite technique est flagrante. Le jeu aérien est catastrophique : Jordan ne capte rien dans les airs, Ioane et Reece sont dépassés. Et côté attaque, toujours aucune maîtrise. Le plan de jeu reste flou, les intentions illisibles. Les All Blacks ont maintenant perdu quatre de leurs sept derniers tests contre l'Argentine.

Un classement qui trompe son monde

Toujours numéro 1 mondial… sur le papier. Mais avec 5 défaites sous Robertson, une indiscipline chronique (10 jaunes en 2 matchs de Rugby Championship) et un jeu sans âme, ces All Blacks 2025 sont loin de ce que leur nom laisse croire. Leur taux de victoire global ayant chuté à 71 % au cours des trois dernières années.

Il a besoin que tout le pays l'aide en adoptant une attitude plus positive et une position plus ferme pour encourager les joueurs de tous niveaux à rester dans les règles.

Car pendant que les Néo-Zélandais s’effondraient, les Argentins jouaient juste, propre, et surtout avec une passion contagieuse.